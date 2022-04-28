8 проблем популярного мотора Volkswagen и Skoda

Нагар на клапанах, рассыпающиеся поршни, опасные утечки антифриза... И это далеко не полный список болячек двигателя 1.4 TSI.

Что такое TSI?

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Аббревиатура TSI появилась в 2006 году. Поначалу ее расшифровывали как Twincharged Stratified Injection (двойной наддув с послойным впрыском). Благодаря связке турбокомпрессора и нагнетателя с механическим приводом двигатель имел прекрасную характеристику крутящего момента. Послойный впрыск обеспечивал богатую смесь возле свечи зажигания и бедную в остальном объеме камеры сгорания. Отсюда и высокая экономичность при малых и средних нагрузках.

С 2008 года понятие TSI стали толковать более широко — Turbo Stratified Injection, умалчивая при этом о количестве ступеней наддува.

Один из самых распространенных моторов из семейства EA111 — двигатель 1.4 TSI CAXA. Он выпускался с 2006 по 2015 годы и устанавливался на многие модели Volkswagen, Skoda, Audi и Seat.

В мотор заложены конструктивные решения, предполагающие длительную и беспроблемную эксплуатацию. Чугунный блок цилиндров, цепной привод ГРМ, наличие гидрокомпенсаторов в приводе клапанов — мотор мечты! Но это лишь в теории. В эксплуатации этот двигатель преподносит разные неприятные сюрпризы.

1. Износ цепи ГРМ

При небольших пробегах (порой много меньше 100 тысяч км) растягивалась цепь привода ГРМ. Это связано с невысоким качеством обработки отверстий в звеньях цепи. Шероховатая поверхность быстро изнашивалась, и зазоры в соединениях увеличивались. Это приводило к общему удлинению цепи. Вплоть до того, что натяжитель переставал справляться с обязанностями, выбрав весь ход. Следствие этого — встреча клапанов с поршнями. И дорогостоящий ремонт.

2. Слабый натяжитель цепи

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В большинстве современных моторов с гидравлическим натяжителем цепи использован плунжер с храповым механизмом. Такая конструкция не позволяет плунжеру, вышедшему на нужную величину, уйти обратно. Цепь износилась, плунжер немного выдвинулся и зафиксировал натяжитель в этом положении.

Но в 1.4 TSI плунжер свободный. При отсутствии давления масла он не натягивает цепь, и она может перескочить через несколько зубьев на звездочке — например, при пуске в мороз, когда масло подается насосом с запозданием. Или при парковке автомобиля с механической коробкой не на ручнике, а на передаче. Если машина стояла на уклоне или ее кто-то толкнул, случался перескок цепи.

3. Повреждение поршней

Форсированный мотор с турбонаддувом, по-хорошему, нуждается в бензине с октановым числом не ниже 95, а лучше 98. Попытка сэкономить на топливе, заливая АИ-92, часто приводит к печальным последствиям.

Из-за детонации в цилиндрах могут разрушаться перегородки между поршневыми кольцами, иногда даже отламывается юбка поршня. Такое явление встречается еще чаще, когда владелец закачивает нештатные прошивки в электронный блок управления двигателем.

Недаром для двигателей 1.4 TSI выпускают усиленные поршни.

4. Масложор

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Масложор у двигателей 1.4 TSI CAXA не носит массового характера, по крайней мере, на автомобилях с умеренными пробегами. Тем не менее расход постепенно растет, и масло может уходить по двум причинам:

засорение системы слива масла из турбокомпрессора либо закоксовка уплотнений ротора. При этом масло попадает на впуск, загрязняет дроссельный узел и впускные клапаны.

залегание поршневых колец.

Лучшая профилактика двух этих болячек — заливать высококачественное масло и меняет его чаще.

5. Нагар на клапанах

Масло, попадающее во впускной тракт, откладывается на нагретых стержнях впускных клапанов. А поскольку впрыск топлива осуществляется прямо в цилиндры, то клапаны бензином не омываются, как в системах с впрыском во впускной трубопровод.

Из-за отложений на стержнях клапаны теряют подвижность — иногда даже перестают полностью закрываться, а значит, могут прогореть. Иногда приходится снимать головку блока цилиндров для восстановления подвижности клапанов, а то и замены клапанов и их втулок.

Из-за конструктивных особенностей клапаны турбомоторов обрастают нагаром. В особо запущенных случаях двигатель приходится разбирать и механическим способом удалять нагар с деталей.

6. Зависание клапана турбокомпрессора

По мере износа втулки, в которой вращается ось клапана, в зазор начинают проникать газы и откладывается нагар. Подвижность теряется, и клапан зависает в одном положении, не позволяя системе управлять давлением наддува. Загорается лампа Check Engine, машина начинает хуже ехать. Приходится менять «горячую» часть турбокомпрессора. Или ремонтировать — некоторые мастерские разбирают узел и перепрессовывают втулку.

7. Утечки антифриза

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В отличие от простых моторов, где обычно могут подтекать только соединения шлангов и патрубков, у двигателей 1.4 TSI CAXA есть два места, где утечку обнаружить сложно. В прохудившемся интеркулере охлаждающая жидкость постепенно просачивается во впускной тракт двигателя. Снаружи — незаметно. Но при большом количестве антифриза, попавшего в цилиндры, возможен даже гидроудар.

На фоне таких последствий покажутся безобидными утечки из соединений патрубков охлаждения турбокомпрессора. Но антифриз на горячих поверхностях быстро испаряется, и дефект трудно выявить.

8. Неустойчивая работа и вибрация

Нагар на распылителях форсунок, которые установлены в камере сгорания, приводит к плохому смесеобразованию. Для предотвращения дефекта следует использовать бензин с моющими присадками или добавлять их отдельно. В запущенных случаях предстоит демонтаж форсунок и их промывка на установке.

Жить будет?

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На практике двигатель 1.4 TSI CAXA, как правило, уже не молод, и, скорее всего, подвергался разным видам ремонта. Если работы проведены качественно, то ресурс мотора будет не меньше, чем у европейских и корейских одноклассников того же возраста и состояния.

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Фото: drive2.ru/Поршни-сти.рф, drive2.ru/o/Recast-workshop, czesciaso.pl