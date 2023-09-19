О таких мечтали в 90-е: ретротест идеального автомобиля

Mercedes-Benz семейства W124 – предельно простой и практичный, но одновременно сложный и даже роскошный.

Много лет назад, когда мы только начали привыкать к иномаркам, приятель, работавший на АЗЛК и начинавший карьеру гонщика еще на Москвиче‑2140, рассказал забавную историю. Ему поручили перегнать куда-то Mercedes, который изучали на заводе. И вдруг молодому, горячему гонщику за рулем Мерседеса расхотелось давить педали в пол, постоянно дергать рычаг коробки, кого-то обгонять и кому-то что-то доказывать на дороге.

За рулем этого Мерседеса ощущаю нечто похожее. Эта машина для тех, у кого в жизни удалось если и не всё, то уж точно многое.

Радость скупердяя

Имя Mercedes-Benz ассоциируется у нас с шиком и роскошью. Но этот седан семейства W124 модификации 230Е, несмотря на внешнюю солидность, предельно рационален и даже прост. Впрочем, в нем есть и роскошь, только совсем иного свойства.

Автомобили семейства W124 – знаковые для фирмы. Пожалуй, это первый серийный массовый седан, который особо тщательно прорабатывали с точки зрения аэродинамики. Прежде так работали, в основном, над купе класса SL. А седаны выглядели солидно, но даже немного тяжеловесно.

Приборы очень простые, но и очень понятные. Кондиционера в машине нет. Зато управление отоплением и вентиляцией удобное.

Салон базового Мерседеса совсем не роскошный, но гармоничный.

Проектируя 124‑й, с сопротивлением воздуха боролись всерьез. «Про это», например, и пластиковые накладки на боковины кузова, и большая комбинированная (из стали и пластика) защита моторного отсека снизу, и даже единственная щетка очистителя. Этот шедевр механики, перемещающийся по хитрой траектории, прекрасно выполняет работу, которую обычно делают две щетки, а заодно прячется от встречного воздушного потока под кромку капота.

Слева на панели – управление наружным освещением. Коробка передач – базовая, четырехступенчатая.

А про боковые накладки на кузов мой знакомый, несколько лет ремонтировавший Мерседесы в Германии, рассказывал, что для некоторых владельцев 124‑х Мерседесов они стали чрезвычайно важным элементом. В том смысле, что кто-то при ремонте кузова стремился сохранить именно такие детали, что стояли на машине «с нова». Иные владельцы, наоборот, просили установить накладки, которые появились после рестайлинга 1989 года – со вставками из полированной нержавейки. Mercedes-Benz 230E 1989 года рождения, с которым я познакомился, – именно с такими накладками.

Перечень того, чего в этой машине нет из привычных нам и вроде как приличествующих Мерседесу удобств, длиннее описания того, что в машине есть. Нет кожаных сидений, они – из добротного сукна. Нет электростеклоподъемников. Но ручной привод работает предельно легко и плавно. Левое наружное зеркало тоже с ручным приводом! Но правое – с электрическим. Зачем тратить свои кровные на лишнюю опцию, если ближнее к водителю зеркало легко отрегулировать рукой?

Кондиционера, опять же, нет. В 1980‑е годы в Европе эту опцию обязательной не считали. Даже в Мерседесы ставили, в основном, для американского рынка. Зато есть люк в крыше – с электроприводом.

Кресла на вид немудреные, но очень удобные. Задний диван – просторный и комфортный.

Штатное место крепления огнетушителя на водительском кресле. Стеклоподъемники – с ручным приводом.

Регулировка сидений, понятно, тоже ручная. Зато, пусть и вручную, водительскую подушку можно поднять-опустить. А еще в торце спинок кресел удобные крутилки регулировки высоты передних подголовников. Задние можно опустить для удобства маневрирования с помощью пневмопривода кнопкой с места водителя. Здорово! Но ведь поднимать их придется, опять же, вручную!

Практицизм и бюргерское скупердяйство! Но те, кто много и честно работал, не стремились тратить на автомобиль лишнего. Даже на Mercedes, а может и тем более на Mercedes. Покупали-то за свои. А выпендриваться, пускать пыль в глаза – не их стиль.

Тем более что кресла делали словно под заказ именно для конкретного водителя. В данном случае, под меня – идеальная посадка! А предельно простые по дизайну приборы наводят на мысль, что ничего лучше и придумать нельзя.

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО С конца 1920‑х годов компания Daimler-Benz применяла индексы легковых автомобилей с трехзначным числом, обозначающим рабочий объем двигателя в литрах, увеличенный в сто раз. После Второй мировой войны в обозначениях стали появляться буквы. Для седанов: S – люксовые версии, L – версии с удлиненной базой, Е – впрыск топлива. Стройную систему стали нарушать в 1970‑е, когда появился Mercedes-Benz 450SEL 6.9. Автомобили семейства W124 стали первыми машинами Е‑класса. Это обозначение они получили в 1993 году.

Занимательная механика

Каких только бензиновых и дизельных моторов не ставили под капот 124‑х Мерседесов! Вплоть до 5‑литрового 326‑сильного, на культовую модификацию 500Е, разработанную совместно с Porsche.

Но в этой машине один из самых младших двигателей семейства М102 – четырехцилиндровый, рабочим объемом 2,3 л. Паспортная мощность – 136 л. с., а с нейтрализатором – 132 л. с. при 5100 об/мин. На версии 230Е (Einspritzung – впрыск, на базовые машины еще ставили карбюраторы) – система впрыска KE-Jetroniс, из тех, что заслужили репутацию «сноса нет».

Двигатель объемом 2,3 л развивает 132–136 л.с. Капот можно поднять и под прямым углом – так удобнее возиться с мотором.

Разумеется, сто тридцать с «хвостиком» сил для седана с колесной базой 2800 мм, по нынешним меркам, совсем немного. Но комплексов автомобиль не вызывает – спешить-то нам с Мерседесом некуда.

Кроме того, характеристики двигателя отлично сочетаются с коробкой передач. Кстати, она здесь тоже «скупердяйская» – механическая, четырехступенчатая. Пятиступенчатую, с повышающей передачей можно было купить за доплату. Но по логике практичных покупателей такой агрегат нужен лишь тем, кто часто ездит по автобанам. А четырехскоростной автомат и вовсе, в основном, поставляли на рынок США.

АБС на автомобилях семейства W124 – базовая комплектация. Бачок омывателя – с подогревом.

Переключение передач на этом Мерседесе не такое эталонное, как, скажем, на Волге ГАЗ‑24, славившейся короткими и четками ходами рычага. Но здесь, во имя борьбы с вибрациями, дистанционный привод. Такой, кстати, сделали на ГАЗ‑3111. Ходы рычага подлиннее, чем на ГАЗ‑24, но привыкнуть к этому несложно, да и переключаться, благодаря грамотному сочетанию двигатель-коробка, можно редко.

Продолжение – на следующей странице.