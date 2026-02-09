#
Отечественный кроссовер впервые опередил китайский хит по продажам в России

Кроссовер TENET T7 стал лидером сегмента SUV в России на 6-й неделе 2026 года

Кроссовер TENET T7 впервые с начала года возглавил рейтинг самых продаваемых внедорожников в стране. По данным АО «ППК», которые приводит агентство «АВТОСТАТ», за период со 2 по 8 февраля россияне купили 1133 таких автомобиля.

TENET T7
TENET T7

Внедорожники за 4 млн: сравнили новый китайский и японский с пробегом

Этот результат не просто вывел модель на первое место, но и сместил с пьедестала прошлого лидера – Haval Jolion. Китайский кроссовер разошелся тиражом в 1096 штук, оказавшись на второй строчке. Тройку лидеров замкнула ещё одна отечественная новинка – TENET T4, которую приобрели 874 покупателя.

В первую десятку популярных SUV также вошли Belgee X50 (840 шт.), LADA Niva Travel (754 шт.), Mazda CX-5 (596 шт.), LADA Niva Legend (566 шт.), Haval M6 (475 шт.), Geely Monjaro (423 шт.) и Haval F7 (370 шт.). Объёмы продаж этих моделей, как видно, уже заметно скромнее.

Интерьер TENET T7
Интерьер TENET T7
Вообще, для T7 это уже не первый успех. Аналитики «АВТОСТАТА» напоминают, что модель уже становилась самой популярной в своём сегменте – правда, тогда по итогам 51-й недели прошлого, 2025 года.

Источник:  Автостат
Лежнин Роман
Фото:Tenet
09.02.2026 
