Skoda Yeti на вторичке: 3 преимущества, 4 недочета и 3 хронических болезни

Skoda Yeti с конца 2012 года собирали в Нижнем Новгороде, до того везли из Чехии. Унифицирован с Октавией. Рестайлинг (2013 года) привел внешность Yeti в соответствие с корпоративным стилем Шкоды. С 2015 года в гамме моторов появился единственный атмосферник 1.6.

ДОСТОИНСТВА

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Оригинальная узнаваемая внешность

НЕДОСТАТКИ

Много жалоб на быструю коррозию колесных арок, дверей и других элементов (иногда меняли по гарантии), пузырится также хром.

Несовершенная система отопления.

Маленький багажник.

Задняя дверь и боковые стекла собирают всю дорожную грязь.

Заявленный объем багажника (405 литров) в наших реалиях частично съедается полноценной запаской, а «незаводские» методики замера показывают около 300 л. Но складываемые и легко снимаемые сиденья дают большой эффект.



МОТОРЫ

В гамме моторов трудновато найти вызывающих безоговорочное доверие. Фольксвагеновские агрегаты 1.2 (105 л.с.), 1.4 (122 л.с.) и 1.8 (152 л.с.) с индексом TSI — аналогичны по конструкции и имеют схожие недостатки. Самые значимые — масложор, склонность к закоксовыванию, у 1.2 и 1.8 — растягивание цепи ГРМ. Моторы 1.2 и 1.4 очень чувствительны к качеству топлива и очень долго прогреваются зимой. Наибольший букет системных болячек собрал двигатель 1.2, а цепь у него самая хилая, хотя ресурс до капремонта оценивают в 200 000 км. Мотор 1.4 — обновленной серии ЕА211, где исправили многие недостатки, в том числе заменили цепь ремнем. Мотор 1.8 стал менее прихотливым после модернизации поршневой группы в 2012 году.

Позже компанию «турбо» разбавил атмосферный 1.6 калужской сборки (110 л.с.). Он тоже не эталон надежности и тоже подъедает масло (при отсутствии датчика уровня масла нужен тщательный визуальный контроль). Но у него ремень вместо цепи, нет турбины, конструкция более ­простая и живет до 350 000 км.

Если непременно нужен Yeti с полным приводом, то выбор сводится к 1.8 TSI либо турбодизелю 2.0 TDI (140 л.с.) — его называют лучшим из всей линейки. Оба варианта не без капризов, но достаточно живучи. Правда, дизелей в России продали очень мало по причине высокой цены.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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К 5- и 6-ступенчатым механическим коробкам особых нареканий нет. Двигателю 1.6 полагался классический автомат Aisin, страшных недугов у него также не выявлено.

Отношение к роботам DSG7 (DQ200 с сухим сцеплением) и DSG6 (DQ250 с «мокрым» сцеплением) неоднозначное даже после их глубокой модернизации. У «семерки» и после 2014 года по-прежнему встречаются неудачные экземпляры, которые могут захандрить к 30 000–40 000 км. «Шестерка» изначально крепче, но и для нее пределом часто называют 100–150 тысяч. Покупая версию 4×4, важно понимать, что возможности DSG на бездорожье ограничены. Если собираетесь часто съезжать с асфальта, лучше взять машину с МКП.

В полноприводных автомобилях задние колеса подключаются через муфту Haldex (после рестайлинга — пятого поколения). Конструкция надежная, если ее не убивать и вовремя менять масло.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

В ходовой провальных позиций нет, все элементы служат ожидаемые сроки, за исключением стоек стабилизатора. Износ прочих узлов активно проявляется после 90 000 км.

Подмечен ускоренный износ передних тормозных колодок (ходят 30 000–40 000 км), диски способны пережить три комплекта.

Сбои электрики и электроники нередко вызваны закисанием хлипкой проводки; одно из слабых мест — жгуты в дверях.

Euro NCAP: 2012 год: общая оценка — пять звезд. Водитель/пассажир 92%, ребенок 78%, пешеход 46%, системы безопасности 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Yeti 1.8 TSI, DSG, 4×4

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Yeti 1.6 MPI, АКП, 4×2

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