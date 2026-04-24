Справился ли вариатор Искры при езде с прицепом? Делимся опытом

Тест Лады Искры с прицепом на вариаторе WLY: впечатления, расход топлива и стоимость фаркопа

Редакционной Искре уже довелось поездить с прицепом. Впечатления оказались намного приятнее, чем от аналогичного опыта на Весте с роботизированной коробкой передач.

Поставить на Искру фаркоп не проблема. Крюк фирмы Oris с установкой под ключ обошелся в 22 тысячи рублей. Недешево, но прицеп периодически нужен по хозяйству и поможет отбить вложения экономией на доставке. Всё законно: буксировка прицепа прописана в ОТТС, установщики дают полный комплект документов.

После обкатки в течение 3000 км решили, что машине можно дать повышенную нагрузку. Груз был нетяжелый, однако больше 100 км с несколькими сотнями килограммов за спиной Искра проехала.

Робот Весты не был настроен для езды с прицепом. Чувствуя дополнительную нагрузку, он задирал момент смены передач к 5000 об/мин, а пятую не включал вообще. Это раздражало лишним шумом и расходом бензина. Приходилось переключаться в ручной режим и, как оказалось, машина нормально вытягивает с 3000-3200 об/мин.

Бампер при установке фаркопа не трогают, ничего вырезать не нужно.

Китайский вариатор WLY на Искре ничем особенным себя не проявил. Работал точно так же, как на пустой машине без прицепа. Неприятными запахами или неадекватными оборотами не досаждал. И порадовал стабильной тягой, тогда как задумчивые переключения робота АМТ оборачивались потерей скорости и рывками при езде.

От 106 л.с. при высоком прицепе чудес я не ждал. Однако законный при езде «с хвостом» максимум в 90 км/ч Искра поддерживала без проблем. Сотня на спидометре машине дается натужно. А если включить круиз-контроль, то становится откровенно дискомфортно: на малейшем подъеме скорость падает, и вариатор накидывает обороты, чтобы ее набрать. Всё логично: не нужно требовать от мотора невозможного.

Расход бензина вырос существенно. При 90 км/ч с пустым прицепом – около 10,5 л/100 км. На 100 км/ч аппетит переваливает за 11 л/100 км. Без довеска Искра легко укладывается в 8 л на сотню, даже если ехать побыстрее.

Но в целом впечатления остались приятные.