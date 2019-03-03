Renault Duster доказал, что, оказывается, вместо Нивы, Шнивы и Патриота можно купить иномарку-внедорожник! Хотя машина конструктивно несложная, найти «неубитый» вариант — задача не из легких.

Renault Duster I

Годы выпуска — 2011-н.в.

— 2011-н.в. Рестайлинг — 2015 г.

— 2015 г. Цены — от 400 000 до 1 200 000 рублей

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Duster — не классический вездеход. У него нет понижающей передачи, а полный привод построен вокруг пусть крепкой, но все же муфты. Однако вне дорог наш «пузотёр» способен на многое. Отсюда и вопрос — насколько надежна и долговечна эта модель? По большому счету это высокий полноприводный Логан, а к Логану претензий отродясь не было даже от таксистов. Но к Дастеру вопросы есть.

Что с кузовом, краской и салоном?

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Жалобы на нехватку жесткости кузова встречаются с завидной регулярностью. Вроде бы ещё летом 2012-го Renault закрыл вопрос, отчитавшись об увеличении длины сварного шва по проему багажника. С этого момента кузов стал немного жестче — трещины на стыке крыши и боковин перестали ползти по краске. Но доработка не помогла радикально улучшить ситуацию. Посмотрите на Дастеры в ближайшем дворе: у многих лобовое стекло покрыто трещинами, явно появившимися из-за перекоса кузова.

С окраской тоже история, особенно применительно к машинам, покрашенным «неметалликом». Акрил не только мутнеет за два-три года, но и быстро обрастает сколами и царапинами. Особенно на кромках крыши и капота. А если открыть все четыре двери и посмотреть на пороги, то можно увидеть, что толстый уплотнитель протер эмаль — иногда до металла. Ещё потенциальный очаг коррозии — под блестящей накладкой на двери багажника. Порог в проеме багажника не прикрыт пластиковой накладкой и быстро повреждается от громоздких вещей. Задние арки и двери надо сразу же заклеивать прозрачной пленкой, иначе дорожная пескоструйка быстро избавит их от краски.

Серебрянка на бамперах и порогах должна имитировать алюминий. Но до крылатого металла ей далеко, так что через два-три года покрытие начинает слезать. Еще одна «пластиковая болезнь» — у колпаков фар. Они быстро мутнеют.

До рестайлинга под форсунками омывателя не было уплотнителей. Вроде бы мелочь. Но дело может закончиться расходами на 50 тысяч рублей: вода или омывайка иногда протекает из форсунок прямиком на катушки зажигания, и через какое-то время они приказывают долго жить.

Не заметить, что мотор начал троить, невозможно, но многие продолжают ездить на трех цилиндрах. При этом управляющие системой впрыска «мозги» у Renault не обучены отключать подачу бензина в проблемный цилиндр. В итоге несгоревшее топливо попадает в нейтрализатор, сокращая ему жизнь.

Выход есть — у «дорестайла» форсунки надо либо сажать на герметик, либо ставить детали нового образца. Сочленения магистралей, через которые омывайка попадает на стёкла, тоже полезно будет пройти герметиком.

Вообще, Duster будто создан для рукастых мужиков! По периметру подкапотного пространства принято надевать уплотнители от ГАЗели. Иначе моторный отсек будет больше напоминать свинарник. Лучше закрыть решетку радиатора мелкой сеткой, чтобы защитить нежные соты радиатора от летящих камушков. Штатные брызговики — только название. Вместо них стоит поставить неоригинал покрепче.

Для бездорожья нужен дополнительный тюнинг. У бензиновой версии предстоит прикрыть защитой нейтрализатор, задний редуктор и топливный бак. У проводки трансмиссионной муфты штатная защита вроде бы есть, но это скорее фикция, чем реальная защита от обрыва проводов.

В общем, из-за экономии на спичках даже свежий Renault Duster вряд ли будет выглядеть свежо. В том числе и в салоне. При пробеге тысяч 60–80 интерьер уже выглядит неопрятно. Отделочная серебрянка облезает, покрытие руля — истирается, а обивка сидений — растягивается и лопается.

