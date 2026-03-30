Какой выбрать кроссовер, чтобы потом не пожалеть?

Эксперт сравнил характеристики и оснащение кроссоверов Москвич М70 и Haval F7

Haval F7 востребован в России уже во втором поколении. Достойно ли выглядит на его фоне по оснащению и цене новичок Москвич М70?

По данным агентства «Автостат», Haval F7 силами двух поколений входит в топ-10 самых популярных китайских моделей в российском парке. У него седьмое место – 95,2 тысячи зарегистрированных машин. Москвич тоже должен был стать народным, но «не зашел». Исправить ситуацию призвана новая М-линейка. В оригинале это уже не JAC, а MG. О том, как ее приняли, говорить пока рано: автомобили только-только появились у дилеров. Однако сравнить основные характеристики, оснащение и цены уже можно.

Технические особенности

Haval F7 кроссовер крупный: 4780 мм длины и 2800 мм между осями. Полноценный пятиместный SUV. Покупателям доступны две модификации. Мотор 1.5 турбо на 150 сил сочетается с 7-ступенчатым преселективным роботом и передним приводом. Такой версии на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 10,9 с.

На варианте с полным приводом стоит аналогичная коробка передач, но двигатель уже другой. С двух литров сняли 192 л.с. Динамика лучше на 1,5 с. Обе «семерки» можно заправлять бензином АИ-92. Задняя подвеска независимая многорычажная, от типа привода не зависит.

Haval F7 отличает дизайн, вобравший в себя, кажется, все современные тренды. Вычурная оптика, спереди – двухэтажная, со светящейся «монобровью» в топовой комплектации. Выдвижные дверные ручки, обширная решетка радиатора. Заваленная задняя стойка кузова создает иллюзию купе-кроссовера, хотя такая версия существует отдельно и называется F7x.

Москвич длиной 4655 мм с колесной базой 2765 мм ненамного теснее Хавейла. На его фоне он – оплот традиционализма. Его дизайн дольше не устареет, он более спокойный. Если Haval однозначно воспринимается китайским, то Москвич, не видя логотипов, легко можно принять, например, за Hyundai второй половины 2010-х.

У М70 тоже два варианта силовых установок, но с иными нюансами. Базовый вариант почти в точности копирует F7: 1.5 турбо, 150 «лошадей», робот с двумя сцеплениями и семью передачами, передний привод. Альтернатива – 200 л.с. мотора 2.0, но уже с классическим 9-ступенчатым автоматом ZF. Полного привода, правда, нет, однако над ним работают.

Москвич требует бензин АИ-95. У версии с мотором 1.5 бензобак меньше, чем у Хавейла (55 л против 61), а вот у двухлитровой – наоборот (65 л против 60). А еще Москвич динамичнее: паспортный разгон до сотни у него составляет 9,6 и 7,5 с в зависимости от двигателя.

Комплектации и цены

Москвич М70 в «базе» за 3,1 млн рублей оснащен весьма щедро. У него полный набор ассистентов водителя, шесть подушек безопасности, панорамная крыша, салон из экокожи, 19-дюймовые колеса, полный набор обогревов, два дисплея по 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, датчики дождя и света, полностью светодиодная оптика, электропривод пятой двери. Правда, парктроник и камера есть только сзади.

Доплата в 400 тысяч меняет двигатель и коробку передач, а также добавляет систему кругового обзора, передний парктроник, электропривод пассажирского сиденья и поясничного упора для водителя, беспроводную зарядку, пару дополнительных динамиков и систему выбора ездовых режимов. У боковых зеркал появляется электропривод складывания и функция опускания при движении задним ходом.

Москвич М70 окрашивают в шесть цветов, включая яркие голубой и красный оттенки. Салон может быть черным или светло-бежевым.

Haval F7 стартует с 2,9 млн рублей. Набор его оборудования скромнее: тканевый салон, колеса на 18 дюймов, дисплеи на 10,3 и 12,3 дюйма, обычный круиз-контроль, механические регулировки передних кресел. Зато есть фирменная телематика, встроенные онлайн-сервисы Яндекса, набор ездовых режимов, полный зимний пакет, камеры кругового обзора и даже подготовка под установку фаркопа. Тот же набор опций с полным приводом стоит 3,3 млн рублей.

Второй уровень оснащения оценили в 3,1 млн рублей с передним приводом и в 3,5 млн с полным. Тут будут экокожа, фоновая подсветка с выбором из 64 оттенков, 19-дюймовые диски, беспроводная зарядка, электроприводы положения сиденья водителя, пятой двери и складывания зеркал. Дисплеи на передней панели увеличиваются до 12,3 и 14,6 дюйма. Плюс передний парктроник, несколько систем активной безопасности и ограничитель скорости.

Топ-уровень предлагается только с полным приводом и стоит 3,7 млн. Из приобретений – вентиляция передних сидений, панорамная крыша, проекция, полный набор водительских ассистентов во главе с адаптивным «круизом». У водительского кресла появляется память положения, у пассажирского – электроприводы, а в составе аудиосистемы – 10 динамиков, включая сабвуфер.

В палитре F7 четыре цвета, а интерьер всегда полностью черный.

Какой кроссовер выбрать?

Haval F7 может предложить важный для России полный привод, которого конкурент пока лишен. Зато Москвич М70 богаче оснащен за сопоставимые деньги, если речь идет о версии с мотором 1.5.