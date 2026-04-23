Почему современные машины не доживают до миллиона километров

Эксперт Колодочкин о моторах-миллионниках: вот почему их перестали делать

Мечта о двигателе, который спокойно выхаживает миллион километров, то и дело вновь будоражит сердца автовладельцев. Говорят, умели же раньше делать! А в памяти всплывают знаменитые Mercedes W123 и W124.

Между тем, сделать такой мотор совсем несложно и сегодня – хоть на ГАЗе, хоть на ВАЗе. Примерный перечень основных технических решений выглядит так:

чугунный блок цилиндров;

полнопротивовесный коленчатый вал с широкими коренными и шатунными шейками;

поршни с большой площадью юбки и толстыми поршневыми кольцами;

пепной привод;

пощная система охлаждения.

Современный алюминиевый с блок с открытой рубашкой охлаждения теоретически не может стать «миллионником» из-за недостаточной жесткости его цилиндры неизбежно деформируются. На фото блок от Ford Fiesta ST.

И всё?

Да, практически все.

Чугунный блок обеспечит правильную геометрию цилиндров, указанные поршни снизят давление на стенки цилиндров, тепловая деформация исключена. Плюс никаких наддувов и даунсайзингов.

Выжимать предельную мощность не нужно, не нужны ни высокая степень сжатия, ни миниатюрность, ни сверхэкономичность. Пусть будет объем в 2-3 литра и число цилиндров от четырех до шести. Обойдемся и без прямого впрыска. Ну а нормальные системы питания и зажигания сделать вообще несложно.

Двухрядная цепь мерседесовского мотора М102 имела весьма солидные размеры. Такая легко проходит и миллион, и больше.

Нет, не совсем всё

Понятно, что «миллионником» должен быть не только мотор, но и весь автомобиль. Отсюда вывод, про который часто забывают: чтобы достичь такого пробега, машину придется эксплуатировать интенсивно, передавая по наследству детям и внукам. Уплотнения вечными не бывают, да и коррозия не дремлет.

Добавим также, что «миллионник» необходимо педантично обслуживать, заменяя расходники согласно сервисному предписанию. Без этого семизначного пробега не достичь. Машина должна работать практически без отдыха. У дедушки-дачника такое не получится.

Почему современные автопроизводители не делают миллионники?

Причин – две.

Первая причина: требования к экологичности, экономичности, дешевизне. А главное – массовость. Нужно выпускать товары, четко рассчитанные на гарантийный срок – и не более того. Иначе производителю не выжить.

Вторая причина – из разряда необычных. Современный потребитель вовсе не горит желанием купить автомобиль с миллионным ресурсом: для него гораздо важнее постоянно быть, что называется, в тренде. И автомобиль типа Mercedes W123, будь он даже неубиваемым, его уже не устроит по определению: ему понадобятся системы ESP, ABS, автопилоты, подушки безопасности и втрое меньшие расходы горючего. А также ксенон вместо галогенок, затем светодиоды вместо ксенона, лазеры вместо светодиодов – и так до бесконечности.

Короче говоря, надежный автомобиль нужен всем, но вот ездить на нем всю жизнь хотят только единицы. Такого не предусмотрел ни один фантаст!

Личное мнение

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Промышленников понять можно. А лично мне искренне жаль надежных вещей. Мебель из красного дерева, моторы-миллионники, ботинки, которые не разваливаются через сезон.

Машина – это не расходный материал вроде зубочисток. Настоящий автовладелец к ней искренне привыкает...