Автомат не ломается. Сцепление с сюрпризом

По механической части «француз» московского происхождения очень неплох. Даже капризные и ненадежные автоматы из семейства DP0 здесь ведут себя пристойно. Спасибо ревизии 2013 года, которая вылечила большинство родовых травм. Но не все — эти коробки по-прежнему любят предварительный прогрев. Езда «на холодную», особенно с повышенными нагрузками, быстро приканчивает блок клапанов. А еще серия DP требует регулярной замены масла, хотя сервисной книжкой масляные «пит-стопы» не предусмотрены вообще. Если обновлять смазку каждые 80–100 тысяч пробега, гидравлика прослужит около 150 тысяч, а стальные внутренности — под четверть миллиона пробега.

От механической коробки не ждешь ничего, кроме надежности, но у машин первых лет выпуска из агрегата иногда полностью вытекает масло. Причина — в неправильно установленных сальниках. Понятно, что «на сухую» коробка быстро выходила из строя. До сих пор нет ясности — в какой момент возникал брак: в процессе сборки агрегата или при установке на автомобиль.

Единственной болячкой отметилась шестиступенчатая механическая коробка. На дорестайлинговых автомобилях часто подтекал правый сальник на стыке с угловым редуктором.

Главная и не излеченная проблема машин с тремя педалями — сцепление. Даже не накладка ведомого диска, а слабые пружины — и пластинчатые, и демпферные. Тот редкий случай, когда вместо «оригинала» лучше сразу ставить замену покрепче.

То, что рабочий цилиндр и выжимной подшипник объединены в единый узел, — перебор! Он получился сложным и капризным. Может отходить 150 тысяч, а может лишь 50. Еще одно странное решение — пластиковый патрубок под гидромагистраль, его невозможно не сломать.

Полный привод — не вечен

Чем чаще выезжаешь на бездорожье, тем меньше прослужит кардан. Последствия ударят по кошельку: Renault предлагает купить недешевый комплект «вал плюс крестовины». Хороших мастеров, которые умеют менять крестовины, а потом балансировать всё это на стенде, не так уж и много. Кстати, французы официально продают восстановленные карданы! Но лучше отправить на переборку тот, что есть.

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В толковой мастерской предложат не только усиленные крестовины, но и дооборудуют их штатными масленками, — так они прослужат дольше, хоть и потребуют периодического обслуживания.

Тех, кто привык ездить на неисправной машине до последнего, предупреждаем: дисбаланс вредит не только самому валу, но и другим деталям трансмиссии. Кроме того, из-за разбитых крестовин кардан может оборвать. А это незабываемые ощущения!

Колесные приводы производитель тоже предлагает покупать в сборе. Хорошо, что ходят ШРУСы под 200 тысяч. То, что они могут хрустеть зимой — нормально, смазка для наших широт оказалась густовата.

Муфта — единственный элемент трансмиссии, который не подводит, но на машинах первых двух лет выпуска полный привод глючил будь здоров. Порезче стартанул? Муфта впала в кому. Вывернул руль до упора? Опять проблема. В итоге программисты выкатили свежий софт, и трансмиссия 4х4, наконец, перестала пугать глубокими обмороками.

И еще один повод для внеплановой проверки. На московском «Автофрамосе» частенько недоливают масла в редукторы и «раздатку». Опять же, обновление этих жидкостей нигде не прописано. Так что по прошествии 70–75 тысяч — вперед на сервис.

Подвеска удар держит

Инженерам, которые сотворили эту ходовую часть, надо при жизни памятник ставить. Сейчас такой надежной подвески почти не делают: стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 50 до 70 тысяч км, шаровые опоры, задние амортизаторы, задние ступичные подшипники и задние же стойки стабилизатора — пробегут более 100 тысяч. Передние амортизаторы, сайлент-блоки, подшипники — от 120 тысяч км. И это минимальные значения. Есть экземпляры, которые прошли 150 тысяч и до сих пор ездят на родной подвеске.

