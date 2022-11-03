Классный немецкий кроссовер! Но аккуратно с моторами и коробками

Volkswagen Tiguan первого поколения не оснащали бензиновыми атмосферниками. Это минус. При этом на вторичке Тигуаны продают и покупают сотнями. Хотя все наддувные двигатели - со своими заморочками.

Краткая характеристика

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С точки зрения инженерии, комфорта и оснащения модель близка к эталону компактного кроссовера. Кузов ржаветь не спешит, подвеска крепкая, эргономика образцовая, 200 мм просвета, багажник 470 литров, дизайн выверенный и не стареющий.

Тогда почему так осторожно покупают подержанные Тигуаны?

Сказывается некоторое недоверие к фольксвагеновским агрегатам. Прежде всего, к роботизированным коробкам DSG и бензиновому мотору 1.4 TSI. Эти агрегаты часто приходили в негодность еще до 100 тысяч км пробега.

Концерн поэтапно провел модернизацию и роботов, и двигателей. Но поздновато — доведенные до ума версии пришли к 2015 году, когда уже представили Tiguan второго поколения.

Если выбор пал на первый Tiguan, неминуемо встанет вопрос — с каким мотором брать?

Tiguan первого поколения продавался у нас внушительным тиражом, так что на вторичке ежедневно ждут новых владельцев около 2000 кроссоверов. Цены — от 550 тысяч рублей за ранние машины 2008–2009 годов. Машину помоложе с умеренным пробегом (до 120 тысяч км) можно найти тысяч за 900.

1.4 TSI (CAVA, CAXA)

Цепной привод ГРМ — слабое звено во всех вариантах мощности. Растяжение цепи чревато как минимум ускорением износа шестерен и нарушением газообмена в цилиндрах. При перескоке звена возможно разрушение клапанов и поршней.

До рестайлинга (2011 и раньше) мотор сочетался только с МКП — очень надежной и выносливой. После рестайлинга (с 2012 и далее) добавился робот DQ250 (DSG-6) с двумя «мокрыми» сцеплениями. Не самый плохой среди роботов, и уж всяко лучше DQ200 — более капризного и менее ресурсного.

Сначала предлагали Тигуаны с 1.4 в версии CAVA (150 л.с.), позже примкнул CAXA (122 л.с.). Оба варианта заточены на АИ-98, у нас разрешали АИ-95. АИ-92 не переносят, да и не всякий 95-й им по душе — очень чувствительные.

С момента создания всем моторам 1.4 семейства EA111 присущи две проблемы, обусловленные конструкцией (прямой впрыск, высокая термонагруженность, выдающаяся удельная мощность).

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Первая — слишком быстро растягивалась цепь ГРМ (иногда к 60–80 тысячам км). Ее модернизировали, но полностью вопрос не решили.

Вторая — стремительное скапливание нагара на клапанах и поршневых кольцах. Результат — детонация, падение компрессии, разрушение поршней. Завод многократно модифицировал пару «поршень-кольца», изменяя их материалы и конфигурацию.

Условно: чем более поздний двигатель, тем более совершенный.

Считать мотор безнадежным некорректно. При регулярных прочистках и исключении некачественного топлива служит 250–280 тысяч км. Чугунный блок позволяет осуществить полноценный капремонт.

Сервисмены уверяют, что и 400 тысяч км мотору по плечу. И на вторичке действительно попадаются Тигуаны с заявленным пробегом около 350 тысяч. Но не факт, что у всех стоят родные моторы.

2.0 TSI (CCZC, CCZD, CAWA, CAWB)

Прямой впрыск, турбина, чугунный блок. Попадал к нам в разных исполнениях (170, 180, 200 л.с.). Но половина всех машин на вторичке — 170 сил в сочетании с гидроавтоматом и полным приводом.

МКП с этим мотором недоступна. Робот DQ500 встречается редко, он хорош, но специально его искать нет смысла, так как есть японский автомат AQ450 (09М) с ресурсом 250 тысяч км, он же Aisin TF-62SN.

Недомогания у всех версий двигателя общие, на 170-сильной проявляются чуть менее выраженно, но все равно неизбежны. Цепь ГРМ слабовата и может растянуться к 100 тысячам км. Бензин АИ-95 приемлем, однако некачественный вызовет детонацию, а сильная детонация приводит к повреждениям поршней (родные меняют на кованые иногда даже превентивно).

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Нагар копится быстро, вычищать его рекомендуют механическим путем — промывки спецсредствами не очень эффективны и помогают на короткое время. О присутствии нагара подскажет увеличенный расход масла — до 0,5 л на 1000 км. Свечи и катушки зажигания часто требуют замены. Также не очень ресурсный ТНВД.

Наиболее надежными считают ранние генерации мотора (до 2011 года), и CAWA как раз в их числе. Пробег в 300 тысяч км вполне достижим.

CCZC — уже вторая генерация, и заявленный заводом ресурс меньше — 260 тысяч км. Все версии наверняка будут регулярно требовать техпомощи. Зато славятся экономичностью и дарят хорошую динамику.

2.0 TDI (CBAB)

Официально у нас продавалась только 140-сильная версия. Дружит с автоматом Aisin или МКП, но «ручка» крайне редка, равно как и привод на одну ось. Иные дизельные варианты попадали из-за рубежа.

Чугунный блок, гидрокомпенсаторы, пьезофорсунки, блок балансиров, объединенный с масляным насосом, сложный компрессор с вакуумным приводом изменяемой геометрии, ременный привод ГРМ (мотор «втыковой»).

Для турбодизеля вполне спокойный агрегат. Экономичный и тихий. Ходит свыше 400 тысяч км. До 200 тысяч км обычно ничем не беспокоит. Но поскольку это турбодизель, то требует аккуратного и дорогого ухода. Клапан EGR, вихревые заслонки, форсунки, сажевый фильтр — все придется чистить. Ремень ГРМ надо менять со спецоснасткой. А плохая солярка может убить не только ТНВД и форсунки, но и поршни.

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Индивидуальная особенность: высокий штатный расход масла. Пол-литра на тысячу км еще не считается критическим, беспокоиться надо при расходе от литра и более.

До 2009 года существовала проблема износа так называемого «короткого» шестигранника в масляном насосе — затем внедрили «длинный». Турбина жизнестойкая и на малых пробегах не беспокоит.

На фоне бензиновых партнеров этот дизель выглядит более чем конкурентоспособным. Многие специалисты при выборе подержанного Тигуана советуют именно его. Но — в комплекте с ним всенепременно будет полный привод. Как таковой, у Тигуана он надежен и особых хлопот не доставляет. Другой вопрос, что с практической точки зрения при сугубо городском обитании он ни к чему — только повышает эксплуатационные расходы.

Подводим итоги

Неприхотливого мотора у Тигуана нет, поэтому выбор сложен.

Если нужна переднеприводная версия, то и выбирать особо не из чего: 1.4 лучше предпочесть поздний и 122-сильный — меньше динамики, но выше надежность. Полный привод, наверное, лучше с дизелем. И на любом Тигуане мотивируйте себя хотя бы раз в два года промывать все радиаторы. Высокотехнологичные агрегаты боятся перегревов.

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Фото: Unsplash и Volkswagen