Новый Volkswagen Touareg: теперь серийный!

Испытать раньше других серийный Volkswagen Touareg третьего поколения посчастливилось автору «За рулем». Готов ли новый Туарег соперничать с представителями премиум-сегмента — Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Volvo XC90?

Повод: ездовая презентация Volkswagen Touareg.

Место действия: Зальцбург, Австрия.

Новый Touareg на 71 мм длиннее (4872 мм), на 42 мм шире (1982 мм) и на 7 мм ниже (1702 мм) предшественника. Колесная база выросла на 2 мм — до 2895 мм.

Впечатления: с новым Туарегом я познакомился еще в феврале. Это было тихое закрытое мероприятие для полутора десятков журналистов со всего мира — и тогда у нас с коллегами осталось немало вопросов к новому флагману. Качество сборки предсерийных машин хромало на обе обшивки передних стоек, да и на ходу Touareg не производил того впечатления, которое обычно производит Volkswagen. Гидромеханический автомат плохо ладил с 3-литровым дизелем V6, были вопросы и к настройке электроусилителя руля, и к плавности хода, и к курсовой устойчивости.

Touareg можно оснастить полноуправляемым шасси и активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Стоимость комплектаций должна стать известной со дня на день. Полный расклад по опциям — ближе к старту продаж.

Прошедшие три месяца наверняка оказались веселыми для инженеров и технологов Фольксвагена. Однако факт — серийный Touareg заметно преобразился. Качество сборки почти безупречно, степень задемпфированности акселератора (в той или иной степени это общая проблема машин с Евро-6) больше не ужасает, да и «нервяка» при езде по автобану стало поменьше — хотя оптимальная обратная связь по рулю по-прежнему достигается в самой «тугой» — спортивной предустановке электроусилителя.

Для России 286-сильную дизельную «шестерку» дефорсируют до 249 сил. Впрочем, говорят, снижение мощности произойдет исключительно на бумаге.

На этот раз в распоряжении прессы была единственная модификация Туарега — с опционной пневмоподвеской и V-образной дизельной «шестеркой» мощностью 286 сил. Этого мотора Туарегу вполне хватает, он густо и приятно звучит после 4000 об/мин (хотя шумоизоляция здесь одна из лучших в сегменте), а для российского рынка вдобавок будет дефорсирован до выгодных с точки зрения налога 249 сил.

К качеству материалов и исполнения вопросов нет. Разве что пластик панели, пришитый настоящими нитками, выглядит странно. Диагональ центрального дисплея — 15 дюймов (в простых комплектациях — 9”), виртуальной приборки Active Info Display — 12 дюймов.

Функция массажа передних кресел насчитывает восемь программ. Правда, пневмокамеры встроены лишь в спинку сиденья. Заявленный объем багажника — 810 литров. Это на 113 л больше, чем у прежнего поколения. Клавиши на правой стенке багажника отвечают за выдвижной фаркоп и погрузочную высоту: для облегчения загрузки Touareg может опустить корму, присев на пневмоподвеске.

От «пневмы» лично я ждал большего. Даже в комфортном режиме подвески Touareg довольно грубо проходит дорожные стыки и неприятно переваливается с боку на бок на мелких заплатках, награждая небольшим тремором и подушку сиденья, и руль. Не исключаю, что на обычной пружинной подвеске ездовой комфорт будет даже выше, но выяснять это придется уже в Москве — если, конечно, российское представительство закупит в пресс-парк такие машины. Клиренс «пружинного Туарега» — 200 мм, пневматического — от 200 до 270 мм. Крутящий момент между осями распределяет самоблок Torsen. От трансмиссии 4XMotion (раздатка с понижающей передачей и задний дифференциал с блокировкой) отказались: по статистике, на такие Туареги приходилось около 3% общих продаж.

Приоритетный рынок для Туарега — Китай. И это неизменно отражается на дизайне. С «цыганской» хромированной решеткой придется смириться. Впрочем, живьем она выглядит лучше, чем на фотографиях.

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Подводя ездовой итог, можно смело сказать, что Touareg еще немного прокачал свои асфальтовые повадки, но разница с предшественником не принципиальна. Истинные внедорожные способности машины придется выяснять уже в Москве — первые Туареги третьего поколения должны приехать к нам уже в августе. А умный головной свет, инновационный интерьер, отзывчивость сенсоров и массажную функцию передних сидений, которой так гордятся фольксвагеновцы, обсудим в одном из ближайших выпусков «За рулем». Не переключайтесь!

Перспективы: уровень предоставляемого комфорта и набор опций у нового Туарега таковы, что машина имеет все шансы навязать борьбу представителям премиум-сегмента: в первую очередь кроссоверу Volvo XC90. Не исключено, что сможет отобрать часть покупателей и у BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Оценка: один из самых легковых внедорожников на рынке стал еще дружелюбнее. Но, мне кажется, многие ждали от нового Туарега чего-то большего.

Подробности: ЗР №7, 2018

Фото: Volkswagen