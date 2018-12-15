12 редчайших иномарок на дорогах СССР (продолжение)

Среди немногочисленных, но и не таких уж, кстати, малочисленных иномарок, ездящих некогда по советским улицам и принадлежащих советским гражданам, преобладали, понятно, трофейные автомобили, в огромных количествах завезенные в Союз после Великой Отечественной войны. В основном это, конечно, были массовые модели (правда, они и теперь совсем не дешевы), но встречались и очень редкие, а иногда даже уникальные экземпляры.
Среди более современных иномарок, попадавших в руки наших соотечественников (даже очень непростых), истинных раритетов было куда меньше.
Matra Djet V с 70-сильным двигателем, подаренная Юрию Гагарину, Renault Caravelle из автопарка Хрущева, Мерседес Владимира Высоцкого и редчайший Mercedes-Benz 770К, обслуживавший кого-то из верхушки рейха, а после войны приписанный к управлению НКГБ в Ленинграде, Chrysler Imperial La Baron 1963 года композитора Арно Бабаджаняна... — 12 памятных иномарок собраны в нашей фотогалерее.
- 15 самых редких иномарок в СССР можно посмотреть по этой ссылке.
- Коллекция Рижского мотор-музея представлена в этой публикации.
- Подборка автомобилей, сделанных в СССР (а сегодня за них просят миллионы!), — тут.
- О том, что советские конструкторы взяли у трофейных машин, мы писали здесь.
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