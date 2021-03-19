Топ-8 летних шин 2021: рейтинг «За рулем»

Такого расклада не ожидали даже наши эксперты — самой выгодной покупкой оказались шины одной из самых именитых марок.

Как мы составляли рейтинг

Два самых важных критерия, по которым каждый из нас подбирает шины на свой автомобиль, — качество и цена.

Насколько хороша та или иная шина, мы проверили на практике, прогнав все эти покрышки через наш большой шинный тест. Итоговые оценки и места, которые заняла каждая модель, приводим ниже. По ним можно судить о характере и качественном уровне шины.

Но вот в чем подвох! Самая лучшая протестированная шина часто оказывается... очень дорогой. И многие абсолютно обоснованно уже не смотрят на нее, а подбирают себе покрышки из «чего-то попроще и подешевле».

Поэтому мы решили оценить протестированные нами шины еще и с оглядкой на ценники. Для каждой подборки шин мы определяем так называемую справедливую цену (подробнее смотрите здесь). Она показывает, сколько должна стоить каждая шина согласно ее итоговой оценке. Сопоставляя справедливую цену с рыночной, вычисляем: выгодно ли покупать эту покрышку и сколько приходится за нее переплачивать.

Вот как расположились в рейтинге «За рулем» самые популярные на нашем рынке шины бюджетной размерности 195/65 R15. Они подходят почти на все компактные легковые модели: Kia Ceed, Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Hyundai Elantra, Toyota Corolla и другие. Загляните в руководство по эксплуатации — наверняка, шины этой размерности стоят и на вашем автомобиле.

Goodyear EfficientGrip Compact, 91Т, Таиланд

Цена: 4810 рублей

4810 рублей Результаты теста: 9 место; 864 балла (хорошие шины)

9 место; 864 балла (хорошие шины) Плюсы: высокая экономичность при 60 км/ч; предсказуемое поведение на мокром покрытии; уверенная курсовая устойчивость

высокая экономичность при 60 км/ч; предсказуемое поведение на мокром покрытии; уверенная курсовая устойчивость Минусы: низкое для этого ценового сегмента сцепление; замечания в адрес управляемости на сухой дороге; жестковаты

Рекомендуем для дальних поездок из-за четкой курсовой устойчивости на высоких скоростях

Самая невыгодная на сегодняшний день покупка, за которую придется переплатить почти полцены (46% сверх «справедливой цены»). С ценником откровенный перебор, поскольку шина имеет средние характеристики.

Continental PremiumContact 6, 91V, Чехия

Цена: 6080 рублей

6080 рублей Результаты теста: 1 место, 931 балл (отличные шины)

1 место, 931 балл (отличные шины) Плюсы: лучшие тормозные свойства на сухом покрытии; лучшее поведение; высокий уровень акустического комфорта

лучшие тормозные свойства на сухом покрытии; лучшее поведение; высокий уровень акустического комфорта Минусы: повышенный расход топлива при скорости 60 км/ч; недостаточно хорошая плавность хода

Подойдут всем без ограничений

Характеристики отменные (первое место в тесте), но и цена заоблачная. Эти шины тоже невыгодно покупать — за немецкое качество придется переплатить примерно треть (+ 31% от «справедливой» цены). Но тот, кто переплатит, — не пожалеет.

Viatti Strada Asimmetrico, 91Н, Россия

Цена: 2560 рублей

рублей Результаты теста: 14–15 место, 826 баллов (посредственные шины)

14–15 место, 826 баллов (посредственные шины) Плюсы: стабильная управляемость при резких маневрах на мокрой дороге; умеренный уровень внутреннего шума

стабильная управляемость при резких маневрах на мокрой дороге; умеренный уровень внутреннего шума Минусы: низкие сцепные свойства; высокий расход топлива; нечёткий курс; неудовлетворительная плавность хода

Подойдет для неспешного перемещения по дорогам хорошего качества

У этих шин почти справедливая цена — переплата за этот продукт всего один процент. Слабенькая шина, но «своих» денег стоит. Если бюджет на покупку шин ограничен — альтернативу Viatti найти сложно.

