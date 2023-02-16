Очень популярный б/у кроссовер: названы все его проблемы и лучшие версии

Эксперт «За рулем» разобрался со всеми врожденными и возрастными болячками Skoda Yeti.

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У этого кроссовера было множество модификаций, а по ходу производства он часто дорабатывался.

Необычный своим дизайном кроссовер Skoda Yeti, первый для марки, дебютировал в 2009 году. Помимо завода в чешских Квасинах, сборка производилась в Китае, Индии, Казахстане и на Украине.

Для российского рынка Yeti первое время собирали по крупноузловой технологии на заводе Volkswagen в Калуге. С 2011 года выпуск наладили в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ, где в 2013 года перешли на производство по полному циклу.

Модель делит платформу A5 (PQ35) с кроссовером Volkswagen Tiguan и рядом других моделей концерна. Есть как переднеприводные версии, так и полноприводные — с подключением задней оси муфтой Haldex.

Моторная гамма у нас сначала была представлена серией бензиновых турбомоторов TSI серии ЕА111 рабочим объемом 1,2 л (105 л.с.) и 1,4 л (122 л.с.) и агрегатом 1,8 л (152–160 л.с.) серии ЕА888, а также двухлитровым дизелем серии ЕА189 (110–170 л.с.).

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Уже на рестайлинговых кроссоверах после 2014 года появились моторы новой серии ЕА211 — турбоагрегаты 1.2 (110 л.с.) и 1.4 (125 и 150 л.с.), а также атмосферный 1.6 (110 л.с.).

Помимо механических коробок версии с атмосферником комплектовались традиционным шестиступенчатым автоматом Aisin TF-61SN, а остальные — роботами DSG с двумя сцеплениями: мотору 1.8 и дизелю полагался «мокрый» преселектив DQ250, остальным — коробка DQ200 с сухими сцеплениями.

При рестайлинге 2013 года у кроссовера изменилось на более традиционное оформление передней части, обновились руль и селектор робота, появились новые опции (включая камеру заднего вида и бесключевой доступ).

Кузов

В целом гальванизированный металл кузова Yeti неплохо противостоит коррозии, которую у ранних экземпляров первым делом можно обнаружить на двери багажника и задних крыльях в местах сопряжения с бампером. Лакокрасочное покрытие вокруг вовремя не подкрашенных сколов может постепенно отходить довольно большими кусками.

Антигравийные наклейки на задней арке часто отклеиваются. В дверных проемах краска может протираться уплотнителями до основания. А окислы основания среднего междверного уплотнителя могут оставлять на пластике порогов трудноудаляемые белесые потеки.

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Отделанные под хром детали внешнего декора со временем мутнеют и вздуваются. У экземпляров с люком его направляющие на неровностях со скрипом трутся о проем.

Жгут проводки между водительской дверью и стойкой кузова через 5–6 лет часто переламывается в местах изгиба, из-за чего перестают нормально работать блок управления стеклоподъемниками, центральный замок, электроприводы и обогрев наружных зеркал . Более надежный модифицированный жгут с измененной конструкцией фиксатора стал применяться с 2013 года.

. Более надежный модифицированный жгут с измененной конструкцией фиксатора стал применяться с 2013 года. В дверных замках часто отказывают слабоватые встроенные микровыключатели-концевики. Новый замок в сборе стоит около 15 тысяч рублей, деталь б/у на порядок дешевле.

В электроприводе замка лючка заправочной горловины может заклинить фиксатор. Троса аварийной разблокировки в багажнике не предусмотрено, но, чтобы открыть лючок, к актуатору можно получить доступ, отодвинув подкрылок колесной арки.

Причина переставших срабатывать стоп-сигналов кроется в отказе педального выключателя . А напольная педаль газа из-за скопления за ней зимой льда может сломаться в месте подвижного пластикового соединения с основанием.

. А напольная педаль газа из-за скопления за ней зимой льда может сломаться в месте подвижного пластикового соединения с основанием. Недостаточно защищенные от влаги контакты в фонарях подсветки номерного знака могут окислиться через 5–8 лет. А у привода заднего стеклоочистителя через 80–100 тысяч км может выйти из строя электромотор.

Салон

У версий с климат-контролем склонны к отказам как сервоприводы заслонок, так и сам блок. Моторчик вентилятора климатической системы через 3–5 лет способен подать голос изношенными подшипниками — их смазка надолго не спасет, но освоена замена не всего узла за 10 тысяч рублей, а отдельно подшипников. С 2012 года его конструкцию доработали, сделав долговечней.