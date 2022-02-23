«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — журнал За рулем

«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115

В названии Mercedes-Benz 200D ключевая буква — D. Но и помимо дизеля в этой машине немало интересного. Например, медленный газ и быстрый тормоз.

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Поначалу кажется, что этот автомобиль — яркий пример дисгармонии. Солидный, по размерам — аналог нашего ГАЗ‑24, с базой 2750 мм, элегантный и изящный седан (за дизайн отвечал не кто-нибудь, а знаменитый стилист и художник Поль Брак!), а в нем мотор (смешно сказать!) мощностью… 55 сил! То есть, если взять советскую модельную гамму 1970‑х годов, он окажется между 40‑сильным Запорожцем и 62‑сильным ВАЗ‑2101!

Однако стоит познакомиться с этим Мерседесом поближе, и отношение к нему меняется.

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Страсти по расчету

Семейство Mercedes-Benz W114/W115, дебютировавшее в 1967 году, для фирмы оказалось очень важным и успешным. Обозначение W115 присвоили четырехцилиндровым версиям, автомобили W114 оснащали шестицилиндровыми моторами и дополнительными опциями.

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До 1976 года машины разошлись общим тиражом под два миллиона экземпляров. Эти Мерседесы получили совершенно новый кузов с оригинальными вертикальными фарами. Впервые подобная светотехника появилась на старшем семействе W108 в 1965 году. Но на машинах семейства W114/115 фары были еще более выразительными.

Переднюю подвеску с треугольными рычагами и шаровыми опорами и независимую заднюю, пружинную (немцы называли такую схему «качающиеся полуоси»), со стабилизатором серьезно переработали по сравнению с предшественником. Общую схему подвесок семейства W114/W115 долго, до самого появления многорычажной конструкции, использовали и на нескольких более поздних моделях.

В общем, в конце 1960‑х это были совершенно новые автомобили, но и о «вечных ценностях» фирма, конечно, не забыла. А в эти ценности, еще с 1936 года, входили и дизельные двигатели.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Дизель мощностью 55 л.с. славился феноменальной долговечностью.
Дизель мощностью 55 л.с. славился феноменальной долговечностью.

Базовым дизелем для W115 стал 2‑литровый агрегат, развивающий всего-то 55 л.с. при 4200 об/мин. Такой Mercedes-Benz 200D в 1970 году (именно в этот год выпущена машина, с которой мне довелось познакомиться) стоил на 420 марок дороже базового 95‑сильного бензинового варианта. Впрочем, и такой, самый дешевый Mercedes, дешевым, разумеется, не был. За те же деньги — 12 745 марок — можно было купить два стандартных Жука марки Volkswagen. И еще осталось бы на бензин.

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Но те, кто переплачивал 420 марок за дизель, знали, зачем это делают. Они хотели редкостно экономичную машину. По паспорту Mercedes-Benz 200D, в среднем, расходовал 9,5 л топлива на 100 км против 13,5 л для базовой бензиновой машины. А очевидцы рассказывали, что на автобане (разумеется, в правом ряду и, вероятно, по ветру) расход удавалось снизить до 5 л/100 км! Кроме того, простые атмосферные дизели Мерседесов слыли вечными. Ну, может, и не вечными, но ресурс таких моторов действительно исчислялся несколькими сотнями тысяч километров. Говорили и про миллион, но утверждать не берусь.

И ведь при этом он — настоящий Mercedes! Элегантный, просторный, комфортный, со вкусом и тщательно отделанный. Сиденье вроде примитивное и регулировок руля нет, а садишься — и попадаешь в некое очень гармоничное сочетание расположения себя, руля, педалей, рычага переключения передач. Словно для меня делали.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Бензобак под полом, поэтому запаска — в багажнике.
Бензобак под полом, поэтому запаска — в багажнике.

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А ведь перечисление удобств этого автомобиля логично начинать именно с «нет». Итак, нет и не должно быть усилителя руля. Нет обогрева заднего стекла и даже правого зеркала. Это — опции. На ранних машинах даже ремни безопасности были не инерционные.

Да, этот седан — мечта экономного, расчетливого таксиста. В первую очередь именно они такие машины и использовали. Причем не только в Германии. Но покупали дизельные версии и просто экономные обыватели. Так что Mercedes версии 200D — символ бюргерской практичности, рассудительности и прижимистости — «бюргер кинг».

За всё время производства семейства — до 1976 года — на первое место по продажам вышла, правда, версия 220D с более мощным 60‑сильным мотором. Таких машин реализовали свыше 420 тысяч. Но почетное второе место — почти 340 тысяч проданных автомобилей, занял именно вот такой — самый слабосильный в семействе W115 Mercedes-Benz 200D.

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МИЛЛИОНЕР

Семейство Mercedes-Benz W115 включало автомобили с бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями мощностью 95–100 л.с. и дизелями мощностью 55–80 л.с. Параллельно выпускали семейство W114 с бензиновыми «шестерками», развивающими 120–185 л.с.

