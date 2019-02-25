За пришедшее под конец года предложение Фольксвагена съездить на внедорожный полигон я сразу ухватился. Не из-за оффроуда как такового: на подобных мероприятиях препятствия обычно не страшны даже для кроссоверов. Очень хотелось познакомиться с пока еще неизвестным у нас кроссовером T‑Roc, а заодно — сравнить в идентичных условиях разные схемы полного привода.
Сорок минут езды от Вольфсбурга, и казенный Multivan въезжает в ворота, за которыми в две шеренги выстроились Туареги и Ти-Роки. Полигон не принадлежит Фольксвагену. Это общедоступный центр, где за деньги может покататься любой желающий. Судя по развешанным по стенам фотографиям, клиентура самая разная — от владельцев кроссовых мотоциклов и квадриков до поклонников суровых Рэнглеров. Уже интересно!
Торсен и все-все-все
В линейке легкового Фольксвагена воплощены две концепции полного привода. Самая распространенная — типично кроссоверная схема платформы MQB. Ее привили почти всем моделям концерна, в списке опций которых есть полный привод. Самый крупный — Teramont, младшие представители — Golf и новичок T‑Roc. Постоянный привод — передний, за подключение задних колес отвечает муфта Haldex пятого поколения. Происходит всё автоматически, без вмешательства водителя. Электроника настолько умна, что срабатывает практически мгновенно. По заверениям производителя, даже с небольшим опережением пробуксовки передних колес — благодаря «преднатягу». При нынешнем обилии датчиков и компьютеров в автомобиле такое действительно можно реализовать. Формально этот тип привода — подключаемый.
Селектор ездовых режимов есть и в кроссоверах с Халдексом. Однако в отсутствие пневмоподвески он влияет только на настройки электроники: уменьшается бдительность ABS и ESP, мягче становятся реакции мотора на педаль газа. Вроде бы мелочи, но в комплексе они снижают риск закопаться и отчасти нивелируют ошибки водителя.
В горы!
Перед стартом успеваю поднырнуть под Volkswagen T‑Roc с рулеткой. Металлической защиты картера у европейских машин, разумеется, нет, и до земли получается почти 190 мм. Видимо, подвела меня не самая ровная поверхность, ибо официально должно быть всего 160 мм. Впрочем, не исключаю и другого варианта: под покатушки на машине слегка поколдовали с подвеской — чтобы в грязь лицом не ударить. Ладно, маршрут расставит все точки над i. Каким бы «паркетным» ни было бездорожье, с клиренсом 160 мм на нем делать нечего.
Мест для диагонального вывешивания — в избытке. Останавливаюсь на каждом, но T‑Roc капитулировать не собирается. Нажатие на газ, несколько секунд хруста тормозных механизмов, и машина продолжает путь. Диагоналкой полноприводники на платформе MQB не испугаешь. Надо лишь заранее перевести селектор ездовых настроек в положение зимней или внедорожной езды.
В скользкий 56‑процентный подъем T‑Roc трогается не без пробуксовки, но достаточно уверенно.Вердикт: самый маленький полноприводный Volkswagen пригоден для штурма умеренно раскисшей грунтовки. До среднестатистической дачи довезет точно, а обладатели фазенд с экстремальным доступом на такой автомобиль и не посмотрят.
Молот Торсена
Volkswagen Touareg пошел практически по той же трассе. Ну неинтересно! С его дорожным просветом (в верхнем положении «пневмы» — 245 мм, по нашим замерам) это семечки. И уж точно не потребовалось бы включать понижающий ряд и блокировку заднего дифференциала, даже если бы они у Туарега были.Если T‑Roc с Халдексом преодолевает подъемы и диагональное вывешивание чуть призадумавшись, Touareg в компании со стариком Торсеном едет как по асфальту. Разница между двумя трансмиссиями вне твердых покрытий будет очевидна даже дилетанту.
На втором маршруте нас ждали два сюрприза, и оба не напугали Touareg. Он невозмутимо взобрался на крутой бортик из влажного бетона на выезде из брода и, не скрипнув кузовом, преодолел серьезную на вид «гребенку» из череды диагональных вывешиваний. И не беда, что предшественник поднимался на «пневме» аж на 300 мм и был снабжен понижайкой и задней блокировкой. Машины с ними выбирали лишь 3% покупателей, вот фольксвагеновские маркетологи и постановили: отказаться. Спасибо, что всех «зубов» внедорожник не лишили!
Среди безрамных кроссоверов Touareg по-прежнему стоит особняком. Тот запас уверенности, с которым он прошел трассу, убедил, что ему по-прежнему по плечу и среднесерьезное бездорожье. Другое дело, что запускать на оффроуд машину стоимостью от 3,5 млн рублей, обвешанную дорогим пластиком (он прикрывает среди прочего и элементы подвески!), решатся немногие.
***Что выбрать? Некорректный вопрос. Даже с учетом того, что у Фольксвагена есть две близкие по цене машины — Touareg с Торсеном и Teramont с Халдексом. Первый — сгусток технологий, отделан и оснащен с претензией на премиум (матричные фары, 15‑дюймовый дисплей во всю центральную консоль). А вне дорог ему помогает регулируемый клиренс. Teramont предоставляет семь полноценных мест, но по качеству материалов и наполнения находится, пожалуй, на одной ступени с Гольфом. Отсюда и разная целевая аудитория. И всё же по кроссоверным меркам потенциал трансмиссии с Халдексом очень неплох — это я уже применительно к Ти-Року. С «цивилизованным бездорожьем» он справляется без проблем.
Фото: Volkswagen
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