Дорогие машины ГДР: кто на них ездил в СССР?

В странах соцлагеря массово выпускали аналоги наших Запорожцев, Москвичей и Жигулей, а также внедорожники. Конечно, как и мы в СССР, граждане соцстран мечтали о Победе или Волге, ну или о чем-нибудь аналогичном.
И кое-что подобное в соцстранах выпускали. Правда, в частные руки такие машины попадали крайне редко.
Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.
BMW — аналог Победы ГАЗ-М20
Социалистическая экономика не подразумевала внутренней конкуренции. Тем более ее не было после окончания Второй мировой. Но в конце 1940‑х — начале 1950‑х в СССР появился условный конкурент Победы ГАЗ-М20 — немецкий BMW. Речь не о трофейных машинах, а о новых, выпуск которых возобновили в Айзенахе (столица Тюрингии) уже в 1945 году.
Завод, где до войны делали BMW (в Мюнхене производили авиадвигатели и мотоциклы), оказавшись в советской зоне оккупации, вместе с иными предприятиями вошел в состав советско-германского акционерного общества Avtowelo, работавшего под контролем СВАГ (советская военная администрация в Германии). Как писали в соответствующем распоряжении, «во имя народа Тюрингии» сразу после войны возобновили выпуск довоенных двухдверных BMW 321 и четырехдверных BMW 326.
BMW 321 оснащали предвоенной рядной «шестеркой» объемом 2 литра (45 л.с. при 3750 об/мин), а модификацию BMW 326 — 50‑сильной версией этого мотора, с двумя карбюраторами. Четырехдверных машин собрали всего шестнадцать, зато двухдверных BMW 321 до 1950‑го — около 9000 штук. В 1949 году возродили даже выпуск спортивных купе и кабриолетов BMW 327 с 55‑сильным двухкарбюраторным мотором.
BMW 321 поставляли в СССР по репарациям. А в 1949 году в Союз пошел и модернизированный BMW 340.
Об обновленной машине в Айзенахе задумались практически сразу после возрождения производства. В Мюнхене лишь в 1947 году понемногу стали выпускать мотоциклы, а первый автомобиль — BMW 501 — стартовал там только в 1952‑м. На нем, кстати, стоял всё тот же 2‑литровый шестицилиндровый мотор, правда, форсированный до 60 л.с. Но самое интересное, что мюнхенская машина была очень похожа на прототип EMW 342, созданный в 1950 году в Айзенахе дизайнером Гансом Флейшером.
В Тюрингии сделали несколько отличающихся опытных образцов. Детективная загадка: заимствовали ли западные дизайнеры идеи у восточных или наоборот? Однозначной разгадки нет. Границы между зонами оккупации были весьма прозрачными. Не исключено, что и в Мюнхене, и в Айзенахе просто использовали довоенные наработки.
Восточный BMW 340, меньше отличавшийся от довоенных машин, чем западная модель 501, но внешне все-таки обновленный, поставляли в СССР. По классу это прямой аналог Победы. Поэтому интересно сравнить их хотя бы заочно.
В отличие от Победы, BMW был рамным. Двухлитровый верхнеклапанный немецкий двигатель со степенью сжатия 6,2 развивал 55 л.с. Архаичный нижнеклапанный мотор Победы (степень сжатия 6,2) выдавал 50 л.с. Паспортная максимальная скорость: 120 км/ч против 105 км/ч.
У BMW была четырехступенчатая коробка передач, у ГАЗ-М20 — трехступенчатая. Немецкая машина имела реечное рулевое управление, торсионные подвески, переднюю — с системой централизованной смазки. Масло подавали к узлам нажатием на педаль в салоне. Такую конструкцию применяли потом на первых Волгах ГАЗ-М21. А еще, в отличие от Победы, у BMW 340 была версия с кузовом универсал. Правда, делали таких машин очень мало и к нам не поставляли. Как и Победы, большинство BMW и в Германии, и в СССР шли в государственные учреждения. Частных было крайне мало.
После начала производства автомобилей в Мюнхене западные немцы отсудили марку и бело-голубую эмблему у «восточного BMW». Ведь социалистические и капиталистические BMW стали конкурировать и на зарубежных рынках — в Скандинавии. Восточные машины получили имя EMW (E — от Айзенаха) и аналогичную баварской, но бело-красную эмблему. К слову, страсть к переименованиям всего довоенного в ГДР привела к тому, что и Тюрингии уже не было, а Айзенах оказался в округе Эрфурт.
EMW 340 делали до 1955 года. Сменил его Wartburg 311 c трехцилиндровым двухтактным мотором — автомобиль более низкого класса, но более массовый — доступный частникам.
Большой Horch P240 — почти как наша Волга ГАЗ-21
Тем временем в Цвиккау, который был теперь не в Саксонии, а в округе Карл-Маркс-Штадт (так стали называть и город Хемниц), на заводе знаменитой фирмы Horch, входившей до войны в концерн Auto Union, наладили в 1955 году производство не только малолитражек Zwickau (будущий Trabant), но и машины класса нашей Волги.
Horch P240 с колесной базой 2800 мм (на 100 мм больше, чем у ГАЗ‑21) оснастили новым шестицилиндровым двигателем объемом 2,4 л, (как у ГАЗ‑21, но у Волги только четыре цилиндра) мощностью 80 л.с. Такую мощность развивал и экспортный мотор ГАЗ‑21 с увеличенной степенью сжатия.
У Хорьха была четырех-, а не трехступенчатая коробка передач, торсионные подвески. И, в отличие от Волги, немецкая машина была рамной. Выпустив около 100 автомобилей, в 1956 году, опомнившись, модель срочно переименовали в Sachsenring — по имени завода и гоночной трассы поблизости. Формально Sachsenring 240 продавали. Но стоил он 27 500 тогдашних марок, а ведь и маленький, простенький Zwickau P50 за 9250 марок для большинства граждан ГДР в те годы был очень дорог.
Нерентабельное производство модели Р240 свернули в 1959 году, изготовив всего 1382 седана.
Ходили слухи, что руководство СЭВ не одобряло выпуск больших немецких машин — аналогичных по классу советской Волге и чехословацкой Татре. Но это, скорее всего, легенда.
В парадной форме
О крутых машинах из Чехословакии (на одной из Татр 87 ездила дочь Сталина!), ПНР и Румынии мы еще расскажем — заходите почаще!
Фото: из архива «За рулем»