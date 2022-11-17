Самая желанная Волга: 7 мест и телевизор внутри

Универсал ГАЗ-22 всегда стоял в тени прославленной Волги ГАЗ-21. А ведь о такой машине мечтали миллионы советских граждан. Но приобрести не могли.

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В самом конце 1950-х в Горьком построили три опытных образца на базе ГАЗ-М21 — универсал, санитарный автомобиль и фургон.

На конвейер в 1962-м встали автомобили уже второй серии: с иной решеткой радиатора, бамперами, светотехникой.

Серийный фургон так и не появился. А универсал и санитарный автомобиль начали производить.

Два куба и полтонны внутри

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Задняя дверь у ГАЗ-22 — двухстворчатая. Нижняя часть (борт) открывается почти до бампера. Стекло поднимали, если нужно было перевезти что-то объемное — например, телевизор или холодильник, которыми в СССР традиционно измеряли вместимость автомобили. Удобно и просто.

Все продумано, даже по современным параметрам. Запаска убрана в пол. Правда, чтобы ее достать, нужно разгрузить багажник. В ГАЗ-24-02 — универсале следующего поколения — под полом была ниша, открывающаяся снаружи. Зато, доставая запаску из ГАЗ-22, меньше измажешься.

Задний диван складывается как и в современных автомобилях. По паспорту в этой Волге аж два кубометра объема. Думаю, правда, если грузить до потолка. Грузоподъемность — 400 кг.

В отличие от ГАЗ-24-02, здесь не убогое жесткое заднее сиденье, а полноценный комфортный (как и в обычной Волге ГАЗ-21) диван.

В Волге ГАЗ-24-02 было семь мест. Столько же было и в ГАЗ-22. Только не у нас!

Объем грузового отсека — внушительный. Запаска — в нише под полом.

Восемь мест на экспорт

Изобретательные и практичные европейцы и в эту Волгу ставили третий ряд сидений. Указывали, что в машине даже не семь, а восемь мест! Подразумевая, что спереди могут сесть трое.

На стандартной ГАЗ-22 четырехцилиндровый мотор объемом 2,45 л развивал 75 л.с. Часть экспортных машин комплектовали двигателем мощностью 80 и даже 85 л.с. В модернизированном виде эти моторы дожили до начала ХХI века.

Медленно, но прочно

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Конечно, 75 сил на полторы тонны снаряженной массы — совсем немного. Но от Волги никто не ждал норова спортивного автомобиля. Паспортная максималка ГАЗ-22 — 120 км/ч. Получается, на 10 км меньше, чем у седана ГАЗ-21.

Крейсерская шоссейная скорость Волги — 80 км/ч, от силы 90 км/ч. Но если подвеска исправна, ехать на такой скорости вполне комфортно.

Недостаток мощности отчасти компенсирует тяговитость мотора.

Но главная добродетель такой Волги — комфортное шасси. И одновременно — прочность и приспособленность к плохим дорогам.

Спинку заднего дивана держат забавные, но удобные и надежные резиновые замки.

Сарай для избранных

ГАЗ-22 был мечтой многих советских граждан. Увы, практически недостижимой.

Львиная доля универсалов шла в государственные структуры. В том числе в милицию и спецслужбы.

В частные руки попадали только машины, купленные по специальным разрешениям, которые выдавали известным людям.

На ГАЗ-22 долго ездил великий актер Юрий Никулин (он очень любил и другие Волги), а потом и его партнер по цирку Михаил Шульгин. Такой же Волгой некоторое время пользовался поэт, драматург и автор гимнов Сергей Михалков.

Редким счастливчикам позднее доставались лишь сильно поезженные, списанные из госучреждений экземпляры.

По салону универсал ГАЗ-22 не отличается от седана.

Каким был, таким остался

И в начале 1980-х Волга ГАЗ-22 оставалась символом прочности, надежности, неубиваемости. Не говоря уже о вместительности.

Постепенно ГАЗ-22 стал редкостью. Да и сделали таких машин немного — около 25 тысяч вместе с «санитарками».

Теперь Волга-универсал, выражаясь музейным языком, — особо ценный экспонат. Был редкостью — редкостью и остался.

Чертову дюжину самых необычных ГАЗ-21 мы собрали в этой публикации.

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