15 уникальных советских автомобилей, которые могли пойти в серию. Но увы!

В нашей бурной, противоречивой, но по-своему интересной автомобильной истории числится немало эпизодов, когда казалось, что совсем скоро появится новая автомобильная марка. Да что там марка — новая компания-производитель! Причем речь шла как о грузовиках, так и о легковых машинах, которых граждане ждали, понятно, с особым нетерпением. Вот лишь несколько подобных несостоявшихся по тем или иным причинам проектов с условными названиями автомобилей, выпуск которых они подразумевали.

В галерее ниже — несколько несостоявшихся проектов с условными названиями автомобилей, выпуск которых они подразумевали.

15 уникальных советских автомобилей, которые могли пойти в серию. Но увы!

  • Какими были Калины, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги, пока не встали на конвейер? Посмотреть на ретромобили и их прототипы можно в нашей публикации.
  • Фото ижевских автомобилей, о которых вы никогда не слышали (и не видели), смотрите тут.
  • 15 уникальных самодельных автомобилей времен СССР — здесь.
  • Главные неудачи российского автопрома — по этой ссылке.

Фото: из архива автора
15 уникальных советских автомобилей, которые могли пойти в серию. Но увы!

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