Сколько же здесь всего! Стали и хрома, породистого дерева и дорогой кожи. Даже запасок — две! И всё натуральное, без обмана и синтетики, сделано с размахом и до мельчайших деталей безупречно. С одной стороны, страшно прикасаться, особенно когда понимаешь, сколько всё это нынче стоит. С другой — возникает ощущение некой прочности, надежности и даже, пожалуй, вечности.

Безусловно, в автомобилях 1930‑х годов, особенно таких — не массовых, дорогих, есть особенная притягательная сила. А уж в этом — безусловно. Его зовут Mercedes-Benz 320 (заводское обозначение W 142). Кузов по фирменной классификации тех лет обозначается как Cabriolet A, то есть — с мягкой крышей и одним боковым окном. Модель 320 появилась в 1937 году, сменив в производстве Mercedes-Benz 290.

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«Триста двадцатый» был далеко не самым дорогим в мерседесовской гамме второй половины 1930‑х. Но и не дешевым, мягко говоря. Базовое шасси без кузова (тогда существовали и такие комплектации) стоило 6800 рейхсмарок, самый дешевый седан (по немецкой терминологии — лимузин) — 8950 марок, а вот такой кабриолет — уже 13 500. А ведь добротный шестицилиндровый четырех­дверный BMW 326 продавали за 5500 марок, а Opel Kadett, ­предок нашего Москвича‑400, стоил и вовсе 2100.

машина, как и положено Мерседесу, оставаясь максимально комфортной, лучше стояла в быстрых поворотах.

Конструктивно этот Mercedes-Benz — причудливое сочетание консерватизма с передовыми решениями тех лет. Машина собрана на прочной раме, каркас кузова — деревянный. Но подвеска полностью независимая, причем довольно хитрая. Сзади — пружинная, с так называемыми качающимися полуосями, картер главной передачи крепится к раме. Спереди — поперечная рессора, но внутренние концы верхнего рычага подвески опираются на дополнительные пружины. Сделали это для того, чтобыКонечно, всё это — в представлении тех лет. Тем более что это не спортивный, а скорее туристический кабриолет (был тогда такой термин). Паспортная максималка 126 км/ч — показатель по тем временам солидный, но не выдающийся.

Большая рядная «шестерка» развивает всего 78 л.с.

Тормоза — гидравлические. Есть, разумеется, система централизованной смазки узлов шасси и подвески. Смазку к ним подают нажатием на отдельную педаль в салоне, что упрощает и во многом «очищает» обслуживание, избавляя от необходимости регулярно лазить под машиной со шприцем, наполненным ­смазкой.

Коробка пере­дач — 4-­­сту­пенчатая. Но есть и повышающая передача, включаемая отдельным рычагом. Предназначали овердрайв, как писали тогда, «для автобанов ». Но в принципе «повышайку» можно включать на любой передаче, хоть на первой. Так что, по сути, у этого Мерседеса восемь скоростей.





Тент — не простой брезент, а плотный, утепля­ющий материал.





В тыльной части дополнительной фары — зеркало заднего вида.

Сложный механизм крыши — в известной мере шедевр инженерии.



Топливо в Германии предназначали в первую очередь для техники вермахта, а высокосортное было особенным дефицитом

СРЕДНИЙ ВЫСШИЙ Семейство Mercedes-Benz 320 (W 142) выпускали с 1937 года на шасси с колесной базой 2880 или 3300 мм, с 78‑сильным шестицилиндровым мотором объемом 3,2 литра (позднее — 3,4 литра). Модель занимала промежуточное положение между относительно недорогими автомобилями серий 170 и 230 и престижными, баснословно дорогими Мерседесами 540 и 770. В семейство W 142 входили закрытые и открытые машины нескольких версий, в 1938–1940 годах собирали также армейские модификации с упрощенным кузовом. Всего изготовили 5097 гражданских Мерседесов 320 и 1764 армейских. В 1942‑м, в последний год выпуска, сделали 151 машину. Mercedes-Benz 320 Stromlinien-Limousine — седан с заказным обтека­емым кузовом.

