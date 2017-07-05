Skoda Yeti на вторичке: 3 преимущества, 4 недочета и 3 хронических болезни — журнал За рулем

Skoda Yeti на вторичке: 3 преимущества, 4 недочета и 3 хронических болезни

Главная проблема чешского кроссовера — на рынке редко встречаются удачные комбинации «мотор/коробка».

Skoda Yeti
Skoda Yeti

Skoda > Yeti

Skoda Yeti с конца 2012 года собирали в Нижнем Новгороде, до того везли из Чехии. Унифицирован с Октавией. Рестайлинг (2013 года) привел внешность Yeti в соответствие с корпоративным стилем Шкоды. С 2015 года в гамме моторов появился единственный атмосферник 1.6.

ДОСТОИНСТВА

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  • Выносливая подвеска, неплохая управляемость
  • По-шкодовски продуманный и удобный салон
  • Оригинальная узнаваемая внешность

НЕДОСТАТКИ

  • Много жалоб на быструю коррозию колесных арок, дверей и других элементов (иногда меняли по гарантии), пузырится также хром.
  • Несовершенная система отопления.
  • Маленький багажник.
  • Задняя дверь и боковые стекла собирают всю дорожную грязь.

Заявленный объем багажника (405 литров) в наших реалиях частично съедается полноценной запаской, а «незаводские» методики замера показывают около 300 л. Но складываемые и легко снимаемые сиденья дают большой эффект.
Заявленный объем багажника (405 литров) в наших реалиях частично съедается полноценной запаской, а «незаводские» методики замера показывают около 300 л. Но складываемые и легко снимаемые сиденья дают большой эффект.

МОТОРЫ

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В гамме моторов трудновато найти вызывающих безоговорочное доверие. Фольксвагеновские агрегаты 1.2 (105 л.с.), 1.4 (122 л.с.) и 1.8 (152 л.с.) с индексом TSI — аналогичны по конструкции и имеют схожие недостатки. Самые значимые — масложор, склонность к закоксовыванию, у 1.2 и 1.8 — растягивание цепи ГРМ. Моторы 1.2 и 1.4 очень чувствительны к качеству топлива и очень долго прогреваются зимой. Наибольший букет системных болячек собрал двигатель 1.2, а цепь у него самая хилая, хотя ресурс до капремонта оценивают в 200 000 км. Мотор 1.4 — обновленной серии ЕА211, где исправили многие недостатки, в том числе заменили цепь ремнем. Мотор 1.8 стал менее прихотливым после модернизации поршневой группы в 2012 году.

Позже компанию «турбо» разбавил атмосферный 1.6 калужской сборки (110 л.с.). Он тоже не эталон надежности и тоже подъедает масло (при отсутствии датчика уровня масла нужен тщательный визуальный контроль). Но у него ремень вместо цепи, нет турбины, конструкция более ­простая и живет до 350 000 км.

Если непременно нужен Yeti с полным приводом, то выбор сводится к 1.8 TSI либо турбодизелю 2.0 TDI (140 л.с.) — его называют лучшим из всей линейки. Оба варианта не без капризов, но достаточно живучи. Правда, дизелей в России продали очень мало по причине высокой цены.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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К 5- и 6-ступенчатым механическим коробкам особых нареканий нет. Двигателю 1.6 полагался классический автомат Aisin, страшных недугов у него также не выявлено.

Отношение к роботам DSG7 (DQ200 с сухим сцеплением) и DSG6 (DQ250 с «мокрым» сцеплением) неоднозначное даже после их глубокой модернизации. У «семерки» и после 2014 года по-прежнему встречаются неудачные экземпляры, которые могут захандрить к 30 000–40 000 км. «Шестерка» изначально крепче, но и для нее пределом часто называют 100–150 тысяч. Покупая версию 4×4, важно понимать, что возможности DSG на бездорожье ограничены. Если собираетесь часто съезжать с асфальта, лучше взять машину с МКП.

В полноприводных автомобилях задние колеса подключаются через муфту Haldex (после рестайлинга — пятого поколения). Конструкция надежная, если ее не убивать и вовремя менять масло.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

  • В ходовой провальных позиций нет, все элементы служат ожидаемые сроки, за исключением стоек стабилизатора. Износ прочих узлов активно проявляется после 90 000 км.
  • Подмечен ускоренный износ передних тормозных колодок (ходят 30 000–40 000 км), диски способны пережить три комплекта.
  • Сбои электрики и электроники нередко вызваны закисанием хлипкой проводки; одно из слабых мест — жгуты в дверях.

Euro NCAP: 2012 год: общая оценка — пять звезд. Водитель/пассажир 92%, ребенок 78%, пешеход 46%, системы безопасности 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Yeti 1.8 TSI, DSG, 4×4

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Yeti 1.6 MPI, АКП, 4×2

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford EcoSport, Renault Duster, Nissan Juke, Suzuki SX4, Opel Mokka

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Skoda Yeti (1)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Комфорт, прекрасная управляемость, динамика, абсолютная надёжность, неугоняемая — мизерная цена КАСКО, адекватная цена ТО.

Недостатки:

Мал ход отбоя подвески.

Комментарий:

За 80000км пробега пришлось заменить одну лампу подсветки номера (20 рублей и минута работы) А больше и комментировать нечего — идеальный автомобиль для своего класса!

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