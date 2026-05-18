Новая Лада или проверенный б/у кроссовер Шкода: что взять за 1,7 млн рублей
Новая Лада Искра в версии SW Cross стоит 1,7 млн рублей – по сегодняшним меркам немного, но в абсолюте дороговато для компактной Лады.
Может быть, стоит отдать эти деньги за кроссовер с пробегом? Вот, например, Skoda Yeti 2018 года выпуска – как и Лада, с бензиновым мотором 1.6 и передним приводом.
Агрегаты
Фольксвагеновский атмосферник CWVA прекрасно знаком по Polo и Рапиду. Он зарекомендовал себя исключительно надежным даже при пробегах за 200 тысяч км. Хотя внимания мотор требует: ремень ГРМ по регламенту нужно менять каждые 120 тысяч км, но лучше сократить этот пробег вдвое.
Все запчасти и расходники есть в продаже, хотя цены подскочили. Воздушный и масляный фильтры сравнимы по стоимости с вазовскими оригинальными деталями – все в районе полутора тысяч рублей.
Тольяттинский 16‑клапанный двигатель 1.6 модели 21129 также не был замечен среди проблемных. С возрастом у него могут быть утечки антифриза и масла – как и у шкодовского мотора. А головной болью могут стать заводские комплектующие. Есть масса сигналов, что замена поставщиков в последние пару лет увеличила число мелких недочетов. Изменился даже регламент ТО – отечественный ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тысяч, что вдвое меньше ресурса ремня ГРМ Contitech, стоявшего до 2022 года.
Вариатор Лады WanLiYang CVT18 встречается на многих моделях концерна Chery и является, по сути, клоном агрегата Jatco. По моим наблюдениям, брак встречается чаще, чем у японского исходника: на «китайцах» были случаи замены вариатора по гарантии из-за износа втулки маслонасоса. Какова ситуация с Ладой, покажет время.
Замена жидкости предписана АВТОВАЗом каждые 45 тысяч км. Нужно 7,5 л жидкости CVTF WCF‑1, на что уйдет порядка 20 тысяч рублей.
Шкодовский автомат Aisin TF‑60SN (или AQ250, как его зовут в Фольксвагене) живуч, если не экономить на обслуживании. А сэкономить так и тянет: те же 7 л рабочей жидкости стоят вдвое дороже.
Кузов
За долговечность кузова Лады переживать я бы не стал, что уже доказала Веста. Все кузовные панели Искры, за исключением крыши, оцинкованы, а толщина краски колеблется в районе добротных 140–150 мкм.
Интерьер Искры соткан из жесткого пластика. Собрано всё прилично, но сам пластик, особенно в нижней части обивок дверей и в багажнике, легко царапается. В этом больше всего ощущается, что Skoda Yeti классом выше.
Лада Искра
Металл Yeti также служит долго и у него даже крыша имеет цинковое покрытие, но слабые места всё же есть. В первую очередь лет через десять сдаются арки задних крыльев. Теряет целостность черная пленка крыши – лучше сразу готовиться к ее восстановлению. После мойки может отлететь эмблема с капота.
Салон Шкоды держится стойко. Сверчки даже после пяти лет редки, обивка держится молодцом.
Skoda Yeti
Вывод
Даже на фоне благородного Yeti наша Искра SW Cross вовсе не производит впечатления уцененки. Скорее это товар по акции. Да, есть вещи, на которых сэкономили, но в глаза они не бросаются. А если говорить о шасси, то Лада не лишена искры.
Да и по расходам автомобили близки – при условии, что подержанная Skoda не будет ломаться, ведь возраст может взять свое даже с надежными агрегатами.
Если не хочется рисковать, то лучше идти в салон Лады. Пока еще наша Искра окончательно не стала роскошью – кажется, этот момент уже близок.