Санитарный автомобиль на шасси ­модели 320.

Mercedes-Benz 320 Cabriolet D.



Наследие мрачных времен

Рядный шестицилиндровый двигатель при рабочем объеме 3,2 литра развивал вполне приличные по тем временам 78 сил при 4000 об/мин. В 1938 году Mercedes-Benz 320 модернизировали (этот двухдверный кабриолет с заводским обозначением W 142/IV как раз поздний — 1940 года), увеличив диаметр цилиндров с 82,5 до 85 мм и, соответственно, рабочий объем с 3,2 до 3,4 литра. Но мощность осталась прежней. Причина проста: объем увеличили, чтобы сохранить мощность, снизив степень сжатия в расчете на низкосортный бензин.. Страна готовилась к большой войне. Правда, вождям и солдатам «темного царства» — Третьего рейха она представлялась совсем не такой, как получилась.

В 1940 году, когда собрали именно этот кабриолет, такой яркий, такой мирный и солнечный, тучи над миром становились всё гуще и темнее. Мировая война уже шла, перестали существовать Чехословакия и Польша, немецкие войска вошли в Париж, началась битва за Британию.

В тот год вышел на экраны чаплиновский «Великий диктатор», вызвавший патологическую ненависть вождей «тысячелетнего рейха». Советский Союз ценой больших потерь отвоевал-таки у Финляндии огромные территории. Но выглядела эта победа не очень убедительно. Многие и в Союзе понимали: большая война неизбежна.

Автомобили вроде бы не отвечают за времена и страны, в которых родились, но всё же…

Натуральное дерево, натуральная кожа, натуральный металл — никакого обмана!

Помимо спидометра, указателей уровня топлива и давления масла — часы. Большие, в мерседесовском стиле.

Из дерева, ушедшего на изготовление панели приборов, можно сделать небольшой сервант.



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Во второй половине 1930‑х красивые, технически совершенные Мерседесы для многих стали ассоциироваться именно с рейхом. Скажем, для Эриха Марии Ремарка — писателя, чьи книги фашисты жгли. Заядлый автомобилист, автор несколько романов, в которых автомобилям отведена далеко не последняя роль, Ремарк дружил со знаменитыми немецкими автогонщиками. Водить автомобиль его учил не кто-нибудь, а сам Рудольф Караччиола — звезда заводской команды Mercedes-Benz.

для двух ведущих в 1930‑е годы пилотов команды Mercedes-Benz — Рудольфа Караччиолы и Манфреда фон Браухича — два специальных «купе для путешествий» (Reise-Coupe) сделали в 1938 году именно на шасси Mercedes-Benz 320

На стоянке рулевой вал блокируется ключом.

От рычага управления краниками бензобаков (их два — основной и резервный) под капот идет мощная тяга.

Повышающая передача смонтирована в отдельной коробке, управляемой вторым, коротким ­рычагом.



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В это время Ремарк жил уже в Швейцарии и ездил на итальянском кабриолете Lancia Dilambda с восьмицилиндровым мотором. Знавшие писателя рассказывали, что порой он, изрядно выпив, садился за руль своей Лянчи по прозвищу Серая Пума и носился по узким горным швейцарским дорогам, стараясь непременно обогнать каждый настигнутый Mercedes-Benz с номерами рейха. Кстати,

Но в 1940 году, когда на заводе в Мангейме собрали этот знакомый нам кабриолет, Ремарк уже год, как переехал в США. Рейх еще казался всемогущим. А Mercedes-Benz 320, к слову, собирали аж до 1942 года. Причем именно в гражданском исполнении.

Армейские машины с упрощенным кузовом (так называемые Kübelwagen, или просто Kübel — «лоханка») на шасси модели 320 тоже делали, но в 1938–1940 годах.

