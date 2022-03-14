Летние шины 205/55 R16: выбрали самые выгодные

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Участники
- Viatti Strada 2 V‑134 (Россия, 4100 рублей*);
- Cordiant Comfort 2 (Россия, 4500 руб.);
- Nexen Nblue HD Plus (Корея, 4800 руб.);
- Kumho Ecsta HS51 (Корея, 4900 руб.);
- Tigar High Performance (Сербия, 5000 руб.);
- Nordman SZ2 (Финляндия, 5100 руб.);
- Yokohama BluEarth-GT AE51 (Россия, 5500 руб.);
- Hankook Ventus Prime 3 K125 (Венгрия, 5700 руб.);
- Nokian Hakka Blue 3 (Россия, 6100 руб.);
- Bridgestone Turanza T005 (Испания, 6600 руб.);
- модернизированная Pirelli Cinturato P7 C2 (Румыния, 7400 руб.);
- Continental PremiumContact 6 (Чехия, 7500 руб.).
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* Все цены указаны по состоянию на середину февраля 2022 года
Нюансы поведения
При движении по прямой и плавном маневрировании на скорости 130 км/ч повадки Гольфа безукоризненны на шинах Continental, Nokian и Nordman. А на сухом и мокром извилистых треках порадовать сочетанием чётких реакций, хорошей информативности и предсказуемого поведения сумели лишь шины PremiumContact 6 и Hakka Blue 3.
Самым проблемным характером огорчил Tigar. При мягких перестроениях на высокой скорости — широкий «ноль» и увеличенные углы поворота баранки, задумчивые и нелинейные реакции. Петляющие трассы добавили к уже имевшемуся списку претензий резкие срывы и долгие скольжения. Эксперты отметили ощущение низкого сцепления, особенно ярко выраженное на мокром покрытии.
Атмосфера комфорта
Ценителям комфортной езды понравятся шины Cordiant и Hankook. Ход Гольфа на них самый мягкий, да и шумом в салоне они не досаждают. Столь же тихи Continental, Nexen, Nokian и Yokohama.
Наименее комфортными оказались Kumho и Tigar, жестковато толкающиеся на крупных неровностях и передающие на кузов зуд и вибрации от мелких. К тому же они, в компании с Viatti, шумнее остальных шин.
Барабанная экономичность
Экономичность шин оценили в лаборатории, определив коэффициенты сопротивления качению на барабанном стенде при скорости 80 км/ч (Правило № 117 ООН).
Лучший результат показал Bridgestone, а хуже всех катился Cordiant: сопротивление на треть больше!
По нашим данным, для автомобилей гольф-класса увеличение сопротивления качению на 10% соответствует росту расхода топлива примерно на 3%. То есть разница в аппетитах между лидером и аутсайдером составляет около 0,6 л/100 км. Чувствительно!
Резиновый рейтинг
На последнем месте — Tigar High Performance, который не смог дотянуть до минимальной планки 800 баллов (с нее, как мы считаем, начинаются посредственные шины). Откровенно слаб во всех номинациях. Если чем и радует, то лишь скромным расходом топлива и не самым плохим сопротивлением аквапланированию. Впрочем, два года назад старшая модель Tigar UHP (Ultra High Performance) в нашем тесте шин размера 225/45 R17 тоже оказалась последней.
Отечественная новинка Viatti Strada 2 V‑134 выше десятого места подняться не смогла: самые слабые тормозные свойства на сухом асфальте и нескромный уровень шума. Cordiant Comfort 2 набрал на балл меньше. Комфорта им действительно не занимать — это лидер! Но всё остальное… Нелюбовь к глубоким лужам, нетерпение к быстрой езде в поворотах и наибольший расход топлива.
|
|
12 место
|
11 место
|
10 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
798
|
823
|
824
|
Марка, модель
|
Tigar High Performance
|
Cordiant Comfort 2
|
Viatti Strada 2 V-134
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
4980
|
4460
|
4100
|
Экономия (+) / переплата (-)*, %
|
17 (-)
|
7 (+)
|
15 (+)
|
Страна изготовления
|
Сербия
|
Россия
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
94V
|
94V
|
94V
|
Индекс износостойкости (Treadwear)
|
580
|
н/д
|
н/д
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
7,1–6,7
|
7,1–6,9
|
8,1–7,9
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
68
|
70
|
72
|
Масса шины, кг
|
8,3
|
9,1
|
9,0
|
Плюсы
|
Уверенное сопротивление аквапланированию в повороте.
Экономичные.
|
Лидируют в комфорте.
Средние тормозные свойства на мокром асфальте.
|
Приличные управляемость на сухом покрытии, курсовая устойчивость и плавность хода
|
Минусы
|
Худший зацеп на мокром покрытии. Проблемная управляемость. Невысокий уровень комфорта.
|
Худшее сопротивление качению. Слабое сопротивление продольному аквапланированию.
|
Худшие тормоза на сухом асфальте.
Высокое сопротивление качению.
Шумные.