Коробки передач — четырехступенчатые, механические и автоматические. Помимо стандартных седанов с базой 2750 мм выпускали удлиненные — с базой 3400 мм, а также купе. Всего с 1967 по 1976 год изготовили 1 919 056 авто­мобилей, включая 339 927 дизельных 200D. Только в 1970 году таких машин продали 32 841 штуку.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Mercedes-Benz семейства W115 с кузовом купе.
Mercedes-Benz семейства W115 с кузовом купе.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Удлиненный седан семейства W115.
Удлиненный седан семейства W115.

Медленный газ и быстрый тормоз

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На ходу первое ощущение такое, что на хвосту висит прицеп на полтонны. Его там, конечно, нет. А 55‑сильный дизель трудится как может — честно. Не сказать, что его звук оглушает, но до современных представлений о шумоизоляции этой машине далеко, как немудреному штатному радиоприемнику до новомодных мультимедиа. Мотор работает, как говаривал мой приятель, конструктор-моторист и поклонник дизелей, «со звуком рабочего процесса».

Вот мы и набрали 60 км/ч. Для того, чтоб нам с Мерседесом развить сотню, согласно официальным характеристикам, понадобится… 31 секунда! Да-да. Заявленная максимальная скорость — 130 км/ч. Не знаю, сколько времени заводские испытатели затратили, чтобы ее развить, но крейсерская на шоссе — 90 км/ч. Можно, конечно, и сто, но дальше этот Mercedes разгоняется со стремительностью пожилой черепахи.

Это еще цветочки. Предлагали ведь и вариант с четырехступенчатым автоматом — с заявленной максималкой 125 км/ч и разгоном до сотни за 33,5 с. Но таких машин покупали совсем мало. Только автомата ему и не хватало!

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Позднее очень похожая комбинация приборов появилась на Волге ГАЗ‑3102.
Позднее очень похожая комбинация приборов появилась на Волге ГАЗ‑3102.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Рычажок указателей ­поворотов зачем-то совмещен с управлением стеклоочистителями.
Рычажок указателей ­поворотов зачем-то совмещен с управлением стеклоочистителями.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Салон совсем не роскошный, но ладно скроенный и уютный. Простое, но эффективное устройство распределения потоков воздуха. Большинство дизельных W115 ­оснащали четырехступенчатой механической коробкой.
Салон совсем не роскошный, но ладно скроенный и уютный. Простое, но эффективное устройство распределения потоков воздуха. Большинство дизельных W115 ­оснащали четырехступенчатой механической коробкой.

Однако неторопливо перемещаться в пространстве вполне удобно. Максимальный момент 115 Н·м двигатель развивает уже на 2400 об/мин. Тахометра нет. Но владелец этого автомобиля научил: тахометр отчасти заменяет… датчик давления масла. Если держать примерно 2,5–3 атмосферы, автомобиль будет ехать уверенно. Кстати, этот самый датчик сделан предельно просто: к панели приборов от маслосистемы подходит тоненькая трубочка. Вот такая простота, если угодно, бюргерская расчетливость — еще одна важная характеристика этого автомобиля.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Управление микроклиматом — совсем не мудреное, но надежное.
Управление микроклиматом — совсем не мудреное, но надежное.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Штатный радиоприемник по сей день работает.
Штатный радиоприемник по сей день работает.

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Или вот: свеча предпускового подогрева включается не поворотом ключа, а отдельной ручкой, которую надо вытянуть, повернув ключ, и держать, пока на панели не загорится соответствующий символ. А держать — для того, чтобы не забыть выключить. А чтобы заглушить двигатель, мало повернуть ключ, надо вручную перекрыть мотору «кислород».

Есть, правда, и характерная фирменная фишка — совмещенный рычажок управления указателями поворота и стеклоочистителями. Никогда не понимал, зачем это нужно. Однако стиль есть стиль: помни, на каком автомобиле едешь!

На чем немцы не экономили, так это на тормозах. Они с вакуумным усилителем и дисковые на всех колесах. Таких хватит и 55‑сильной версии, и самой мощной бензиновой, 185‑сильной.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Сиденья по форме предельно ­просты, но удобны.
Сиденья по форме предельно ­просты, но удобны.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115На заднем диване есть широкий подлокотник.
На заднем диване есть широкий подлокотник.

Независимые подвески обеспечивают мягкий, комфортный ход. Но, справедливости ради, некая «баржевость», как у Волги, все-таки есть. В том смысле, что по управляемости этот Mercedes далек от современных требований. Велик и люфт руля, что несколько диссонирует с его тяжестью в крутых поворотах. Но ко всему этому быстро привыкаешь. Тем более что на этом автомобиле на ралли уж точно не ехать, а дебютировал он, напомню, в далеком 1967 году.

