Новая Лада или проверенный б/у кроссовер Шкода: что взять за 1,7 млн рублей

«За рулем» сравнил ресурс и затраты на содержание новой Лады Искры и Skoda Yeti с пробегом

Новая Лада Искра в версии SW Cross стоит 1,7 млн рублей – по сегодняшним меркам немного, но в абсолюте дороговато для компактной Лады.

Может быть, стоит отдать эти деньги за кроссовер с пробегом? Вот, например, Skoda Yeti 2018 года выпуска – как и Лада, с бензиновым мотором 1.6 и передним приводом.

Агрегаты

Фольксвагеновский атмосферник CWVA прекрасно знаком по Polo и Рапиду. Он зарекомендовал себя исключительно надежным даже при пробегах за 200 тысяч км. Хотя внимания мотор требует: ремень ГРМ по регламенту нужно менять каждые 120 тысяч км, но лучше сократить этот пробег вдвое.

Все запчасти и расходники есть в продаже, хотя цены подскочили. Воздушный и масляный фильтры сравнимы по стоимости с вазовскими оригинальными деталями – все в районе полутора тысяч рублей.

Тольяттинский 16‑клапанный двигатель 1.6 модели 21129 также не был замечен среди проблемных. С возрастом у него могут быть утечки антифриза и масла – как и у шкодовского мотора. А головной болью могут стать заводские комплектующие. Есть масса сигналов, что замена поставщиков в последние пару лет увеличила число мелких недочетов. Изменился даже регламент ТО – отечественный ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тысяч, что вдвое меньше ресурса ремня ГРМ Contitech, стоявшего до 2022 года.

Вариатор Лады WanLiYang CVT18 встречается на многих моделях концерна Chery и является, по сути, клоном агрегата Jatco. По моим наблюдениям, брак встречается чаще, чем у японского исходника: на «китайцах» были случаи замены вариатора по гарантии из-за износа втулки маслонасоса. Какова ситуация с Ладой, покажет время.

Сильной чертой вазовских моторов остается экономичность, к тому же допускается использование АИ‑92.

Замена жидкости предписана АВТОВАЗом каждые 45 тысяч км. Нужно 7,5 л жидкости CVTF WCF‑1, на что уйдет порядка 20 тысяч рублей.

В атмосферный двигатель Шкоды рекомендуется лить только 95‑й бензин.

Шкодовский автомат Aisin TF‑60SN (или AQ250, как его зовут в Фольксвагене) живуч, если не экономить на обслуживании. А сэкономить так и тянет: те же 7 л рабочей жидкости стоят вдвое дороже.

Кузов

За долговечность кузова Лады переживать я бы не стал, что уже доказала Веста. Все кузовные панели Искры, за исключением крыши, оцинкованы, а толщина краски колеблется в районе добротных 140–150 мкм.

Интерьер Искры соткан из жесткого пластика. Собрано всё прилично, но сам пластик, особенно в нижней части обивок дверей и в багажнике, легко царапается. В этом больше всего ощущается, что Skoda Yeti классом выше.

Лада Искра

В медиасистему по умолчанию зашиты Яндекс-сервисы. Интернет для них можно раздать с телефона. Отопитель с кондиционером эффективен. В базовой версии Драйв обогреваются ­только передние сиденья.

В отличие от материалов отделки, на эргономике не экономили.

Сиденья второго ряда лишены центрального подлокотника. Посадка удобна, но для ног места мало. Багажник для своих габаритов очень вместительный. Жаль, что порог высоковат.

Простое на вид сиденье отлично распределяет нагрузку. Сколько продержится обивка, покажет время.

Металл Yeti также служит долго и у него даже крыша имеет цинковое покрытие, но слабые места всё же есть. В первую очередь лет через десять сдаются арки задних крыльев. Теряет целостность черная пленка крыши – лучше сразу готовиться к ее восстановлению. После мойки может отлететь эмблема с капота.

Салон Шкоды держится стойко. Сверчки даже после пяти лет редки, обивка держится молодцом.

Skoda Yeti

Медиасистема интуитивно понятна. Вместе с сенсорным экраном есть физические ­клавиши. Блок двухзонного климат-контроля – образец эргономичности. Есть свой дисплей.

Интерьер Шкоды сделан из качественных материалов. Проработка рабочего места тоже на высоте.

Второй ряд Шкоды просторнее и лучше в вопросах организации. Средняя секция задних сидений складывается отдельно, увеличивая и без того неплохие возможности багажника.

Сиденья Шкоды даже спустя много лет ­остаются удобными. А тканевая обивка выдерживает больше 250 тысяч км.

Вывод

Даже на фоне благородного Yeti наша Искра SW Cross вовсе не производит впечатления уцененки. Скорее это товар по акции. Да, есть вещи, на которых сэкономили, но в глаза они не бросаются. А если говорить о шасси, то Лада не лишена искры.

Сколы до металла долго не ржавеют – спасибо ­оцинковке.

Пластик с хромовым покрытием держатся неплохо... ...чего не скажешь о пленке на крыше.

Да и по расходам автомобили близки – при условии, что подержанная Skoda не будет ломаться, ведь возраст может взять свое даже с надежными агрегатами.

Если не хочется рисковать, то лучше идти в салон Лады. Пока еще наша Искра окончательно не стала роскошью – кажется, этот момент уже близок.

Искра очень достойно рулится при отличной энергоемкости подвески. Skoda Yeti управляется так же хорошо, как Лада, но плавность хода на плохой дороге хуже.

Продолжение – на следующей странице