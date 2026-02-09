Отечественный кроссовер впервые опередил китайский хит по продажам в России
Кроссовер TENET T7 впервые с начала года возглавил рейтинг самых продаваемых внедорожников в стране. По данным АО «ППК», которые приводит агентство «АВТОСТАТ», за период со 2 по 8 февраля россияне купили 1133 таких автомобиля.
Этот результат не просто вывел модель на первое место, но и сместил с пьедестала прошлого лидера – Haval Jolion. Китайский кроссовер разошелся тиражом в 1096 штук, оказавшись на второй строчке. Тройку лидеров замкнула ещё одна отечественная новинка – TENET T4, которую приобрели 874 покупателя.
В первую десятку популярных SUV также вошли Belgee X50 (840 шт.), LADA Niva Travel (754 шт.), Mazda CX-5 (596 шт.), LADA Niva Legend (566 шт.), Haval M6 (475 шт.), Geely Monjaro (423 шт.) и Haval F7 (370 шт.). Объёмы продаж этих моделей, как видно, уже заметно скромнее.
Вообще, для T7 это уже не первый успех. Аналитики «АВТОСТАТА» напоминают, что модель уже становилась самой популярной в своём сегменте – правда, тогда по итогам 51-й недели прошлого, 2025 года.
