Alfa Romeo Giulietta: вот почему ее уважала мафия

Надо быть очень смелым и уверенным в себе, чтобы назвать Джульеттой угловатый автомобиль, словно собранный из нескольких чемоданов.

Диско-седан

Фирма Alfa Romeo застолбила это имя еще в 1954 году, когда на свет появилась Giulietta первого поколения. Та машина была совсем другой — более изящной и нежной. Но ведь и время было совсем иным. Когда с конвейера сошла первая Джульетта, мир сходил с ума от раннего рок-н-ролла. Поздняя Джульетта — из эпохи диско.

Внешность — дело вкуса. Но и эта Alfa при всей угловатости куда выразительней многих современных автомобилей, напоминающих подтаявшие по весне сосульки.

Откройте, полиция!

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Alfa Romeo Giulietta с заводским обозначением 116 делали с 1977 по 1985 год. В 1983-м провели рестайлинг. У нас на тесте «поздняя» машина — 1985 года выпуска.

В начале 1980-х в СССР появилось повальное увлечение итальянской эстрадой. Итальянскую эстраду тогда знали все — даже те, кто ее не любил.

А вот автомобили марки Alfa Romeo мы тогда видели редко, в основном, в итальянских фильмах про мафию. (Такими картинами советских зрителей каждый год радовал режиссер Дамиано Дамиани.) Один из них, знаменитый сериал «Спрут» с обожаемым советскими женщинами Микеле Плачидо в роли комиссара Каттани, вышел на наши телеэкраны через год после рождения нашей Джульетты, в 1986-м.

В «Спруте» полицейские и карабинеры ездили именно на таких Альфах семейства 116.

Квест: найди стеклоподъемник!

Оригинальные ручки Альфы с большой необычной кнопкой.

В этом автомобиле почти все необычно. Например, горловина бензобака находится на правой задней стойке кузова. Как открыть двери, тоже не сразу сообразишь. Блестящую кнопку надо нажать, а потянуть совсем за другую деталь.

Панель приборов с приставным «чемоданчиком» — итальянская эксцентрика.

Итальянская эксцентрика продолжается и в салоне. «Чемоданчик» с приборами прилепили сверху на панель — словно вспомнили о них в последний момент. А для пущей оригинальности края чемоданчика закруглили.

Необычен даже выдвижной бардачок.

Длинные ряды контрольных ламп напоминают любительскую светомузыку 1970-х. А горизонтальные тумблеры над дефлекторами системы вентиляции вмонтировали тоже будто впопыхах — куда смогли уместить. Вместо обычного бардачка — выдвижной ящик. Тоже ведь надо было сообразить!

Кнопки стеклоподъемников на потолке — небанальное решение.

Где в автомобиле могут быть кнопки стеклоподъемников? Не на двери, не на панели приборов и даже не между сиденьями. Никогда не догадаетесь: на потолке!

В такой машине ожидаешь увидеть особенные сиденья. Но в этом вопросе Джульетта — двоюродная сестра нашей Лады. Сиденья похожи на те, что стояли в нашей «шестерке».

Два карбюратора

Двухвальный красавец-двигатель объемом 1,6 л развивает 109 л.с.

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Но главное в Альфе — под капотом! На этой машине средний в гамме и самый востребованный мотор объемом 1,6 л. Вообще, на такую Джульетту ставили двигатели объемом от 1,3 до 2 л мощностью до 170 л.с. (Под конец производства добавился еще и 2-литровый дизель.)

Но самым популярным был вариант именно с 1,6 л. Двигатель не совсем обычный: клапанов восемь, но распредвалов — два. Привод распредвалов — цепной. Карбюраторов — тоже два. Здесь стоят марки Solex, а был еще и вариант с карбюраторами Delorto.

Мощность двигателя — 109 л.с. при 5600 об/мин. По тем временам для мотора 1,6 л очень неплохой показатель.

В поисках коробки и тормозов

Привод у автомобиля — задний, но компоновка transaxle. Коробку передач для лучшей развесовки разместили возле задней оси, вместе с дифференциалом. Чтобы уменьшить неподрессоренные массы, задние дисковые тормоза еще и сместили внутрь — к коробке.

Подвеска сзади пружинная типа Де Дион — качающиеся полуоси. А спереди — продольные торсионы. Традиционная для Alfa Romeo, но в целом необычная конструкция.

Где взять силы?

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Стоит тронуться, и возникает мысль: где обещанные 109 сил?

Они тут, но чтобы их раскочегарить, надо поднять обороты минимум до 3000. До этого ничего интересного не происходит.

Паспортные показатели — 177 км/ч максимальной скорости и 11,5 секунд до сотни — и по нынешним временам неплохие. Правда, мотор надо постоянно крутить. А для этого не лениться переключать передачи. Иначе Альфа перестанет быть истинной Альфой.

Догоним мафию!

Не случайно итальянские силовики гонялись за мафиози именно на Альфах. Благодаря коробке сзади и, соответственно, прекрасной развесовке по осям, а также грамотно настроенным подвескам, машина отменно стоит на дороге и слушается руля.

Усилителя нет, и на малых скоростях руль кажется тяжеловатым. Зато на ходу рулевой механизм обеспечивает такую обратную связь, что иногда кажется, будто траекторию можно изменять с точностью до градуса.

За эти качества Джульетте многое можно простить.

Italiano vero

Для современной жизни и, уж точно, для современного города Giulietta — автомобиль довольно нелепый. Для настоящего взаимопонимания с этой капризной, эксцентричной «итальянкой» нужны созвучные ей характер, темперамент и энергетика.

Но к Джульетте все равно тянет. Ведь подобных автомобилей, с такой яркой индивидуальностью и такой строптивостью, больше нет. Да и, пожалуй, уже не будет.