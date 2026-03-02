«Китайцы» против Лады: названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники

«Автостат»: Haval Jolion вернул себе звание самого продаваемого SUV в России

На девятой неделе года, с 23 февраля по 1 марта, Haval Jolion вновь оказался самым продаваемым кроссовером в стране. По данным агентства «Автостат», основанным на статистике АО «ППК», дилеры реализовали 1231 новую машину этой модели.

Тем самым китайский SUV вернул себе первое место, которое в течении трех предыдущих недель удерживал отечественный Tenet T7. Его результат за отчётный период составил 1187 проданных машин. Бронза же досталась другому российскому внедорожнику – Lada Niva Travel, разошедшемуся тиражом в 1112 экземпляров.

Вообще, ни одна другая модель в сегменте не смогла преодолеть рубеж в тысячу проданных авто. Полный же топ-10 выглядит так: следом за лидерами идут Tenet T4, Belgee X50, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Haval F7, Lada Niva Legend и Solaris HC.

Tenet T7
Haval F7
Lada Niva Travel
Haval Jolion
Solaris HC
Belgee X50
Lada Niva Legend
Mazda CX-5
Tenet T4
Geely Monjaro

Ранее «За рулем» сообщал, что Topspeed перечислил 10 самых доступных кроссоверов с просторным салоном на 2025-2026 годы.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
02.03.2026 
