Что дороже в обслуживании: Niva или Duster? Ответ удивил даже экспертов

Эксперт «За рулем» прикинул расходы владельцев полноприводного Renault Duster и самой дорогой версии Chevrolet Niva в первые три года эксплуатации.

Что представляет собой Renault Duster в минимальной полноприводной версии Access с мотором рабочим объемом 1,6 л, мощностью 114 л.с., которая стоит 840 000 рублей? Комплектация спартанская, зато это серьезный «вездеход» за разумные по нынешним временам деньги. К тому же при езде по трассе Duster отличается вполне понятным поведением, как у обычной легковушки.

Мотор Шевроле Нивы — прямой потомок первого жигулевского двигателя, предназначенного для продольного расположения силового агрегата. Рабочий объем — 1,7 л, мощность 80 л.с. Самая дорогая Chevrolet Niva в исполнении LEM оценивается в 820 000 рублей. Покупатель такой машины имеет возможность выбрать весьма оригинальный окрас для автомобиля. Например, комбинированный серо-зеленый «камуфляж». В салоне — современная мультимедиасистема, даже с камерой заднего вида. И вообще, на автомобиле будут все возможные опции — кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, 16-дюймовые легкосплавные колеса, противотуманные фары, окрашенные в цвет кузова зеркала и бамперы, многофункциональный подлокотник, электрообогреваемое ветровое стекло, обогрев передних сидений, водительское сиденье с регулировкой по высоте и поясничным подпором, подушка безопасности для переднего пассажира.

А у Дастера «музыка» будет только за доплату. Да и практически всех остальных перечисленных прелестей Duster в выбранном нами ценовом диапазоне будет лишен.

За сопоставимые деньги можно купить Шевроле Ниву или Renault Duster. При этом обе машины окажутся полноприводными. А вот оснащение будет сильно различаться.

Расходы на ТО

В таблице приведены цены работ вместе с расходными материалами.

ТО, тыс км (мес. эксплуатации)

Цена работы, рублей Нулевое ТО 15 (12) 30 (24) 45 (36) 60 (48) 75 (60) 90 (72) 105 (84) 120 (96) Renault Duster — 8000 9300 13 000 17 500 8000 13 000 8000 26 000 Chevrolet Niva 9500 7300 13 500 10 500 15 000 10 000 16 500 10 500 15 000

Из особенностей: у Шевроле Нивы можно отметить наличие нулевого ТО. Предназначено оно для того, чтобы заменить масло со сборочной стружкой и затянуть весь тот крепеж, который недотянули на конвейере. Гарантия — два года (на Renault Duster — 100 000 км пробега или 3 года, что наступит раньше).

В итоге на обслуживание Дастера предстоит потратить 102 800 рублей, а на Шевроле Ниву — 107 800 рублей. Траты сопоставимые.

Траты на ремонт

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За 120 000 км на Дастере придется заменить два комплекта передних тормозных колодок (2х1300 рублей) и один раз тормозные диски (4000 рублей). Задние тормозные колодки тоже лучше обновить. За них придется отдать 3700 рублей. Амортизаторные стойки обойдутся в 2х2800 рублей передние и в 2х2600 рублей задние. Наконечники рулевых тяг обойдутся в 900 рублей за штуку. Стойки стабилизатора стоят 1000 рублей за пару. Если возникнут проблемы с крестовинами карданного вала, то полное восстановление этого узла сейчас производят примерно за 8000 рублей. Просуммировав эти траты, получим 31 000 рублей.

При пробеге в 120 000 км Chevrolet Niva потребует три комплекта тормозных колодок по 600 рублей и один раз тормозные диски. Только диски менять сложно и дорого. Приходится полностью разбирать ступичный узел. А потому лучше сразу заменить диск со ступицей. Оригинальные детали обойдутся в 6600 рублей за пару. Задние колодки — в 1500 рублей.

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Наверняка придется обновить амортизаторы «по кругу». Передние — около 3200 за пару, задние — 2800 за комплект. Изнашиваемые элементы стабилизатора поперечной устойчивости придется обновить не один раз, но стоят они недорого: все затраты не превысят 1000 рублей. Наконечник рулевой тяги стоит не более 700 рублей. Карданные валы Шнивы не отличаются высоким ресурсом и могут потребовать на восстановление 11 000 рублей. Все вместе — чуть больше 29 000 рублей.

Стоимость работ сильно зависит от того, обратились ли вы к официальному дилеру или в гаражный сервис. Но цены на аналогичные работы для двух рассматриваемых машин будут близки, потому что Duster давно стал народным автомобилем, а Шевроле Ниву в табели о рангах обычно ставят все же повыше Жигулей.

