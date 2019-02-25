Volkswagen Touareg третьего поколения, пусть и без понижайки и задней блокировки, боец серьезный по определению. А на что пригоден самый маленький полноприводник марки? Ответ на этот вопрос «За рулем» получил на внедорожном полигоне.

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За пришедшее под конец года предложение Фольксвагена съездить на внедорожный полигон я сразу ухватился. Не из-за оффроуда как такового: на подобных мероприятиях препятствия обычно не страшны даже для кроссоверов. Очень хотелось познакомиться с пока еще неизвестным у нас кроссовером T‑Roc, а заодно — сравнить в идентичных условиях разные схемы полного привода.

Сорок минут езды от Вольфсбурга, и казенный Multivan въезжает в ворота, за которыми в две шеренги выстроились Туареги и Ти-Роки. Полигон не принадлежит Фольксвагену. Это общедоступный центр, где за деньги может покататься любой желающий. Судя по развешанным по стенам фотографиям, клиентура самая разная — от владельцев кроссовых мотоциклов и квадриков до поклонников суровых Рэнглеров. Уже интересно!

Торсен и все-все-все

В линейке легкового Фольксвагена воплощены две концепции полного привода. Самая распространенная — типично кроссоверная схема платформы MQB. Ее привили почти всем моделям концерна, в списке опций которых есть полный привод. Самый крупный — Teramont, младшие представители — Golf и новичок T‑Roc. Постоянный привод — передний, за подключение задних колес отвечает муфта Haldex пятого поколения. Происходит всё автоматически, без вмешательства водителя. Электроника настолько умна, что срабатывает практически мгновенно. По заверениям производителя, даже с небольшим опережением пробуксовки передних колес — благодаря «преднатягу». При нынешнем обилии датчиков и компьютеров в автомобиле такое действительно можно реализовать. Формально этот тип привода — подключаемый.

Череду диагональных вывешиваний преодолевали с подсказками инструктора. Не потому, что Touareg не может. Он справился играючи. А потому, что при смещении центра тяжести легко повредить нарядные бамперы, если «опустить» кузов неаккуратно.

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Постоянный полный привод трогать не стали

Touareg — автомобиль посерьезнее, хотя в третьем поколении его лишили трансмиссии 4XMotion с понижайкой и блокировкой заднего дифференциала.: в сегменте принято придерживаться такой концепции. На машинах всех версий стоит самоблокирующийся дифференциал Torsen. Отдельно никакие системы на бездорожье включать не нужно — помощь идет «в пакете». Межколесные блокировки, например, теперь имитируют тормозные механизмы. Поиграться можно двумя шайбами на центральном туннеле. Выбираю режим движения Offroad, и Touareg поднимается на «пневме». Однако до самого верхнего положения подвески нужно принудительно докрутить второй регулятор. Всех дел — на пару секунд, и Touareg готов ­съезжать с асфальта.

Селектор ездовых режимов есть и в кроссоверах с Халдексом. Однако в отсутствие пневмоподвески он влияет только на настройки электроники: уменьшается бдительность ABS и ESP, мягче становятся реакции мотора на педаль газа. Вроде бы мелочи, но в комплексе они снижают риск закопаться и отчасти нивелируют ошибки водителя.

В горы!

Перед стартом успеваю поднырнуть под Volkswagen T‑Roc с рулеткой. Металлической защиты картера у европейских машин, разумеется, нет, и до земли получается почти 190 мм. Видимо, подвела меня не самая ровная поверхность, ибо официально должно быть всего 160 мм. Впрочем, не исключаю и другого варианта: под покатушки на машине слегка поколдовали с подвеской — чтобы в грязь лицом не ударить. Ладно, маршрут расставит все точки над i. Каким бы «паркетным» ни было бездорожье, с клиренсом 160 мм на нем делать нечего.

В такой подъем Volkswagen T‑Roc готов тронуться хоть по влажному покрытию. И даже задним ходом.

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