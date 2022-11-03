Классный немецкий кроссовер! Но аккуратно с моторами и коробками

Краткая характеристика
С точки зрения инженерии, комфорта и оснащения модель близка к эталону компактного кроссовера. Кузов ржаветь не спешит, подвеска крепкая, эргономика образцовая, 200 мм просвета, багажник 470 литров, дизайн выверенный и не стареющий.
Тогда почему так осторожно покупают подержанные Тигуаны?
Сказывается некоторое недоверие к фольксвагеновским агрегатам. Прежде всего, к роботизированным коробкам DSG и бензиновому мотору 1.4 TSI. Эти агрегаты часто приходили в негодность еще до 100 тысяч км пробега.
Концерн поэтапно провел модернизацию и роботов, и двигателей. Но поздновато — доведенные до ума версии пришли к 2015 году, когда уже представили Tiguan второго поколения.
Если выбор пал на первый Tiguan, неминуемо встанет вопрос — с каким мотором брать?
1.4 TSI (CAVA, CAXA)
До рестайлинга (2011 и раньше) мотор сочетался только с МКП — очень надежной и выносливой. После рестайлинга (с 2012 и далее) добавился робот DQ250 (DSG-6) с двумя «мокрыми» сцеплениями. Не самый плохой среди роботов, и уж всяко лучше DQ200 — более капризного и менее ресурсного.
Сначала предлагали Тигуаны с 1.4 в версии CAVA (150 л.с.), позже примкнул CAXA (122 л.с.). Оба варианта заточены на АИ-98, у нас разрешали АИ-95. АИ-92 не переносят, да и не всякий 95-й им по душе — очень чувствительные.
С момента создания всем моторам 1.4 семейства EA111 присущи две проблемы, обусловленные конструкцией (прямой впрыск, высокая термонагруженность, выдающаяся удельная мощность).
Первая — слишком быстро растягивалась цепь ГРМ (иногда к 60–80 тысячам км). Ее модернизировали, но полностью вопрос не решили.
Вторая — стремительное скапливание нагара на клапанах и поршневых кольцах. Результат — детонация, падение компрессии, разрушение поршней. Завод многократно модифицировал пару «поршень-кольца», изменяя их материалы и конфигурацию.
Условно: чем более поздний двигатель, тем более совершенный.
Считать мотор безнадежным некорректно. При регулярных прочистках и исключении некачественного топлива служит 250–280 тысяч км. Чугунный блок позволяет осуществить полноценный капремонт.
Сервисмены уверяют, что и 400 тысяч км мотору по плечу. И на вторичке действительно попадаются Тигуаны с заявленным пробегом около 350 тысяч. Но не факт, что у всех стоят родные моторы.
2.0 TSI (CCZC, CCZD, CAWA, CAWB)
МКП с этим мотором недоступна. Робот DQ500 встречается редко, он хорош, но специально его искать нет смысла, так как есть японский автомат AQ450 (09М) с ресурсом 250 тысяч км, он же Aisin TF-62SN.
Недомогания у всех версий двигателя общие, на 170-сильной проявляются чуть менее выраженно, но все равно неизбежны. Цепь ГРМ слабовата и может растянуться к 100 тысячам км. Бензин АИ-95 приемлем, однако некачественный вызовет детонацию, а сильная детонация приводит к повреждениям поршней (родные меняют на кованые иногда даже превентивно).
Нагар копится быстро, вычищать его рекомендуют механическим путем — промывки спецсредствами не очень эффективны и помогают на короткое время. О присутствии нагара подскажет увеличенный расход масла — до 0,5 л на 1000 км. Свечи и катушки зажигания часто требуют замены. Также не очень ресурсный ТНВД.
Наиболее надежными считают ранние генерации мотора (до 2011 года), и CAWA как раз в их числе. Пробег в 300 тысяч км вполне достижим.
CCZC — уже вторая генерация, и заявленный заводом ресурс меньше — 260 тысяч км. Все версии наверняка будут регулярно требовать техпомощи. Зато славятся экономичностью и дарят хорошую динамику.
2.0 TDI (CBAB)
Чугунный блок, гидрокомпенсаторы, пьезофорсунки, блок балансиров, объединенный с масляным насосом, сложный компрессор с вакуумным приводом изменяемой геометрии, ременный привод ГРМ (мотор «втыковой»).
Для турбодизеля вполне спокойный агрегат. Экономичный и тихий. Ходит свыше 400 тысяч км. До 200 тысяч км обычно ничем не беспокоит. Но поскольку это турбодизель, то требует аккуратного и дорогого ухода. Клапан EGR, вихревые заслонки, форсунки, сажевый фильтр — все придется чистить. Ремень ГРМ надо менять со спецоснасткой. А плохая солярка может убить не только ТНВД и форсунки, но и поршни.
Индивидуальная особенность: высокий штатный расход масла. Пол-литра на тысячу км еще не считается критическим, беспокоиться надо при расходе от литра и более.
До 2009 года существовала проблема износа так называемого «короткого» шестигранника в масляном насосе — затем внедрили «длинный». Турбина жизнестойкая и на малых пробегах не беспокоит.
На фоне бензиновых партнеров этот дизель выглядит более чем конкурентоспособным. Многие специалисты при выборе подержанного Тигуана советуют именно его. Но — в комплекте с ним всенепременно будет полный привод. Как таковой, у Тигуана он надежен и особых хлопот не доставляет. Другой вопрос, что с практической точки зрения при сугубо городском обитании он ни к чему — только повышает эксплуатационные расходы.
Подводим итоги
Неприхотливого мотора у Тигуана нет, поэтому выбор сложен.
Если нужна переднеприводная версия, то и выбирать особо не из чего: 1.4 лучше предпочесть поздний и 122-сильный — меньше динамики, но выше надежность. Полный привод, наверное, лучше с дизелем. И на любом Тигуане мотивируйте себя хотя бы раз в два года промывать все радиаторы. Высокотехнологичные агрегаты боятся перегревов.
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Фото: Unsplash и Volkswagen