BINZ ПО МЕРСЕДЕСУ

Компания Binz, многие годы сотрудничавшая с фирмой Mercedes-Benz, выпускала небольшие партии универсалов. Она же строила санитарные автомобили со стандартной и удлиненной базами и катафалки.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Малосерийный универсал фирмы Binz.
Малосерийный универсал фирмы Binz.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Скорая помощь со стандартной базой.
Скорая помощь со стандартной базой.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Удлиненная «санитарка» фирмы Binz.
Удлиненная «санитарка» фирмы Binz.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Катафалк производства Binz.
Катафалк производства Binz.

Ритмическая гимнастика

Казалось бы, ну куда этому тихоходу до ритмов 1970‑х, до их энергетики, выраженной в куда более свободных, чем прежде, нравах, в модернистском кино и громе хард-рока. А ведь автомобильная тема очень волновала рокеров тех лет. Как раз в 1970‑м, когда выпустили этот Mercedes-Benz 220D, вышел культовый альбом Deep Purple — «In rock», первая композиция которого называлась Speed King. А в 1972 году хитом стала композиция Highway Star, тоже от Deep Purple. Всё это, конечно, не про эту 55‑сильную машину. И бухтение ее мотора, в отличие от рыка спортивной Alfa Romeo, не вдохновило бы Queen на роскошную песню I am in love with my car, в финале которой записали реальный звук реального мощного двигателя.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115

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Дизельный Mercedes не про то. Хотя он тоже — без обмана, сделан из натуральных материалов, грамотно, честно. И — с вдохновением. Не забудем, что рядом с ним ездили не только спортивные звезды автострады, но и малолитражки с моторами сил по тридцать. И это считали нормой. А ведь первая половина 1970‑х — это еще и нефтяной кризис. И именно поэтому пик продаж слабосильной, но экономичной версии 200D пришелся на 1975 год.

В ритмы современной жизни этот автомобиль категорически не вписывается. Кто-то, обгоняя, смеется надо мной и Мерседесом. Иные — злятся. Некоторые — самые выдержанные — терпят из уважения к солидному возрасту и яркой внешности. Сегодня другая энергетика движения и всей жизни — нервная, напористая, даже агрессивная. Значит, этот автомобиль плох? Или дело все-таки не в нем, а в ритмах?

РЕДКИЙ ВИД

Только две модели в начале 1970‑х были прямыми аналогами седана Mercedes-Benz 200D.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Peugeot 504 делали с кузовами седан и универсал. Дизель объемом 2,1 л развивал 65 л.с. при 4500 об/мин.
Peugeot 504 делали с кузовами седан и универсал. Дизель объемом 2,1 л развивал 65 л.с. при 4500 об/мин.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Datsun 220C (Nissan Cedric) — седан с дизелем 2,2 л мощностью 70 л.с. при 4600 об/мин (мощность указывали по стандарту SAE).
Datsun 220C (Nissan Cedric) — седан с дизелем 2,2 л мощностью 70 л.с. при 4600 об/мин (мощность указывали по стандарту SAE).

ОТ БРАЗИЛИИ ДО БРИТАНИИ

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Пикап разработала немецкая фирма Binz, но выпускали такие автомобили с 60‑сильными дизелями и из немецких машинокомплектов в Бразилии. Часть пикапов завезли на родину — в ФРГ.
Пикап разработала немецкая фирма Binz, но выпускали такие автомобили с 60‑сильными дизелями и из немецких машинокомплектов в Бразилии. Часть пикапов завезли на родину — в ФРГ.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115Британское ателье Crayford изготовило около 400 универсалов собственной конструкции на базе седанов семейства W114. Создали и вариант с длинной базой, но таких товарных машин не делали.
Британское ателье Crayford изготовило около 400 универсалов собственной конструкции на базе седанов семейства W114. Создали и вариант с длинной базой, но таких товарных машин не делали.

Благодарим Айрата Набиуллина за предоставленный автомобиль.

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Фото: Константин Якубов

«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115

В названии Mercedes-Benz 200D ключевая буква — D. Но и помимо дизеля в этой машине немало интересного. Например, медленный газ и быстрый тормоз.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115 - фото 1314068«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314069«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314070«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314071«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314064«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314065«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314066«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314052«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314053«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314054«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314055«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314049«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314051«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314060«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314061«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314062«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314063«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314056«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314057«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314058«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115
«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115

В названии Mercedes-Benz 200D ключевая буква — D. Но и помимо дизеля в этой машине немало интересного. Например, медленный газ и быстрый тормоз.

«Мечта таксиста» и «миллионер» - дизельный Mercedes W115 - фото 1314070«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314069«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314071«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314049«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314062«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314065«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314061«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314064«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314063«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314066«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314068«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314051«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314052«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314053«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314054«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314060«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314057«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314058«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314055«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115 — фото 1314056«Мечта таксиста» и «миллионер» — дизельный Mercedes W115
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