«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115

В названии Mercedes-Benz 200D ключевая буква — D. Но и помимо дизеля в этой машине немало интересного. Например, медленный газ и быстрый тормоз.

Поначалу кажется, что этот автомобиль — яркий пример дисгармонии. Солидный, по размерам — аналог нашего ГАЗ‑24, с базой 2750 мм, элегантный и изящный седан (за дизайн отвечал не кто-нибудь, а знаменитый стилист и художник Поль Брак!), а в нем мотор (смешно сказать!) мощностью… 55 сил! То есть, если взять советскую модельную гамму 1970‑х годов, он окажется между 40‑сильным Запорожцем и 62‑сильным ВАЗ‑2101!

Однако стоит познакомиться с этим Мерседесом поближе, и отношение к нему меняется.

Страсти по расчету

Семейство Mercedes-Benz W114/W115, дебютировавшее в 1967 году, для фирмы оказалось очень важным и успешным. Обозначение W115 присвоили четырехцилиндровым версиям, автомобили W114 оснащали шестицилиндровыми моторами и дополнительными опциями.

До 1976 года машины разошлись общим тиражом под два миллиона экземпляров. Эти Мерседесы получили совершенно новый кузов с оригинальными вертикальными фарами. Впервые подобная светотехника появилась на старшем семействе W108 в 1965 году. Но на машинах семейства W114/115 фары были еще более выразительными.

Переднюю подвеску с треугольными рычагами и шаровыми опорами и независимую заднюю, пружинную (немцы называли такую схему «качающиеся полуоси»), со стабилизатором серьезно переработали по сравнению с предшественником. Общую схему подвесок семейства W114/W115 долго, до самого появления многорычажной конструкции, использовали и на нескольких более поздних моделях.

В общем, в конце 1960‑х это были совершенно новые автомобили, но и о «вечных ценностях» фирма, конечно, не забыла. А в эти ценности, еще с 1936 года, входили и дизельные двигатели.

Дизель мощностью 55 л.с. славился феноменальной долговечностью.

Базовым дизелем для W115 стал 2‑литровый агрегат, развивающий всего-то 55 л.с. при 4200 об/мин. Такой Mercedes-Benz 200D в 1970 году (именно в этот год выпущена машина, с которой мне довелось познакомиться) стоил на 420 марок дороже базового 95‑сильного бензинового варианта. Впрочем, и такой, самый дешевый Mercedes, дешевым, разумеется, не был. За те же деньги — 12 745 марок — можно было купить два стандартных Жука марки Volkswagen. И еще осталось бы на бензин.

Но те, кто переплачивал 420 марок за дизель, знали, зачем это делают. Они хотели редкостно экономичную машину. По паспорту Mercedes-Benz 200D, в среднем, расходовал 9,5 л топлива на 100 км против 13,5 л для базовой бензиновой машины. А очевидцы рассказывали, что на автобане (разумеется, в правом ряду и, вероятно, по ветру) расход удавалось снизить до 5 л/100 км! Кроме того, простые атмосферные дизели Мерседесов слыли вечными. Ну, может, и не вечными, но ресурс таких моторов действительно исчислялся несколькими сотнями тысяч километров. Говорили и про миллион, но утверждать не берусь.

И ведь при этом он — настоящий Mercedes! Элегантный, просторный, комфортный, со вкусом и тщательно отделанный. Сиденье вроде примитивное и регулировок руля нет, а садишься — и попадаешь в некое очень гармоничное сочетание расположения себя, руля, педалей, рычага переключения передач. Словно для меня делали.

Бензобак под полом, поэтому запаска — в багажнике.

А ведь перечисление удобств этого автомобиля логично начинать именно с «нет». Итак, нет и не должно быть усилителя руля. Нет обогрева заднего стекла и даже правого зеркала. Это — опции. На ранних машинах даже ремни безопасности были не инерционные.