в почти таком же Мерседесе, но c кузовом Cabriolet B, был смертельно ранен Рейнхард Гейдрих — начальник управления имперской безопасности

«Мерседес Гейдриха» СЛЕДЫ И ОТМЕТИНЫ О Мерседесе, в котором смертельно ранили в 1942 году группенфюрера СС Гейдриха, десятилетиями никто не вспоминал. Но в эпоху «сенсационных открытий», «секретных папок» и прочей занимательной мифологии отыскалось уже как минимум два (если не три) «тех самых» Мерседеса, у которых даже вроде бы есть следы от осколков гранаты, брошенной в автомобиль чехами. Вероятно, число «Мерседесов Гейдриха» и впредь будет расти.

Новый мир

Mercedes-Benz 320 оказался вовлечен в известный эпизод Второй мировой. В 1942‑м, когда в Германии как раз собирали последние машины этой модели, в Прагеи фактический властитель протектората Богемия и Моравия, в который оккупанты превратили Чехию. Покушение на него совершили Йозеф Габчик и Ян Кубиш, участники подготовленной в Британии операции «Антропоид». Именно после этого события для нацистских вождей разработали бронированные версии самых старших Мерседесов — моделей 540 и 770 . Можно подумать, это могло спасти этих самых вождей!

Иногда задумываюсь: а сколько подобных Мерседесов осталось в послевоенной Германии? Ведь их активно вывозили победители — и в США, и в СССР. Даже американцы, избалованные собственными классными автомобилями, восхищались лучшими немецкими машинами. Кстати, этот кабриолет после войны попал именно в Штаты и лишь много лет спустя вернулся в Европу.

Без обмана и синтетики, сделано с размахом и до мельчайших деталей безупречно.

А уж какими глазами смотрели на них наши граждане! Пытаюсь сейчас, сидя в Мерседесе, представить себя на их месте. Машина, конечно, удивляла разгонной динамикой и отменными тормозами. Рулевое управление, благодаря винту с переменным шагом, по меркам тех лет не слишком тяжелое даже на малых скоростях. Ко всему этому — роскошный салон с мягкими «диванами» и богатой отделкой.

В первые послевоенные годы на дорогих Мерседесах в Союзе ездили, в основном, старшие офицеры. Как, например, генерал МГБ в романе братьев Вайнеров «Петля и камень в зеленой траве»: главный герой вспоминает огромный черный лимузин отца с теплым даже в лютые морозы салоном.

Кузов Cabriolet A подразумевал третье место с посадкой поперек.

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Но довольно скоро партийное и советское начальство стало расставаться с трофейными машинами (в том числе с Мерседесами), пересаживаясь на отечественные Победы, ЗИСы, а потом и ЗИМы. Трофеи переходили к шоферам начальников и иным, вполне обычным гражданам.

теперь за вот такие кабриолеты Mercedes-Benz просят (и, что немаловажно, дают!) до 300 000–350 000 евро!

Еще в 1970‑е годы Мерседесы с разными кузовами не только выезжали на первые парады автомобилей-ветеранов, но и просто возили своих владельцев по делам — на работу, в магазин, на дачу. Очень немногие тогда понимали ценность подобных автомобилей, иные охотно обменяли бы их на новый Москвич или Жигули. Со временем трофейные Мерседесы поне­многу исчезали из негустого еще советского уличного потока. А

Память о страшных годах, когда этот Mercedes-Benz был молодым, конечно, осталась навсегда. Но этот автомобиль, сияющий на солнце лаком и хромом, теперь вызывает лишь заслуженное восхищение.

ТРОФЕИ Автомобилей Mercedes-Benz 320 (W 142), как, впрочем, и других машин этой марки, после Великой Отечественной завезли в СССР довольно много. «Триста двадцатые» встречались на дорогах еще в 1970‑е годы, а некоторые и позже. Часть машин сгнила на свалках, иным повезло попасть в заботливые руки и пройти тщательную реставрацию. Mercedes-Benz 320 Cabriolet А первого председателя рижского клуба КАА (Клуб античных автомобилей) Виктора Кулбергса.

Один из московских Мерседесов 320 с кузовом пульман-лимузин, 1970‑е годы.

Mercedes-Benz 320 Cabriolet F







Редакция благодарит Андреаса Роде за предоставленный автомобиль.