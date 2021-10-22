Главный Мерседес СССР: о таком мечтала вся страна!

Mercedes-Benz семейства W123 стал самой массовой моделью в истории автоконцерна, прародителем современного Е-класса и воплощением мечты советских граждан о красивой жизни.

Автомобиль для спецграждан

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Mercedes-Benz W123 выпускали десять лет — с 1975 по 1985 г. Уже во второй половине 1970-х первые W123 появились и на советских улицах.

Сначала на них ездили только иностранцы. Потом модель поступила на службу в милицию (большинство милицейских Мерсов показательно выехало на улицы перед Олимпиадой-80) и госструктуры.

Теоретически купить Мерседес мог любой советский гражданин, выезжающий в капстраны в командировки. Например, 123-й был у известного дирижера Евгения Светланова. Машины продавались в магазинах «Березка» за чеки Внешпосылторга (их давали в обмен на валюту). Понятно, что чеки водились только у элиты или специальных граждан (по терминологии тех лет).

Не случайно в фильме Игоря Масленникова «Зимняя вишня» (1985 г.) на Mercedes-Benz W123 ездил настоящий советский принц — мужчина с внешностью Ивара Калныньша и высокой должностью в женевском торгпредстве.

Ну а после падения «железного занавеса» «сто двадцать третьи» Мерседесы (обычно с солидным пробегом) хлынули к нам потоком. Нетрудно представить, какие чувства эта машина пробуждала в сердцах советских граждан. Даже, кстати, искушенных.

Великий режиссер и заядлый автомобилист Георгий Александрович Товстоногов, пересев в 1990 году с 24-й Волги на «бывалый» Mercedes-Benz, пришел в неописуемый восторг. Он даже водил актеров во двор театра и показывал им поразившую его машину.

Рекорд

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Это фантастика: всего выпустили 2,7 млн Мерседесов W123.

Самой популярной стала дизельная модификация 240D — продали больше 450 тысяч машин.

Второе место у машин с индексами 230 и 230Е (с бензиновыми двигателями 2,3 л). Продали 441 тысячу экземпляров.

Третье место тоже занял «дизель» (слабенький) 200D — разошлось 378 тысяч экземпляров.

У нас на тесте — Mercedes—Benz версии 230Е с четырехцилиндровым двигателем (заводское обозначение М102) объемом 2,3 л мощностью 136 сил. Система питания — механический впрыск К-Jetronic. Была и карбюраторная версия мотора 2.3. Впрысковую модификацию делали с 1979 года.

Самый популярный в семействе бензиновый двигатель — 2,3-литровый мощностью 136 л.с.

Дизайн: элегантный, но прагматичный

Машину не отличает стилистическая экстравагантность — он, скорее, воплощение немецкого прагматизма и любви к традициям. Кузов повторяет предыдущий W114/115. Величественная высокая решетка радиатора — тоже врожденная черта, особая примета настоящего Мерседеса.

Необычные (передовые по тем временам) немецкие придумки замечаешь, когда открываешь капот. Флажок блокировки капота, за который надо потянуть, услужливо «вылезает» из роскошный решетки. Капот же можно поднять вертикально, чтобы было удобно заниматься обслуживанием и ремонтом.

Вот такой несложный механизм позволял откинуть крышку капота вертикально.

Внимание к деталям

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Мало того, что на машине 1984 года стоит центральный замок — он еще и с вакуумным приводом!

Благодаря скрытому в багажнике вакуумному аккумулятору замок работает даже при разряженном электрическом аккумуляторе. Причем бесшумно, без щелчков. И отпирает не только двери, но и багажник, и даже лючок бензобака.

Топливный бак объемом 65 л, согласно нормам безопасности, стоит ближе к заднему дивану. Поэтому запаска уютно улеглась в нише в полу. А в самой запаске хранится небольшая фирменная канистра. Еще одна немецкая фишка!

Знак аварийной остановки закреплен на крышке багажника. Удобно! К тому же, даже если автомобиль стоит просто с открытой крышкой, его видно издалека.

Салон: комфортный, но без излишеств

В нашей комплектации нет кондиционера. В Европе его тогда обязательным не считали. Даже тогдашний S-класс, Mercedes-Benz W116, в базовой комплектации кондиционера не имел. Эти устройства шли, в основном, на машины, поставляемые в США.

Салон Мерседеса — прекрасное сочетание элегантности и практицизма.

Впрочем, за доплату автомобиль можно было оснастить и кондиционером, и продвинутой аудиосистемой, а также подушками безопасности и ABS.

В базе есть удобный люк в крыше с простым и надежным замком и двухзонная — отдельная для водителя и пассажира — регулировка системы отопления и вентиляции. Обогрев заднего стекла, который во многих странах Европы куда актуальней кондиционера.

Стеклоподъемники — ручные. Но работают так легко и мягко, что иных и не надо.

Водительское сиденье — с регулировкой по высоте (и это в самом начале 1980-х!). А еще на спинке левого переднего сиденья есть забавный ремешок, с помощью которого регулируют поясничный подпор. Регулировка правого зеркала с электроприводом, а левого — ручная. Зачем усложнять конструкцию, если дотянуться до рычажка — пара пустяков? А вот антенна штатной магнитолы с четырьмя динамиками — электрическая.

Люк в крыше с простым и надежным ручным приводом.

Удобство, минимально усложненная конструкция и адекватная цена — вот три кита, на которых «стоит» этот автомобиль.

А как едет!

Плавность хода — удивительная. Несмотря на комфортную подвеску, автомобиль хорошо слушается руля, причем на высоких скоростях. Руль с усилителем, но «не пустой», даже в меру тяжеловатый. В поворотах ведет себя отлично.

Коробка передач: сначала посчитай, потом выбирай!

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Базовая коробка в этой машине — механическая 4-ступенчатая, с четким приводом. Четвертая передача — прямая. С 1982-го, помимо такого агрегата и опционного 4-ступенчатого автомата, можно было заказать и «пятиступку».

По паспорту на шоссе седан с пятиступенчатой коробкой экономит всего пол-литра на сотню. А в городе расход для 4- и 5-ступенчатой механики указывали одинаковый: 12,7 л. То есть, чтобы окупить более дорогую коробку, надо много ездить по автобанам. Если такой необходимости не было, практичные немцы выбирали «четырехступку».

Тягой управлять не менее удобно, чем коробкой. Сто тридцать шесть сил работают честно, без современной экологической «задушенности». Паспортный разгон до сотни — 12 секунд, не стыдно даже по нынешним временам. Максималка — 180 км/ч. Тормоза везде дисковые, но без ABS.

Он — легенда

Ощущение от автомобиля интересное: он весь — настоящий, что называется, из натуральных материалов. И хотя ему уже почти 40 лет, от него не веет архаикой. И при этом он еще и на редкость прочный и надежный.

Говорят, когда 123-й сняли с производства, немецкие таксисты очень возмущались. Возможно, это — очередная легенда, но очень показательная для этой машины.

Он простой там, где не надо лишней сложности, но продуманный и инженерно-грамотный.

На нем можно ездить и сегодня, не испытывая особых трудностей. Просто время нынче совсем другое.

Ретротест очень редкого довоенного кабриолета Мерседес W142 — тут.

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