Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлоп

партнерский материал

Вы наверняка встречали на дорогах чадящие КАМАЗы или автобусы, собранные еще в прошлом веке. Таких машин в России по-прежнему много — и не потому, что им нет экологически чистой альтернативы — у наших производителей широкий и современный модельный ряд коммерческой техники. Часто виной всему отсутствие мотивации у компаний-владельцев. Зачем обновлять технику, если и эта работает, принося прибыль?

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что ситуацию можно исправить, если поставить на дорогах аппараты для инфракрасной спектроскопии выхлопных газов от движущихся транспортных средств — EDAR. Ими можно дополнить уже существующие комплексы фиксации нарушений. Однако реализовать задуманное невозможно без государственной поддержки.

Чем опасен «грязный» выхлоп?

В крупных городах России на выбросы от автотранспорта приходится до 90% загрязняющих веществ в воздухе. Продукты работы ДВС провоцируют примерно треть смертей от инсультов, хронических респираторных заболеваний и рака легких. При этом лишь часть транспортных средств — с неисправными или отсутствующими каталитическими конвертерами (нейтрализаторами выхлопных газов) выбрасывают в атмосферу 100% монооксида углерода, 100% черного углерода и 77% взвешенных частиц. Знаете сколько таких машин на наших улицах? Примерно 25% от общего количества.

Можно ли оправдывать их существование старым автопарком, что является прямым следствием невысоких доходов большинства российских автовладельцев? Вопрос дискуссионный. Но то, что такая машина — враг нашему здоровью, взрослых и особенно детей, отрицать точно нельзя.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что от болезней, вызванных загрязнением воздуха, ежегодно умирает около 7 миллионов человек.

Разве у ГИБДД нет газоанализаторов?

Те, кто давно за рулем, отлично помнят, что некогда практически на каждом стационарном посту ГАИ был газонализатор. Инспекторы выборочно останавливали машины, замеряли содержание вредных веществ в выхлопных газах и при превышении выписывали штрафы. Иногда проводили соответствующие рейды.

Сегодня так не делают: количество стационарных постов ГИБДД существенно сократилось, значительно сократили и штат автоинспекторов. Те, что остались, вредные выхлопы не контролируют. Редкие точечные проверки эффекта не приносят. Нарушители платят штраф в 500 рублей и продолжают спокойно ездить дальше. И таких — сотни тысяч.

«А как же техосмотр?», — спросите вы. Нынешние реформы привели к тому, что далеко не все автовладельцы обязаны его проходить. А контроль над оставшимися по-прежнему оставляет желать лучшего.

Насколько точна и безопасна такая система?

Безопасное для нашего зрения лазерное оборудование просчитывает объем выделяемых из выхлопной трубы газов в режиме реального времени. Система получает мультиспектральное изображение выхлопного шлейфа, определяя концентрацию вредных веществ. Безусловно, многое зависит от плотности потока и других факторов.

Точность измерения на многополосной дороге составляет 84%, на однополосной дороге 95%.

Помимо температурного спектра выхлопа, камера фиксирует номерной знак, скорость и ускорение, дату и время, и формирует отчет для каждого автомобиля в отдельности. Система способна работать автономно и непрерывно в любое время суток и в любую погоду, кроме интенсивного дождя.

Интересные факты

Легковой автомобиль поглощает в среднем за год больше 4 тонн кислорода, выбрасывая при этом 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов.

В России общее количество вредных веществ, ежегодно выбрасываемых автомобильным транспортом в атмосферу, превышает 30 млн тонн.

К 2025 году согласно прогнозам на 1000 человек в мире будет приходиться 160 автомобилей.

Опыт других стран

В западных странах накоплен огромный опыт по защите окружающей среды и безопасности дорожного движения — и его стоит использовать. Технология под названием EDAR (Emission Detection and Reporting) впервые запущена в коммерческую эксплуатацию в 2014 году в США, а в европейских странах в начале 2019 года. Сейчас ее применяют в Канаде, Германии, Бельгии, Франции, Италии, Великобритании и она доказала свою эффективность в решении конкретных задач. Например, в Бельгии внедрение и использование такой системы позволило повысить эффективность обнаружения автотранспорта, загрязняющего атмосферу сверх нормы, с 9% до 86%.

Что предлагается у нас?

Дмитрий Давыдов, автор «20 идей по развитию России», предлагает разработать и внедрить в России аналогичную технологию сканирования транспортного потока на предмет выявления автомобилей, превышающих допустимую норму выброса вредных веществ в атмосферу. За выявленное нарушение, с учетом погрешности прибора автоматически выписывать штраф в соответствии с действующим законодательством. За систематические нарушения поднять штраф до 1000 рублей. Все средства от этих штрафов направлять на расширение количества таких автоматизированных пунктов проверки на экологическое соответствие.

В первую очередь комплексы контроля вредных веществ в выхлопных газах автотранспорта стоит установить на въездах в крупные города и их центральные районы. Стоит рассмотреть и возможность установки автоматических камер-газоанализаторов и за счет частных средств. Это поможет локально ограничить поток «грязных» транспортных средств и улучшить качество воздуха в определенных районах.

Какие будут последствия?

Сократится выброс отравляющих веществ и парниковых газов;

Снизится рост заболеваний, связанных с загрязнением воздуха;

Правительство получит эффективный инструмент контроля экологической ситуации.

В итоге это приведет к увеличению качества и продолжительности жизни миллионов россиян. Да и не только россиян (воздух на планете общий).

При этом необходимо установить нормативы, привязанные к регионам, и предусмотреть работающий механизм оспаривания штрафа. Все это реализуемо — и действительно важно. Медлить нельзя. Но эту идею невозможно реализовать без поддержки со стороны государства.