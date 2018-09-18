Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту. Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!
Правила постоянно изменяются. Казалось бы, что может быть нового в проезде перекрестков? Есть регулируемые перекрестки, есть нерегулируемые, а еще перекрестки с пересечением неравнозначных и равнозначных дорог. Только мы все это заучили, как очередная напасть — новая разметка в Правилах. Давайте проверим, как вы с ней поступите.
Юбилейный автопробег журнала «За рулем» продолжается! Позади уже два дня пути: караван из двух Вест, седана и универсала, и секретного Х-мобиля добрался до Казахстана и следует по легендарному маршруту Москва-Каракум-Москва. Едем в Байконур и делимся впечатлениями: о дорогах, расходе топлива и границах.
Компания Cadillac откровенно проспала рост покупательского интереса к компактным кроссоверам. В отличие от других премиум-марок, в этом сегменте американцы представлены не были. Но, явив миру ХТ4, янки громко заявили, что тоже претендуют на свою долю в благодатной нише. Насколько оправданны их притязания, «За рулем» выяснил в ходе тест-драйва.
12 отечественных машин и их «исходники»: с чего все начиналось
Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту. Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!
Читать комментарии