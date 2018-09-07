Cоветские автомобили по мотивам трофейных и ленд-лизовских

Во время Великой Отечественной войны в СССР оказалось очень много самых разных иномарок. Некоторые из них легли в основу будущих советских машин.

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В первую очередь это были автомобили, поставляемые к нам по договору ленд-лиза. Кроме того, рос поток трофейной техники, который еще больше увеличился сразу после Победы.

Конечно, советские конструкторы и художники, которым предстояло создать модели, чье производство намечали на первые послевоенные годы, внимательно присматривались к интересным иномаркам. В большинстве случаев речь не шла о точном копировании машины (такое случилось фактически только один раз), но некоторые компоновочные, инженерные и стилистические решения использовались. В том числе и это позволило стране, победившей в невиданной по масштабам войне, в кратчайшие сроки запустить в производство совсем новые и вполне удачные для тех лет автомобили.

Вспомним, как это было.





Фотоподборку «Автомобили Великой Отечественной — битва конструкций» смотрите здесь.

Секретные автомобили СССР мы спрятали тут.

Фото: из архива автора