Цены на запчасти тоже совсем не кусачие. Тут даже не надо горевать по поводу несъемных шаровых — проще и логичнее сразу брать рычаги целиком. В общем, спасибо тебе, Рено: по подвеске ты всё делаешь правильно.

Моторы

Для начала нужно определиться — бензин или дизель. Бензиновых моторов два, объемом 1,6 или 2 литра. До рестайлинга это были агрегаты К4М и F4R соответственно. У обоих при обрыве ремня ГРМ поршни гарантированно гнут клапаны.

«Двушка» — намного популярнее, хоть у нее и больше слабых мест. Первое и главное — нежнейшие муфты фазорегуляторов. Есть масса примеров, когда они погибали при смешных пробегах под 80 тысяч. Хотите купить исправную машину? Тогда слушайте, как работает двигатель: на горячую из-под капота не должно доноситься дизельного треска.

Моторы Renault 1.6 (K4M, 102 л.с.) и 2.0 (F4R) с ременным приводом ГРМ хорошо известны по многим французским моделям. При рестайлинге Дастера агрегат К4М заменили японским HR16DE (он же Н4М) того же объема, а старший мотор F4R обновили, добавив второй фазовращатель на выпускном распредвалу и повысив мощность с 135 до 143 л.с.

Другая беда атмосферных двух литров — рано залегающие маслосъемные кольца. Когда одометр отсчитал плюс-минус 150 тысяч, а масляный аппетит угрожающе вырос, будьте уверены — это залёгшие колечки.

Ресурс мотора 1,6 больше, а проблем с ним меньше, но многие общие с 2.0: это дохнущие датчики коленвала, зарастающая грязью вентиляция картеров и слишком маленький воздушный фильтр, хилые ролики приводного ремня навесного оборудования, потеющая маслом клапанная крышка, прокладки корпуса дроссельной заслонки. И вроде неисправности все пустяковые, но, например, из-за негерметичного дросселя движок зимой можно и не запустить.

В 2015-м вместо «реновского» 1,6 стали ставить «ниссановский» H4M, тольяттинской сборки! И это удачный вариант с надежным цепным приводом ГРМ и отсутствием гидрокомпенсаторов. Правда, толкатели клапанов придется подбирать каждые 100 тысяч, но это мелочи.

Бензиновый мотор 1.6 H4M мощностью 114 л.с. (он же HR16DE) получил прописку на Дастере при рестайлинге.

Из неприятного отметим неважного качества прокладку приемной трубы и правую опору двигателя, которая рвется по поводу и без. У мотора-предшественника был чугунный блок, который через полмиллиона километров можно было отправить под расточку. А здесь — алюминиевый, который придется гильзовать тысяч через 300.

А дизель есть?

Есть, но штука редкая, поэтому за ними придётся побегать. За полуторалитровым турбодизелем числится пара слабостей. Первая — любовь к хорошему топливу. Бывали случаи, что от «бодяги» пьезофорсунки умирали за 15–20 тысяч пробега. Вторая — ненависть к грязному маслу. Масляный сервис обязателен каждые 7–10 тысяч, иначе картридж турбокомпрессора придется обновлять задолго до плановых 150–200 тысяч. А в худшем случае старая грязная смазка прикончит шатунные вкладыши.

У рестайлинговых машин моложе 2015 года дизель немного другой. Серия та же, но мощность — 109 «лошадей» вместо девяноста. Ключевые отличия: у более мощного мотора изменяемая геометрия турбины и сажевый фильтр. К этим двум системам претензий, считай, нет: «геометрия» закисает редко, сажевый не забивается тысяч до двухсот. И даже форсунки — покрепче, чем у предшественника. А вот ТНВД, наоборот, слабее, но всё равно насосу отпущено не меньше 150 тысяч километров.

«Какой Duster выбрать? Полный или передний привод, автомат или механику? Если по грязи и буеракам лазить не собираешься, лучше взять самый простой вариант: 1,6, передний привод и механика. Сносу такому аппарату не будет!»

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