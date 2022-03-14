Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные

Многие считают, что летние шины можно покупать любые, лишь бы подешевле — это же не зимние! Но не спешите с выводами.

Продолжение. Начало см. тут.

Участники

Viatti Strada 2 V‑134 ( Россия , 4100 рублей*);

Россия 4100 рублей*); Cordiant Comfort 2 (Россия, 4500 руб.);

(Россия, 4500 руб.); Nexen Nblue HD Plus (Корея, 4800 руб.);

(Корея, 4800 руб.); Kumho Ecsta HS51 (Корея, 4900 руб.);

(Корея, 4900 руб.); Tigar High Performance (Сербия, 5000 руб.);

(Сербия, 5000 руб.); Nordman SZ2 (Финляндия, 5100 руб.);

(Финляндия, 5100 руб.); Yokohama BluEarth-GT AE51 (Россия, 5500 руб.);

(Россия, 5500 руб.); Hankook Ventus Prime 3 K125 (Венгрия, 5700 руб.);

(Венгрия, 5700 руб.); Nokian Hakka Blue 3 (Россия, 6100 руб.);

(Россия, 6100 руб.); Bridgestone Turanza T005 (Испания, 6600 руб.);

(Испания, 6600 руб.); модернизированная Pirelli Cinturato P7 C2 (Румыния, 7400 руб.);

(Румыния, 7400 руб.); Continental PremiumContact 6 (Чехия, 7500 руб.). _______ * Все цены указаны по состоянию на середину февраля 2022 года Материалы по теме Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов! Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»? 3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

Нюансы поведения

При движении по прямой и плавном маневрировании на скорости 130 км/ч повадки Гольфа безукоризненны на шинах Continental, Nokian и Nordman. А на сухом и мокром извилистых треках порадовать сочетанием чётких реакций, хорошей информативности и предсказуемого поведения сумели лишь шины PremiumContact 6 и Hakka Blue 3.

Самым проблемным характером огорчил Tigar. При мягких перестроениях на высокой скорости — широкий «ноль» и увеличенные углы поворота баранки, задумчивые и нелинейные реакции. Петляющие трассы добавили к уже имевшемуся списку претензий резкие срывы и долгие скольжения. Эксперты отметили ощущение низкого сцепления, особенно ярко выраженное на мокром покрытии.

Трасса «сухой» управляемости на Контидроме состоит из двух частей — первая включает в себя набор поворотов относительно небольшого радиуса, вторая — скоростные виражи с ходом за сотню.

Атмосфера комфорта

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Ценителям комфортной езды понравятся шины Cordiant и Hankook. Ход Гольфа на них самый мягкий, да и шумом в салоне они не досаждают. Столь же тихи Continental, Nexen, Nokian и Yokohama.

Наименее комфортными оказались Kumho и Tigar, жестковато толкающиеся на крупных неровностях и передающие на кузов зуд и вибрации от мелких. К тому же они, в компании с Viatti, шумнее остальных шин.

Барабанная экономичность

Экономичность шин оценили в лаборатории, определив коэффициенты сопротивления качению на барабанном стенде при скорости 80 км/ч (Правило № 117 ООН).

Лучший результат показал Bridgestone, а хуже всех катился Cordiant: сопротивление на треть больше!

По нашим данным, для автомобилей гольф-класса увеличение сопротивления качению на 10% соответствует росту расхода топлива примерно на 3%. То есть разница в аппетитах между лидером и аутсайдером составляет около 0,6 л/100 км. Чувствительно!

Резиновый рейтинг

На последнем месте — Tigar High Performance, который не смог дотянуть до минимальной планки 800 баллов (с нее, как мы считаем, начинаются посредственные шины). Откровенно слаб во всех номинациях. Если чем и радует, то лишь скромным расходом топлива и не самым плохим сопротивлением аквапланированию. Впрочем, два года назад старшая модель Tigar UHP (Ultra High Performance) в нашем тесте шин размера 225/45 R17 тоже оказалась последней.

Отечественная новинка Viatti Strada 2 V‑134 выше десятого места подняться не смогла: самые слабые тормозные свойства на сухом асфальте и нескромный уровень шума. Cordiant Comfort 2 набрал на балл меньше. Комфорта им действительно не занимать — это лидер! Но всё остальное… Нелюбовь к глубоким лужам, нетерпение к быстрой езде в поворотах и наибольший расход топлива.

12 место 11 место 10 место Сумма баллов, набранных в тесте 798 823 824 Марка, модель Tigar High Performance

Cordiant Comfort 2

Viatti Strada 2 V-134

Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4980 4460 4100 Экономия (+) / переплата (-)*, % 17 (-) 7 (+) 15 (+) Страна изготовления Сербия Россия Россия Индекс нагрузки и скорости 94V 94V 94V Индекс износостойкости (Treadwear) 580 н/д н/д Глубина рисунка протектора, мм 7,1–6,7 7,1–6,9 8,1–7,9 Твердость резины по Шору, ед. 68 70 72 Масса шины, кг 8,3 9,1 9,0 Плюсы Уверенное сопротивление аквапланированию в повороте. Экономичные. Лидируют в комфорте. Средние тормозные свойства на мокром асфальте. Приличные управляемость на сухом покрытии, курсовая устойчивость и плавность хода Минусы Худший зацеп на мокром покрытии. Проблемная управляемость. Невысокий уровень комфорта. Худшее сопротивление качению. Слабое сопротивление продольному аквапланированию. Худшие тормоза на сухом асфальте. Высокое сопротивление качению. Шумные.

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.

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