Yokohama BluEarth-ES ES32, 91V, Россия

Цена: 3200 рублей

3200 рублей Результаты теста: 6 место, 876 баллов (хорошие шины)

6 место, 876 баллов (хорошие шины) Плюсы: четкий курс; удовлетворительная управляемость на сухом асфальте; достаточно комфортны

четкий курс; удовлетворительная управляемость на сухом асфальте; достаточно комфортны Минусы: незначительные замечания по управляемости при выполнении экстремальных маневров на мокром покрытии

Рекомендуем без ограничений

Выгода при покупке составит 9%. Открывает категорию разумных покупок — и характеристики, и цена практически средние.

Kormoran Road Performance, 95Н, Сербия

Цена: 2720 рублей

2720 рублей Результаты теста: 11 место; 850 баллов (нижняя граница хороших шин)

11 место; 850 баллов (нижняя граница хороших шин) Плюсы: превосходная экономичность; высокий уровень акустического комфорта; стабильное следование курсу

превосходная экономичность; высокий уровень акустического комфорта; стабильное следование курсу Минусы: скромные тормозные свойства; сложная управляемость при выполнении маневра «переставка»; низкая плавность хода

Неплох по курсовой устойчивости, потому подойдет для дальних поездок

По балансу цены и качества практически равноценна предыдущей шине Yokohama. Обратите внимание — цена заметно меньше, но и показатели у покрышки слабее. Тем не менее выгода при его покупке составит 10%.

Nordman SX2, 91Н, Россия

Цена: 2990 рублей

2990 рублей Результаты теста: 7 место; 875 баллов (хорошие шины)

7 место; 875 баллов (хорошие шины) Плюсы: лучшая плавность хода; понятная управляемость на мокром и сухом покрытии; надежная курсовая устойчивость

лучшая плавность хода; понятная управляемость на мокром и сухом покрытии; надежная курсовая устойчивость Минусы: посредственные тормозные свойства на мокрой дороге

Довольно ровная по всем свойствам шина. Самая мягкая из всех

По характеристикам сопоставима с шиной Yokohama. Однако Nordman дешевле русско-японского конкурента — экономия при покупке составит 15%.

Hankook Ventus Prime 3, 91V, Венгрия

Цена: 3700 рублей

3700 рублей Результаты теста: 2 место; 919 баллов (отличные шины)

2 место; 919 баллов (отличные шины) Плюсы: лучшее сцепление на мокрой дороге — отличное на сухой; надежная управляемость при экстремальном маневрировании на мокром асфальте

лучшее сцепление на мокрой дороге — отличное на сухой; надежная управляемость при экстремальном маневрировании на мокром асфальте Минусы: посредственная экономичность при 60 км/ч; легкие претензии к управляемости на сухом покрытии и курсовой устойчивости

Подойдут всем без ограничений

Покупка принесет 16% экономии. По выгоде сравним с Нордманом. По характеристикам лишь слегка уступает Hakka Green 2, но по цене ощутимо ей проигрывает.

Nokian Hakka Green 2, 95H, Россия

Цена: 3060 рублей

3060 рублей Результаты теста: 3 место 910 баллов (отличные шины)

3 место 910 баллов (отличные шины) Плюсы: наиболее высокая скорость выполнения «переставки» на сухом покрытии; высокие сцепные свойства; примерное поведение при экстремальных маневрах

наиболее высокая скорость выполнения «переставки» на сухом покрытии; высокие сцепные свойства; примерное поведение при экстремальных маневрах Минусы: высоковат аппетит при 60 км/ч; незначительные претензии по плавности хода и к уровню внутреннего шума

Подойдут всем без ограничений

Самая выгодная покупка? Это точно Nokian? Не удивляйтесь: компания в этом году заметно снизила цены на эти шины. Видимо, из-за появления на рынке новинки — Hakka Green третьего поколения. Выгода при покупке составит 27%.

Наш рейтинг самых комфортных шин — тут.

Фото: фирмы-производители и depositphotos