Выбираем лучший полный привод: тест на полигоне

Volkswagen Touareg третьего поколения, пусть и без понижайки и задней блокировки, боец серьезный по определению. А на что пригоден самый маленький полноприводник марки? Ответ на этот вопрос «За рулем» получил на внедорожном полигоне.

Volkswagen T-Roc
Volkswagen T-Roc

Volkswagen > T-Roc

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg

Volkswagen > Touareg

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За пришедшее под конец года предложение Фольксвагена съездить на внедорожный полигон я сразу ухватился. Не из-за оффроуда как такового: на подобных мероприятиях препятствия обычно не страшны даже для кроссоверов. Очень хотелось познакомиться с пока еще неизвестным у нас кроссовером T‑Roc, а заодно — сравнить в идентичных условиях разные схемы полного привода.

Сорок минут езды от Вольфсбурга, и казенный Multivan въезжает в ворота, за которыми в две шеренги выстроились Туареги и Ти-Роки. Полигон не принадлежит Фольксвагену. Это общедоступный центр, где за деньги может покататься любой желающий. Судя по развешанным по стенам фотографиям, клиентура самая разная — от владельцев кроссовых мотоциклов и квадриков до поклонников суровых Рэнглеров. Уже интересно!

Торсен и все-все-все

В линейке легкового Фольксвагена воплощены две концепции полного привода. Самая распространенная — типично кроссоверная схема платформы MQB. Ее привили почти всем моделям концерна, в списке опций которых есть полный привод. Самый крупный — Teramont, младшие представители — Golf и новичок T‑Roc. Постоянный привод — передний, за подключение задних колес отвечает муфта Haldex пятого поколения. Происходит всё автоматически, без вмешательства водителя. Электроника настолько умна, что срабатывает практически мгновенно. По заверениям производителя, даже с небольшим опережением пробуксовки передних колес — благодаря «преднатягу». При нынешнем обилии датчиков и компьютеров в автомобиле такое действительно можно реализовать. Формально этот тип привода — подключаемый.

Череду диагональных вывешиваний преодолевали с подсказками инструктора. Не потому, что Touareg не может. Он справился играючи. А потому, что при смещении центра тяжести легко повредить нарядные бамперы, если «опустить» кузов неаккуратно.
Череду диагональных вывешиваний преодолевали с подсказками инструктора. Не потому, что Touareg не может. Он справился играючи. А потому, что при смещении центра тяжести легко повредить нарядные бамперы, если «опустить» кузов неаккуратно.

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Touareg — автомобиль посерьезнее, хотя в третьем поколении его лишили трансмиссии 4XMotion с понижайкой и блокировкой заднего дифференциала. Постоянный полный привод трогать не стали: в сегменте принято придерживаться такой концепции. На машинах всех версий стоит самоблокирующийся дифференциал Torsen. Отдельно никакие системы на бездорожье включать не нужно — помощь идет «в пакете». Межколесные блокировки, например, теперь имитируют тормозные механизмы. Поиграться можно двумя шайбами на центральном туннеле. Выбираю режим движения Offroad, и Touareg поднимается на «пневме». Однако до самого верхнего положения подвески нужно принудительно докрутить второй регулятор. Всех дел — на пару секунд, и Touareg готов ­съезжать с асфальта.

Селектор ездовых режимов есть и в кроссоверах с Халдексом. Однако в отсутствие пневмоподвески он влияет только на настройки электроники: уменьшается бдительность ABS и ESP, мягче становятся реакции мотора на педаль газа. Вроде бы мелочи, но в комплексе они снижают риск закопаться и отчасти нивелируют ошибки водителя.

В горы!

Перед стартом успеваю поднырнуть под Volkswagen T‑Roc с рулеткой. Металлической защиты картера у европейских машин, разумеется, нет, и до земли получается почти 190 мм. Видимо, подвела меня не самая ровная поверхность, ибо официально должно быть всего 160 мм. Впрочем, не исключаю и другого варианта: под покатушки на машине слегка поколдовали с подвеской — чтобы в грязь лицом не ударить. Ладно, маршрут расставит все точки над i. Каким бы «паркетным» ни было бездорожье, с клиренсом 160 мм на нем делать нечего.

