12 отечественных машин и их «исходники»: с чего все начиналось

Всегда очень любопытно проследить, как эволюционировал дизайн автомобиля от первого опытного образца к серийному товарному продукту. Особенно это интересно по отношению к нашим автомобилям. Ведь большинство из них шли к конвейеру очень долго. Ну и к тому же они ведь наши!

Какими были Калины, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги, пока не встали на конвейер? Порой серийная модель ну очень мало напоминала прототип... Доказательства — в галерее ниже.

12 отечественных машин и их «исходники»: с чего все начиналось

  • Фотоподборку «родных» моделей, в дизайне которых проглядывают черты трофейных авто, смотрите по ссылке.
  • 10 самых быстрых машин СССР — здесь.
  • Галерея редчайших серийных автомобилей минувшей эпохи — тут.

Фото: из архива автора

12 отечественных машин и их «исходники»: с чего все начиналось
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