Неубиваемый W123: лучшее авто всех времен и народов на тестах «За рулем»

Mercedes-Benz семейства W123 стал легендой еще при конвейерной жизни. В том числе и в нашей стране.

Год рождения — 1984

Теперь многое, что занимало и увлекало людей в 1984‑м, забыто или кажется архаизмом. Например, компьютерные игры тех лет. Кстати, считается, что именно в тот год появился знаменитый Тетрис. Теперь им мало кто увлечен.

Самым продаваемым альбомом 1984 года стал «Триллер» Майкла Джексона. Тоже не самая популярная нынче музыка.

На экраны выходили советские художественные фильмы на основе жизненных реалий, которые сегодня очень непросто объяснить молодым. Скажем, «Прохиндиада, Или бег на месте» Виктора Трегубовича — картина, имеющая косвенное отношение к нашей теме.

Именно в декабре 1984 года с конвейера в Штутгарте сошел этот зеленый Mercedes-Benz 230E. К тому времени модель выпускали уже девять лет, с 1975 года. Архаика? Вот уж про этот-то автомобиль так не скажешь и сейчас.

А предсказания Джорджа Оруэлла из романа «1984» не сбылись. В тот год мир жил относительно спокойно. Конечно, не без проблем и конфликтов, но все-таки совсем не так, как описывал ­Оруэлл в 1948 году. Довольно спокойно жила и одна шестая часть суши по имени СССР, хотя тут как раз некая нестабильность ощущалась: в феврале второй раз за полтора года поменялся генсек.

Без понтов: королевство практицизма

Сохранилось письмо первому покупателю данной машины с уведомлением, что Mercedes в заказанной им комплектации готов. Мы даже слова «комплектация» по отношению к автомобилям тогда не знали! А немец выбирал опции своего седана тщательно, скрупулезно и довольно своеобразно.

Скажем, здесь нет кондиционера. Mercedes-Benz без кондиционера — нонсенс? Но в те годы холодящий прибор в Европе не был обязательной составляющей даже для солидного и недешевого седана.

К слову, даже старший Mercedes-Benz семейства W116 — будущий S‑класс — «в базе» кондиционера не имел. Эти устройства ставили в основном на автомобили для американского рынка.

Зато в этом Мерседесе есть двухзонная — для водителя и переднего пассажира — регулировка отопления и вентиляции, а также люк в крыше с ручным, очень простым и очень надежным, приводом.

Центральный замок — с вакуумным приводом. Левое наружное зеркало — с ручной регулировкой.

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В этом же стиле — простые ручные стеклоподъемники. Но работают они так плавно и мягко, что других, кажется, и не надо.

Левое наружное зеркало — с ручным приводом, ведь отрегулировать его пара пустяков. А правое — с электрическим, чтобы не тянуться и не напрягать пассажира. Антенна штатного радиоприемника тоже с электроприводом. В общем, всё просчитано до мелочей, до последнего пфеннига!

Салон отделан добротной уютной тканью. Сиденье водителя регулируется по высоте (тоже опция). Есть даже регулировка поясничного подпора — забавным ремешком на спинке кресла.

Комбинация приборов без тахометра, зато с часами. Переключатель наружного освещения предельно прост.

Салон не роскошный, но очень уютный.

Хитрая конструкция — центральный замок с вакуумным приводом. Поворотом ключа в замке водительской двери отпираются все остальные, крышка багажника и даже лючок бензобака. В багажнике — аккумулятор вакуума, ко всем замкам проведены трубки. Работает всё это хозяйство очень плавно и, что необычно, абсолютно бесшумно. Естественно, даже без электричества.

Хотя на мой взгляд это устройство спорное. Со временем все эти трубочки и резиночки стареют и на заслуженных автомобилях требуют замены.

Впрочем, истинные поклонники 123‑го считают делом чести держать вакуумное хозяйство в исправности. И на этой машине замки работают идеально.

Кондиционера нет, но есть двухзонная настройка температуры воздуха. Стандартная коробка передач — механическая, четырехступенчатая.

В этом Мерседесе — механическая четырехступенчатая коробка передач, хотя в качестве опции предлагали четырехступенчатый автомат, а с 1982 года уже и пятискоростную механику. Нет здесь и опционной АБС.

Mercedes-Benz для скупердяев? Можно сказать и так. Но можно ведь и иначе: автомобиль для выбирающих умом. Хотя, конечно, не без сердечной привязанности.

О важных достоинствах этого Мерседеса — на следующей странице.