В такой подъем Volkswagen T‑Roc готов тронуться хоть по влажному покрытию. И даже задним ходом.
В такой подъем Volkswagen T‑Roc готов тронуться хоть по влажному покрытию. И даже задним ходом.

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Мои опасения по поводу «вылизанности» полигона подтвердились. На снег я и не рассчитывал, но тут даже колеи нет! Хорошо хоть, под колесами не самое легкое покрытие: рыхлый песок, местами раскатанная до состояния льда глина, а на спусках — скользкие бетонные плиты. И много холмиков с резкими переломами на вершине, где наглядно проверяется угол рампы. T‑Roc на таких лишь разок нежно чиркнул порогами. Не «проходимец», но кое-что на проселке показать способен.

Мест для диагонального вывешивания — в избытке. Останавливаюсь на каждом, но T‑Roc капитулировать не собирается. Нажатие на газ, несколько секунд хруста тормозных механизмов, и машина продолжает путь. Диагоналкой полноприводники на платформе MQB не испугаешь. Надо лишь заранее перевести селектор ездовых настроек в положение зимней или внедорожной езды.


В скользкий 56‑процентный подъем T‑Roc трогается не без пробуксовки, но достаточно уверенно.

Вердикт: самый маленький полноприводный Volkswagen пригоден для штурма умеренно раскисшей грунтовки. До среднестатистической дачи довезет точно, а обладатели фазенд с экстремальным доступом на такой автомобиль и не посмотрят.

Молот Торсена

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Volkswagen Touareg пошел практически по той же трассе. Ну неинтересно! С его дорожным просветом (в верхнем положении «пневмы» — 245 мм, по нашим замерам) это семечки. И уж точно не потребовалось бы включать понижающий ряд и блокировку заднего дифференциала, даже если бы они ­у Туарега были.

Если T‑Roc с Халдексом преодолевает подъемы и диагональное вывешивание чуть призадумавшись, Touareg в компании со стариком Торсеном едет как по асфальту. Разница между двумя трансмиссиями вне твердых покрытий будет очевидна даже дилетанту.

На втором маршруте нас ждали два сюрприза, и оба не напугали Touareg. Он невозмутимо взобрался на крутой бортик из влажного бетона на выезде из брода и, не скрипнув кузовом, преодолел серьезную на вид «гребенку» из череды диаго­нальных вывешиваний. И не беда, что предшественник поднимался на «пневме» аж на 300 мм и был снабжен понижайкой и задней блокировкой. Машины с ними выбирали лишь 3% покупателей, вот фольксвагеновские маркетологи и постановили: отказаться. Спасибо, что всех «зубов» внедорожник не лишили!

Брод на полигоне есть, вот только для «роста» Туарега это несерьезно.
Брод на полигоне есть, вот только для «роста» Туарега это несерьезно.

Среди безрамных кроссоверов Touareg по-прежнему стоит особняком. Тот запас уверенности, с которым он прошел трассу, убедил, что ему по-прежнему по плечу и среднесерьезное бездорожье. Другое дело, что запускать на оффроуд машину стоимостью от 3,5 млн рублей, обвешанную дорогим пластиком (он прикрывает среди прочего и элементы подвески!), решатся немногие.

***

Что выбрать? Некорректный вопрос. Даже с учетом того, что у Фольксвагена есть две близкие по цене машины — Touareg с Торсеном и Teramont с Халдексом. Первый — сгусток технологий, отделан и оснащен с претензией на премиум (матричные фары, 15‑дюймовый дисплей во всю центральную консоль). А вне дорог ему помогает регулируемый клиренс. Teramont предоставляет семь полноценных мест, но по качеству материалов и наполнения находится, пожалуй, на одной ступени с Гольфом. Отсюда и разная целевая аудитория. И всё же по кроссоверным меркам потенциал трансмиссии с Халдексом очень неплох — это я уже применительно к Ти-Року. С «цивилизованным бездорожьем» он справляется без проблем.


Выбираем лучший полный привод: тест на полигоне

Фото: Volkswagen

Выбираем лучший полный привод: тест на полигоне
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