12 редчайших иномарок на дорогах СССР (продолжение)

Каждая иномарка в руках советского человека была диковиной и поводом для любопытства.

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Среди немногочисленных, но и не таких уж, кстати, малочисленных иномарок, ездящих некогда по советским улицам и принадлежащих советским гражданам, преобладали, понятно, трофейные автомобили, в огромных количествах завезенные в Союз после Великой Отечественной войны. В основном это, конечно, были массовые модели (правда, они и теперь совсем не дешевы), но встречались и очень редкие, а иногда даже уникальные экземпляры.

Среди более современных иномарок, попадавших в руки наших соотечественников (даже очень непростых), истинных раритетов было куда меньше.

Matra Djet V с 70-сильным двигателем, подаренная Юрию Гагарину, Renault Caravelle из автопарка Хрущева, Мерседес Владимира Высоцкого и редчайший Mercedes-Benz 770К, обслуживавший кого-то из верхушки рейха, а после войны приписанный к управлению НКГБ в Ленинграде, Chrysler Imperial La Baron 1963 года композитора Арно Бабаджаняна... — 12 памятных иномарок собраны в нашей фотогалерее.

15 самых редких иномарок в СССР можно посмотреть по этой ссылке.

Коллекция Рижского мотор-музея представлена в этой публикации.

Подборка автомобилей, сделанных в СССР (а сегодня за них просят миллионы!), — тут.

О том, что советские конструкторы взяли у трофейных машин, мы писали здесь.

Фото: из архива автора