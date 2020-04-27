Рейтинг «За рулем»: топ-9 самых комфортных летних шин

Устав за зиму от цоканья и гула шипов, многие хотят купить летние шины из тех, что потише. Отсутствие «гвоздей» отнюдь не гарантирует, что резина будет мало шуметь по умолчанию: есть весьма голосистые представители и среди летних моделей. Да и ехать по отремонтированным дорогам хочется помягче, чтобы вкусить максимум комфорта.
В наших шинных тестах оценки раздела «Комфорт» выставляются за уровень внутреннего шума и плавность хода. Максимум по каждой категории составляет 30 баллов, в сумме — 60. За три последних года по части комфорта в целом некоторым подопытным покрышкам удавалось дотянуться до рубежа в 48 баллов, а большая часть моделей укладывается в диапазон от 42 до 45. К примеру, ровно 45 баллов набрали такие покрышки, как Continental PremiunContact 5 и 6, Nordman S SUV, GT Radial Savero SUV, Sava Perfecta, Nokian Hakka Green 2 и Formula Energy. Это условный средней уровень по части ездового и акустического комфорта.
А кто в лидерах?
Самые тихие
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В этой категории несколько шин, показавших очень хороший результат по части акустического комфорта: все из них набрали по 24 балла. Dunlop SP Touring R1
стал восьмым в тесте 2018 года
. При этом покрышка оказалась малошумной и относительно мягкой (22,5 балла), за что и удостоилась похвалы.
Nokian Hakka Blue 2 выиграла кроссоверный тест 2019 года и была признана лучшей по совокупности качеств. Среди них и минимальный уровень внутреннего шума. За плавность хода эксперты присвоили этой модели тоже 22,5 балла. Свой уровень модель подтвердила в том же году в легковой категории, хотя там оценка чуть ниже, а место в «абсолюте» — второе.
Малоизвестный в России бренд Nexen N’Blue HD Plus добрался только до десятого места в одном из последних шинных тестов. Его оценки для занятой позиции весьма высокие: 24 балла за шум и 22,5 балла за плавность. Шины также удостоились похвалы за низкую цену.
Хвалили эксперты за низкий уровень шума и шины Nordman SX 2. Итогом стало третье место в недавнем сравнении.
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Dunlop SP Touring R1 (195/65 R15, страна изготовления: Таиланд)
Dunlop SP Touring R1 (195/65 R15, страна изготовления: Таиланд)
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Nokian Hakka Blue 2 (215/65 R16, страна изготовления: Россия)
Nokian Hakka Blue 2 (215/65 R16, страна изготовления: Россия)
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Nexen N’Blue HD Plus (195/65 R15, страна изготовления: Чехия)
Nexen N’Blue HD Plus (195/65 R15, страна изготовления: Чехия)
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Nordman SX 2 (195/65 R15, страна изготовления: Россия)
Nordman SX 2 (195/65 R15, страна изготовления: Россия)
Мягко стелют
В этой категории мы собрали шины, которым наши эксперты присвоили максимальную оценку (24 балла) за плавность хода.
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В сравнительном тесте 2019-го года Cordiant Comfort 2
оказались на восьмом месте из тринадцати. Однако экспертная группа назвала эти шины самыми комфортными среди всех подопытных (а были там и гранды!), поставив 22,5 балла за шум и 24 за плавность хода. Жаль, больше этой модели шин похвастаться особо нечем.
А шины Dunlop Grandtrek PT3 заняли 9-е место в компании из 11 шин в прошлом году, оказавшись в аутсайдерах. При этом высоких оценок модель заслужила за уровень шума, плавность хода, а также за экономичность.
Hankook Ventus Prime 3 поднялся на третье место в прошлом году. При этом оценка за внутренний шум оказалась немногим ниже, чем за плавность хода. В одном из последних тестов эта модель завоевала второе место. Однако на этот раз оценки за комфорт оказались чуть ниже — система координат в конкретном тесте зависит от собранной компании шин.
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У Hankook Ventus Prime 3 (205/55 R16, страна изготовления: Венгрия)
У Hankook Ventus Prime 3 (205/55 R16, страна изготовления: Венгрия)
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Dunlop Grandtrek PT3 (215/65 R16, страна изготовления: Таиланд)
Dunlop Grandtrek PT3 (215/65 R16, страна изготовления: Таиланд)
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Cordiant Comfort 2 (205/55 R16, страна изготовления: Россия)
Cordiant Comfort 2 (205/55 R16, страна изготовления: Россия)
Максимум комфорта
А теперь бесспорные лидеры — две модели самых тихих и комфортных при езде шин. Обе набрали одинаковое количество баллов: 48 из 60 возможных, по 24 в каждой из двух дисциплин. Это абсолютный максимум.
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Nokian Hakka Black 2 (225/45 R17, страна изготовления: Финляндия)
Nokian Hakka Black 2 (225/45 R17, страна изготовления: Финляндия)
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Toyo Proxes CF2 (215/65 R16, страна изготовления: Япония)
Toyo Proxes CF2 (215/65 R16, страна изготовления: Япония)
Шины Toyo Proxes CF2 в SUV-исполнении для кроссоверов оказались на пятом месте «абсолюта» в тесте 2019 года. Их чисто легковые собратья демонстрировали чуть худшие, но тоже достойные результаты — по 22,5 балла. Nokian Hakka Black 2 заняли второе место в тесте 2018 года, заслужив по 24 балла за шумность и плавность хода. Оценки в 2020-м на фоне других конкурентов оказались чуть ниже, но место то же — «серебро».
Надеемся, наш рейтинг поможет вам с выбором шин для своего автомобиля.
Фото: фирмы-производители