Главные ошибки при установке шин: проследите за мастерами

Простые модели шин дополнительного внимания не требуют. Их можно устанавливать на диски буквально не глядя: сторону и направление соблюдать не требуется. Но многие ездят на шинах посложнее.

Шиномонтаж — вроде бы нехитрая процедура: мастера обычно работают споро и на автомате. Человеческий фактор, однако, никуда не денешь, и ошибки случаются. Чтобы проверить, все ли сделали правильно, важно знать пару нюансов по шинной теме.

Ненаправленный рисунок протектора

Простые модели шин дополнительного внимания не требуют. Их можно устанавливать на диски буквально не глядя: сторону и направление соблюдать не требуется. У них симметричный рисунок протектора, который одинаково эффективно «гребет» в обоих направлениях. Дополнительных маркировок на боковинах такой резины не предусмотрено. Колеса в сборе с подобными покрышками можно менять не задумываясь: передние с задними, левые с правыми, хоть по диагонали.

Направленный рисунок протектора

Шины с направленным рисунком протектора требуют соблюдать правила по направлению вращения. Узнать их можно по маркировке Rotation («направление») и стрелке в нужную сторону на боковой поверхности. Поставите наоборот, и шины станут затягивать воду к центру протектора, вместо того чтобы отводить ее оттуда. Ошибку выдаст повышенный уровень шума при езде. Будучи смонтированными на диски, направленные покрышки позволяют менять колеса при сезонной переобувке только в пределах одной стороны кузова — передние с задними.

Асимметричный рисунок протектора

Реже встречаются асимметричные модели. Их протектор имеет разный рисунок по левой и правой сторонам. Чтобы не перепутать, имеются подсказки — слова Inside и Outside на боковинах, обозначающие внутреннюю и внешнюю стороны соответственно. При правильной установке водитель должен видеть только маркировку Outside. Колеса с асимметричной резиной в сборе можно менять, как угодно: шина уже надета на диск правильной стороной.

Асимметричный и направленный одновременно — так тоже бывает?

Часто автовладельцы замечают, что шины с асимметричным рисунком протектора еще и направленные. Такие модели есть в линейке почти каждого производителя шин. Вот характерный пример: Continental ContiCrossContact™ UHP. Они имеют асимметричный рисунок протектора и соответствующие маркировки Inside и Outside. Однако при установке колес согласно этим маркировкам видно, что на одной стороне «елочка» протектора направлена вверх, а на другой — вниз. Если маркировок с указанием направления вращения шины нет, то вращаться она может в любую сторону. Так что ничего страшного в этом нет, уверяет производитель.

Шины Continental ContiCrossContact™ UHP

Бывают, правда, исключения — модели с асимметричным, направленным рисунком и маркировками Inside/Outside, а также Left/Right. При монтаже этих шин требуется двойное внимание: соблюсти нужно и направление, и сторону одновременно. Такие шины можно ставить строго слева или справа. Но такие модели — большая редкость.

Резюмируем! Если отбросить эксклюзив в виде асимметрично-направленной резины, остаются асимметричные и направленные по отдельности. Первые требуют внимания при монтаже на диски, а потом их можно переставлять на машине, не задумываясь. Вторые тоже собирают, глядя на рисунок, но потом и сам автомобилист должен учитывать особенности модели при переобувке и не менять колеса левой и правой сторон местами.