Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — журнал За рулем

Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные

Многие считают, что летние шины можно покупать любые, лишь бы подешевле — это же не зимние! Но не спешите с выводами.

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Летние шины 2022 — большой тест «За рулем»

Продолжение. Начало см. тут.

Участники

  • Viatti Strada 2 V‑134 (Россия, 4100 рублей*);
  • Cordiant Comfort 2 (Россия, 4500 руб.);
  • Nexen Nblue HD Plus (Корея, 4800 руб.);
  • Kumho Ecsta HS51 (Корея, 4900 руб.);
  • Tigar High Performance (Сербия, 5000 руб.);
  • Nordman SZ2 (Финляндия, 5100 руб.);
  • Yokohama BluEarth-GT AE51 (Россия, 5500 руб.);
  • Hankook Ventus Prime 3 K125 (Венгрия, 5700 руб.);
  • Nokian Hakka Blue 3 (Россия, 6100 руб.);
  • Bridgestone Turanza T005 (Испания, 6600 руб.);
  • модернизированная Pirelli Cinturato P7 C2 (Румыния, 7400 руб.);
  • Continental PremiumContact 6 (Чехия, 7500 руб.).

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* Все цены указаны по состоянию на середину февраля 2022 года

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Нюансы поведения

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Рейтинг «За рулем»: топ-9 самых комфортных летних шин

При движении по прямой и плавном маневрировании на скорости 130 км/ч повадки Гольфа безукоризненны на шинах Continental, Nokian и Nordman. А на сухом и мокром извилистых треках порадовать сочетанием чётких реакций, хорошей информативности и предсказуемого поведения сумели лишь шины PremiumContact 6 и Hakka Blue 3.

Самым проблемным характером огорчил Tigar. При мягких перестроениях на высокой скорости — широкий «ноль» и увеличенные углы поворота баранки, задумчивые и нелинейные реакции. Петляющие трассы добавили к уже имевшемуся списку претензий резкие срывы и долгие скольжения. Эксперты отметили ощущение низкого сцепления, особенно ярко выраженное на мокром покрытии.

Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодныеТрасса «сухой» управляемости на Контидроме состоит из двух частей — первая включает в себя набор поворотов относительно небольшого радиуса, вторая — скоростные виражи с ходом за сотню.
Трасса «сухой» управляемости на Контидроме состоит из двух частей — первая включает в себя набор поворотов относительно небольшого радиуса, вторая — скоростные виражи с ходом за сотню.

Атмосфера комфорта

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Ценителям комфортной езды понравятся шины Cordiant и Hankook. Ход Гольфа на них самый мягкий, да и шумом в салоне они не досаждают. Столь же тихи Continental, Nexen, Nokian и Yokohama.

Наименее комфортными оказались Kumho и Tigar, жестковато толкающиеся на крупных неровностях и передающие на кузов зуд и вибрации от мелких. К тому же они, в компании с Viatti, шумнее остальных шин.

Барабанная экономичность

Экономичность шин оценили в лаборатории, определив коэффициенты сопротивления качению на барабанном стенде при скорости 80 км/ч (Правило № 117 ООН).

Лучший результат показал Bridgestone, а хуже всех катился Cordiant: сопротивление на треть больше!

По нашим данным, для автомобилей гольф-класса увеличение сопротивления качению на 10% соответствует росту расхода топлива примерно на 3%. То есть разница в аппетитах между лидером и аутсайдером составляет около 0,6 л/100 км. Чувствительно!

Резиновый рейтинг

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На последнем месте — Tigar High Performance, который не смог дотянуть до минимальной планки 800 баллов (с нее, как мы считаем, начинаются посредственные шины). Откровенно слаб во всех номинациях. Если чем и радует, то лишь скромным расходом топлива и не самым плохим сопротивлением аквапланированию. Впрочем, два года назад старшая модель Tigar UHP (Ultra High Performance) в нашем тесте шин размера 225/45 R17 тоже оказалась последней.

Отечественная новинка Viatti Strada 2 V‑134 выше десятого места подняться не смогла: самые слабые тормозные свойства на сухом асфальте и нескромный уровень шума. Cordiant Comfort 2 набрал на балл меньше. Комфорта им действительно не занимать — это лидер! Но всё остальное… Нелюбовь к глубоким лужам, нетерпение к быстрой езде в поворотах и наибольший расход топлива.

12 место

11 место

10 место

Сумма баллов, набранных в тесте

798

823

824

Марка, модель

Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодныеTigar High Performance
Tigar High Performance

Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодныеCordiant Comfort 2
Cordiant Comfort 2

Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодныеViatti Strada 2 V-134
Viatti Strada 2 V-134

Средняя цена в интернет-магазинах
на момент подготовки материала, руб.

4980

4460

4100

Экономия (+) / переплата (-)*, %

17 (-)

7 (+)

15 (+)

Страна изготовления

Сербия

Россия

Россия

Индекс нагрузки и скорости

94V

94V

94V

Индекс износостойкости (Treadwear)

580

н/д

н/д

Глубина рисунка протектора, мм

7,1–6,7

7,1–6,9

8,1–7,9

Твердость резины по Шору, ед.

68

70

72

Масса шины, кг

8,3

9,1

9,0

Плюсы

Уверенное сопротивление аквапланированию в повороте.

Экономичные.

Лидируют в комфорте.

Средние тормозные свойства на мокром асфальте.

Приличные управляемость на сухом покрытии, курсовая устойчивость и плавность хода

Минусы

Худший зацеп на мокром покрытии. Проблемная управляемость. Невысокий уровень комфорта.

Худшее сопротивление качению. Слабое сопротивление продольному аквапланированию.

Худшие тормоза на сухом асфальте.

Высокое сопротивление качению.

Шумные.

* Разность «Справедливой цены» и «Средней цены», выраженная в процентах относительно первой.

Продолжение — на следующей странице.

Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные

Многие считают, что летние шины можно покупать любые, лишь бы подешевле — это же не зимние! Но не спешите с выводами.

Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319620Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319637Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319629Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319636Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319638Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319631Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319634Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319630Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319635Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319632Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319618Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319628Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319633Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные — фото 1319758Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные
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