Да, этот седан — мечта экономного, расчетливого таксиста. В первую очередь именно они такие машины и использовали. Причем не только в Германии. Но покупали дизельные версии и просто экономные обыватели. Так что Mercedes версии 200D — символ бюргерской практичности, рассудительности и прижимистости — «бюргер кинг».

За всё время производства семейства — до 1976 года — на первое место по продажам вышла, правда, версия 220D с более мощным 60‑сильным мотором. Таких машин реализовали свыше 420 тысяч. Но почетное второе место — почти 340 тысяч проданных автомобилей, занял именно вот такой — самый слабосильный в семействе W115 Mercedes-Benz 200D.

Материалы по теме Эти машины неохотно выпускали в СССР. Интересно почему? МИЛЛИОНЕР Семейство Mercedes-Benz W115 включало автомобили с бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями мощностью 95–100 л.с. и дизелями мощностью 55–80 л.с. Параллельно выпускали семейство W114 с бензиновыми «шестерками», развивающими 120–185 л.с. Коробки передач — четырехступенчатые, механические и автоматические. Помимо стандартных седанов с базой 2750 мм выпускали удлиненные — с базой 3400 мм, а также купе. Всего с 1967 по 1976 год изготовили 1 919 056 авто­мобилей, включая 339 927 дизельных 200D. Только в 1970 году таких машин продали 32 841 штуку. Mercedes-Benz семейства W115 с кузовом купе. Удлиненный седан семейства W115.

Медленный газ и быстрый тормоз

На ходу первое ощущение такое, что на хвосту висит прицеп на полтонны. Его там, конечно, нет. А 55‑сильный дизель трудится как может — честно. Не сказать, что его звук оглушает, но до современных представлений о шумоизоляции этой машине далеко, как немудреному штатному радиоприемнику до новомодных мультимедиа. Мотор работает, как говаривал мой приятель, конструктор-моторист и поклонник дизелей, «со звуком рабочего процесса».

Вот мы и набрали 60 км/ч. Для того, чтоб нам с Мерседесом развить сотню, согласно официальным характеристикам, понадобится… 31 секунда! Да-да. Заявленная максимальная скорость — 130 км/ч. Не знаю, сколько времени заводские испытатели затратили, чтобы ее развить, но крейсерская на шоссе — 90 км/ч. Можно, конечно, и сто, но дальше этот Mercedes разгоняется со стремительностью пожилой черепахи.

Это еще цветочки. Предлагали ведь и вариант с четырехступенчатым автоматом — с заявленной максималкой 125 км/ч и разгоном до сотни за 33,5 с. Но таких машин покупали совсем мало. Только автомата ему и не хватало!

Позднее очень похожая комбинация приборов появилась на Волге ГАЗ‑3102. Рычажок указателей ­поворотов зачем-то совмещен с управлением стеклоочистителями.

Салон совсем не роскошный, но ладно скроенный и уютный. Простое, но эффективное устройство распределения потоков воздуха. Большинство дизельных W115 ­оснащали четырехступенчатой механической коробкой.

Однако неторопливо перемещаться в пространстве вполне удобно. Максимальный момент 115 Н·м двигатель развивает уже на 2400 об/мин. Тахометра нет. Но владелец этого автомобиля научил: тахометр отчасти заменяет… датчик давления масла. Если держать примерно 2,5–3 атмосферы, автомобиль будет ехать уверенно. Кстати, этот самый датчик сделан предельно просто: к панели приборов от маслосистемы подходит тоненькая трубочка. Вот такая простота, если угодно, бюргерская расчетливость — еще одна важная характеристика этого автомобиля.

Управление микроклиматом — совсем не мудреное, но надежное. Штатный радиоприемник по сей день работает.

Или вот: свеча предпускового подогрева включается не поворотом ключа, а отдельной ручкой, которую надо вытянуть, повернув ключ, и держать, пока на панели не загорится соответствующий символ. А держать — для того, чтобы не забыть выключить. А чтобы заглушить двигатель, мало повернуть ключ, надо вручную перекрыть мотору «кислород».

