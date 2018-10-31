15 самых редких иномарок в СССР

На иномарках в СССР ездили не только дипломаты и зарубежные бизнесмены, но и некоторые советские граждане. Правда, таких было очень немного. Зато среди частных импортных машин встречались поистине редкие и даже уникальные.

Когда-то иностранные автомобили покупали за несколько тысяч советских рублей или даже меняли на сильно подержанные Победу, Москвич или Жигули. Нынче некоторые из этих машин оценивают в сотни тысяч, а то и миллионы долларов! В этой подборке лишь малая часть бывших советских раритетов.

15 самых редких иномарок в СССР

  • Одиннадцать советских (и российских) автомобилей, которые так и не пошли в серию, можно посмотреть тут.
  • Тринадцать раритетных советских машин, которые теперь стоят миллионы, представлены в этой публикации.
  • По случаю 90-летия юбилея журнала «За рулем», который отмечается в 2018 году, редакция провела эксклюзивный тест — советские автомобили против иномарок-ровесниц.

  • Советский автомобиль трудно представить без штатного багажника. В наши дни их заменяют багажные системы и корзины


Фото: из архива автора
15 самых редких иномарок в СССР
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