Еще хочу отметить, что к пробегу 120 000 км у Шевроле Нивы может сломаться что угодно, но не родился еще тот провидец, который скажет, что это будет за узел и во что обойдется его ремонт.

Как самочувствие?

После пробега в 120 000 км Duster — автомобиль в самом соку. Двигателю еще отмерено почти столько же километров беспроблемной езды — конечно, при условии, что вы соблюдали все ТО и не использовали контрафактное моторное масло. Если сильно не «джиповали», то большинство агрегатов трансмиссии проходит до 200 000 км без капитального ремонта или замены. Под вопросом лишь сцепление и карданный вал. А еще следует периодически менять масло в коробке передач и агрегатах трансмиссии. И делать это тем чаще, чем больших внедорожных подвигов вы требуете от своей машины.

Кузов Дастера слабо подвержен коррозии.

Дастер построен по классической кроссоверной схеме, однако благодаря оптимальной доводке ходовой части он показывает не только хорошие результаты по проходимости, но и почти легковую управляемость.

На центральной консоли Дастера есть шайба управления трансмиссией. Переводим в режим 2WD и получаем обычный по поведению переднеприводный автомобиль.

Двигатель на Дастере установлен поперек. К коробке передач пристыкован угловой редуктор, передающий вращение на карданный вал с промежуточной опорой. Задний редуктор совмещен с электромагнитной муфтой подключения задних колес. Приводы передают вращение на задние колеса, подвешенные независимо.

Chevrolet Niva к такому пробегу уже изрядно изношена — и по двигателю, и по ходовой части, да и по кузову.

Мотор мощностью всего в 80 л.с. все это время испытывал довольно большие нагрузки, и ресурс к 120 000 км пробега будет, скорее всего, почти выработан. Трансмиссия, во многом унаследованная от первой Нивы (ныне Лада 4х4), тоже не ходит больше 120 000 км. И за это время придется и поменять сцепление (возможно, не один раз), и практически наверняка ремонтировать агрегаты трансмиссии.

Кузов Шевроле Нивы сильнее подвержен коррозии, чем кузов Дастера. К примеру, на редакционной машине следы коррозии были отмечены на задних колесных арках к пробегу 120 000 км.

Двигателю Шевроле Нивы остро не хватает мощности, потому его ресурс невелик — к пробегу в 120 000 км он уже изрядно «уставший».

Трансмиссия Шевроле Нивы родом из семидесятых. Раздатка подвешена к кузову отдельно, на своих подушках, в то время как у современных внедорожников раздатка жестко соединена с коробкой передач.

Остаточная стоимость

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Chevrolet Niva с пробегом около 120 000 км оценивается на вторичном рынке в среднем в 250 000 рублей. Цена даже очень ухоженного экземпляра не превысит 330 000 рублей. Цены на Duster с аналогичным пробегом варьируются в диапазоне 400 000–500 000 рублей.

Справедливости ради стоит отметить, что больших пробегов Дастеры достигают обычно раньше, чем Шевроле Нивы. Причина в том, что Duster достаточно универсальный и относительно удобный, читай комфортный. автомобиль. А вот Chevrolet Niva, напротив, из-за чрезмерной вибронагруженности, слабого двигателя, с которым и обгонять лишний раз не захочется при езде по трассе, вынуждает ее владельцев использовать машину преимущественно для вылазок на природу.

Словом, Chevrolet Niva довольно быстро теряет в цене, и никакие навороты вроде продвинутой мультимедийной системы или экзотических комплектаций не помогут продать ее дорого. А Renault Duster — это универсальная рабочая лошадка, которая хорошо ценится на вторичке даже если пробег перевалил за 100 000 км.

Итоги

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Расходы на плановое техническое обслуживание у Renault Duster и Chevrolet Niva почти одинаковы. Но если все эти работы всегда проводились качественно, то машина с французскими корнями, собранная в Москве, еще порадует первого хозяина либо перейдет во вторые руки во вполне достойном состоянии. А вот машина с импортным именем, но базирующаяся на агрегатах старше сорока лет от роду, разочарует многочисленными поломками первого владельца либо за небольшие деньги перейдет к новому хозяину, который будет ее перманентно чинить.

Расходы до пробега 120 000 км на ремонт обоих автомобилей сопоставимы, но это без учета фокусов, которые может и почти всегда подкидывает владельцам Шнива. А уж при дальнейшей эксплуатации старение Шевроле Нивы будет лавинообразным. Ремонт потребуется куда чаще и будет все более затратным. В то же время Duster будет стареть постепенно и достойно: существенный поток отказов узлов и агрегатов начнется только к пробегу в 200 000 км.

Есть только один нюанс. Более доступного полноприводного Дастера вам не сыскать, а вот Шевроле Ниву вполне можно купить в комплектации попроще — сэкономите при этом тысяч сто пятьдесят.