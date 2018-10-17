Читатель, знакомый которого лишился водительских прав за обгон «паровозиком», хочет раз и навсегда выяснить, какое транспортное средство нельзя обгонять — то, которое в настоящий момент выполняет обгон, или обгоняемое им. На вопрос, присланный в редакцию журнала «За рулем», отвечает глава ГИБДД.
Сегодня все в России хотят кроссовер: их продажи стабильно растут. Возможно, это и убедило японцев наконец привезти в Россию сошедшую с конвейера еще в 2016 году Toyota C-HR 1 машину с максимально нестандартным для производителя дизайном и пафосным названием Coupe High Rider.
Производители инструментов для эксплуатации и ремонта автомобилей регулярно выводят на рынок все новые решения, облегчающие жизнь автомобилистов. В этом выпуске «Технической среды» мы расскажем о приспособлении, которое должно было помочь нам выправить замявшиеся соты радиатора. Но что-то пошло не так...
Новые шины обычно тестируют на полигонах: туда не поверни, там не езди... Но испытатели «За рулем» обули Шкоду в новую резину Giti GT Radial IcePro3 и махнули по северным дорогам «диким» путем. Шипованная резина на протяжении 5000 километров и асфальт царапала — чтобы убедиться, прочно ли сидит шип, и из рыхлого снега выбиралась — ведь это было самое снежное путешествие года!
15 уникальных советских автомобилей, которые могли пойти в серию. Но увы!
В нашей бурной, противоречивой, но по-своему интересной автомобильной истории числится немало эпизодов, когда казалось, что совсем скоро появится новая автомобильная марка. Да что там марка — новая компания-производитель! Причем речь шла как о грузовиках, так и о легковых машинах, которых граждане ждали, понятно, с особым нетерпением. Вот лишь несколько подобных несостоявшихся по тем или иным причинам проектов с условными названиями автомобилей, выпуск которых они подразумевали.
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