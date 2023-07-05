Ретротест вечного автомобиля: 420 000 км без капремонта!

Имя Mercedes-Benz обычно ассоциируется с шиком и роскошью. Но этому седану W124 скорее подходит эпитет «скромный». Впрочем, роскоши здесь тоже хватает – но она другого рода.

Борьба с воздухом

Mercedes-Benz W124 выпускали в 1984-1996 годах со множеством бензиновых и дизельных моторов. Помимо седанов делали универсал, купе и даже кабриолет.

По сути, это первый в истории фирмы массовый седан, который особо тщательно прорабатывали с точки зрения аэродинамики. Прежде в этом направлении работали, в основном, над купе семейств SL, а седаны славились солидностью и даже некой тяжеловесностью. Проектируя 124-й, с сопротивлением воздуха боролись упорно, тщательно и по всем фронтам.

Именно для улучшения аэродинамики сделали пластиковые накладки на боковины кузова, которые после рестайлинга 1989 года получили вставки из полированной нержавейки. Во имя борьбы с воздухом поставили, в том числе, и большую защиту моторного отсека. Да и единственная щетка стеклоочистителя мало того, что шедевр механики, так еще и способствует снижению сопротивления воздуха на высоких скоростях.

420 000 без капремонта!

Капот можно открыть под углом в 90 градусов. Мечта ремонтника!

На автомобили семейства W124 ставили уйму двигателей, вплоть до культового 5-литрового 326-сильного. Такую модификацию разработали, кстати, совместно с Порше.

Огромный бачок омывателя – с электроподогревом.

Но под капотом этого Мерседеса мотор семейства М102 объемом 2,3 л, мощностью 136 л.с. или 132 л.с. при 5100 об/мин, с нейтрализатором. Момент – 205 Н.м при 3500 об/мин. Впрыск КЕ-Jetronic – из тех, кому, что называется, сносу нет. Кстати, пробег этой машины – 420 тысяч км! При самом минимальном вмешательстве в двигатель.

Проще простого

В машине нет ни электроприводов, ни кондиционера. Но все очень добротно и удобно.

Салон Мерседеса – царство простоты и функциональности. Никакой кожи: вместо нее – добротное, уютное сукно. Стеклоподъемники – ручные. Правда, работают так легко и мягко, что крутишь ручки даже с некоторым удовольствием.

Левое зеркало – с ручной регулировкой, правое – с электрической. Зачем тратить лишнее, если левое легко отрегулировать и рукой?

Кондиционера тоже нет. Этот дорогой прибор в Европе, тем более в Германии, в те годы не считали обязательным. Ставили, в основном, на машины для американского рынка. Для Европы важнее были обогреваемые зеркала. А вместо кондея – люк в крыше, но уже с электроприводом.

Регулировки сидений тоже ручные. Зато есть регулировка по высоте подушки, а по бокам спинок кресел – крутилки, которыми регулируют передние подголовники.

Задние подголовники – с пневмоприводом. Для удобства парковки их можно убрать, причем в данном случае не вручную, а кнопкой с места водителя. Но поднимать подголовники придется руками.

Экономия и простота! Те, кто много и честно работал, тратить лишнее не стремились. Даже на Мерседес! А может, «тем более на Мерседес»?

Высокий класс

Практицизм практицизмом, а Мерседес – это всегда Мерседес. Плавность хода – отменная! Но при этом машина отлично держится на прямой и точно проходит повороты. Несмотря, кстати, на совсем не острый руль.

В примерном поведении Мерседеса большая заслуга задней независимой пятирычажной подвески. Тоже шедевр инженерии, правда, сложный и дорогой в ремонте. Но по-другому со сложными устройствами и не бывает.

Коробка передач на этом седане базовая – механическая четырехступенчатая. Пятиступенчатую с повышающей передачей устанавливали за доплату. По немецкой логике, пятиступка нужна лишь тем, кто часто ездит по автобанам. Автоматы — четырехступенчатые – тоже были опций и шли, в основном, опять же в США. Как и прочие «излишества».

Конечно, 130 с небольшим «хвостиком» сил машине маловато, особенно по нынешним меркам. Но комплексов автомобиль не вызывает: он для тех, кому торопиться некуда, для тех, кто если не все, то, по крайней мере, очень многое в жизни успел.

Характеристики мотора и коробки такие, что без ущерба для комфорта можно экономить на переключении передач. Ходы рычага здесь не такие короткие, как на 24-й Волге. Зато дистанционное управление коробкой максимально снижает вибрации рычага.

След в истории

Всего Мерседесов семейства W124 сделали более 2 млн. Машины собирали не только в Германии, но и в ЮАР, Индонезии, Мексике и иных странах.

Вспоминать после теста о том, чего в этой машине нет из удобств (а можно ведь сказать – из излишеств), совсем не хочется. А хочется говорить о той роскоши, которая есть. Роскоши практицизма, здравого смысла и продвинутой инженерии.