Есть, правда, и характерная фирменная фишка — совмещенный рычажок управления указателями поворота и стеклоочистителями. Никогда не понимал, зачем это нужно. Однако стиль есть стиль: помни, на каком автомобиле едешь!

На чем немцы не экономили, так это на тормозах. Они с вакуумным усилителем и дисковые на всех колесах. Таких хватит и 55‑сильной версии, и самой мощной бензиновой, 185‑сильной.

Сиденья по форме предельно ­просты, но удобны. На заднем диване есть широкий подлокотник.

Независимые подвески обеспечивают мягкий, комфортный ход. Но, справедливости ради, некая «баржевость», как у Волги, все-таки есть. В том смысле, что по управляемости этот Mercedes далек от современных требований. Велик и люфт руля, что несколько диссонирует с его тяжестью в крутых поворотах. Но ко всему этому быстро привыкаешь. Тем более что на этом автомобиле на ралли уж точно не ехать, а дебютировал он, напомню, в далеком 1967 году.

BINZ ПО МЕРСЕДЕСУ Компания Binz, многие годы сотрудничавшая с фирмой Mercedes-Benz, выпускала небольшие партии универсалов. Она же строила санитарные автомобили со стандартной и удлиненной базами и катафалки. Малосерийный универсал фирмы Binz. Скорая помощь со стандартной базой. Удлиненная «санитарка» фирмы Binz. Катафалк производства Binz.

Ритмическая гимнастика

Казалось бы, ну куда этому тихоходу до ритмов 1970‑х, до их энергетики, выраженной в куда более свободных, чем прежде, нравах, в модернистском кино и громе хард-рока. А ведь автомобильная тема очень волновала рокеров тех лет. Как раз в 1970‑м, когда выпустили этот Mercedes-Benz 220D, вышел культовый альбом Deep Purple — «In rock», первая композиция которого называлась Speed King. А в 1972 году хитом стала композиция Highway Star, тоже от Deep Purple. Всё это, конечно, не про эту 55‑сильную машину. И бухтение ее мотора, в отличие от рыка спортивной Alfa Romeo, не вдохновило бы Queen на роскошную песню I am in love with my car, в финале которой записали реальный звук реального мощного двигателя.

Дизельный Mercedes не про то. Хотя он тоже — без обмана, сделан из натуральных материалов, грамотно, честно. И — с вдохновением. Не забудем, что рядом с ним ездили не только спортивные звезды автострады, но и малолитражки с моторами сил по тридцать. И это считали нормой. А ведь первая половина 1970‑х — это еще и нефтяной кризис. И именно поэтому пик продаж слабосильной, но экономичной версии 200D пришелся на 1975 год.

В ритмы современной жизни этот автомобиль категорически не вписывается. Кто-то, обгоняя, смеется надо мной и Мерседесом. Иные — злятся. Некоторые — самые выдержанные — терпят из уважения к солидному возрасту и яркой внешности. Сегодня другая энергетика движения и всей жизни — нервная, напористая, даже агрессивная. Значит, этот автомобиль плох? Или дело все-таки не в нем, а в ритмах?

РЕДКИЙ ВИД Только две модели в начале 1970‑х были прямыми аналогами седана Mercedes-Benz 200D. Peugeot 504 делали с кузовами седан и универсал. Дизель объемом 2,1 л развивал 65 л.с. при 4500 об/мин. Datsun 220C (Nissan Cedric) — седан с дизелем 2,2 л мощностью 70 л.с. при 4600 об/мин (мощность указывали по стандарту SAE). ОТ БРАЗИЛИИ ДО БРИТАНИИ Пикап разработала немецкая фирма Binz, но выпускали такие автомобили с 60‑сильными дизелями и из немецких машинокомплектов в Бразилии. Часть пикапов завезли на родину — в ФРГ. Британское ателье Crayford изготовило около 400 универсалов собственной конструкции на базе седанов семейства W114. Создали и вариант с длинной базой, но таких товарных машин не делали.

Благодарим Айрата Набиуллина за предоставленный автомобиль.

