Рейтинг «За рулем»: топ-9 самых комфортных летних шин

Каждый год мы проводим несколько крупных тестов летних шин. Вот рейтинг самых комфортных моделей на основе выставленных нашей экспертной группой оценок.

Устав за зиму от цоканья и гула шипов, многие хотят купить летние шины из тех, что потише. Отсутствие «гвоздей» отнюдь не гарантирует, что резина будет мало шуметь по умолчанию: есть весьма голосистые представители и среди летних моделей. Да и ехать по отремонтированным дорогам хочется помягче, чтобы вкусить максимум комфорта.

В наших шинных тестах оценки раздела «Комфорт» выставляются за уровень внутреннего шума и плавность хода. Максимум по каждой категории составляет 30 баллов, в сумме — 60. За три последних года по части комфорта в целом некоторым подопытным покрышкам удавалось дотянуться до рубежа в 48 баллов, а большая часть моделей укладывается в диапазон от 42 до 45. К примеру, ровно 45 баллов набрали такие покрышки, как Continental PremiunContact 5 и 6, Nordman S SUV, GT Radial Savero SUV, Sava Perfecta, Nokian Hakka Green 2 и Formula Energy. Это условный средней уровень по части ездового и акустического комфорта.

А кто в лидерах?

Самые тихие

В этой категории несколько шин, показавших очень хороший результат по части акустического комфорта: все из них набрали по 24 балла.стал восьмым в тесте 2018 года . При этом покрышка оказалась малошумной и относительно мягкой (22,5 балла), за что и удостоилась похвалы.

Nokian Hakka Blue 2 выиграла кроссоверный тест 2019 года и была признана лучшей по совокупности качеств. Среди них и минимальный уровень внутреннего шума. За плавность хода эксперты присвоили этой модели тоже 22,5 балла. Свой уровень модель подтвердила в том же году в легковой категории, хотя там оценка чуть ниже, а место в «абсолюте» — второе.

Малоизвестный в России бренд Nexen N’Blue HD Plus добрался только до десятого места в одном из последних шинных тестов. Его оценки для занятой позиции весьма высокие: 24 балла за шум и 22,5 балла за плавность. Шины также удостоились похвалы за низкую цену.

Хвалили эксперты за низкий уровень шума и шины Nordman SX 2. Итогом стало третье место в недавнем сравнении.

Dunlop SP Touring R1 (195/65 R15, страна изготовления: Таиланд) Nokian Hakka Blue 2 (215/65 R16, страна изготовления: Россия) Nexen N’Blue HD Plus (195/65 R15, страна изготовления: Чехия) Nordman SX 2 (195/65 R15, страна изготовления: Россия)

Мягко стелют

В этой категории мы собрали шины, которым наши эксперты присвоили максимальную оценку (24 балла) за плавность хода.

оказались на восьмом месте из тринадцати. Однако экспертная группа назвала эти шины самыми комфортными среди всех подопытных (а были там и гранды!), поставив 22,5 балла за шум и 24 за плавность хода. Жаль, больше этой модели шин похвастаться особо нечем.

А шины Dunlop Grandtrek PT3 заняли 9-е место в компании из 11 шин в прошлом году, оказавшись в аутсайдерах. При этом высоких оценок модель заслужила за уровень шума, плавность хода, а также за экономичность.

Hankook Ventus Prime 3 поднялся на третье место в прошлом году. При этом оценка за внутренний шум оказалась немногим ниже, чем за плавность хода. В одном из последних тестов эта модель завоевала второе место. Однако на этот раз оценки за комфорт оказались чуть ниже — система координат в конкретном тесте зависит от собранной компании шин.

У Hankook Ventus Prime 3 (205/55 R16, страна изготовления: Венгрия) Dunlop Grandtrek PT3 (215/65 R16, страна изготовления: Таиланд) Cordiant Comfort 2 (205/55 R16, страна изготовления: Россия)

Максимум комфорта

А теперь бесспорные лидеры — две модели самых тихих и комфортных при езде шин. Обе набрали одинаковое количество баллов: 48 из 60 возможных, по 24 в каждой из двух дисциплин. Это абсолютный максимум.

Nokian Hakka Black 2 (225/45 R17, страна изготовления: Финляндия) Toyo Proxes CF2 (215/65 R16, страна изготовления: Япония)

Шины Toyo Proxes CF2 в SUV-исполнении для кроссоверов оказались на пятом месте «абсолюта» в тесте 2019 года. Их чисто легковые собратья демонстрировали чуть худшие, но тоже достойные результаты — по 22,5 балла. Nokian Hakka Black 2 заняли второе место в тесте 2018 года, заслужив по 24 балла за шумность и плавность хода. Оценки в 2020-м на фоне других конкурентов оказались чуть ниже, но место то же — «серебро».

Надеемся, наш рейтинг поможет вам с выбором шин для своего автомобиля.

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Фото: фирмы-производители