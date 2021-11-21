Alfa Romeo Giulietta: вот почему ее уважала мафия

Диско-седан
Фирма Alfa Romeo застолбила это имя еще в 1954 году, когда на свет появилась Giulietta первого поколения. Та машина была совсем другой — более изящной и нежной. Но ведь и время было совсем иным. Когда с конвейера сошла первая Джульетта, мир сходил с ума от раннего рок-н-ролла. Поздняя Джульетта — из эпохи диско.
Внешность — дело вкуса. Но и эта Alfa при всей угловатости куда выразительней многих современных автомобилей, напоминающих подтаявшие по весне сосульки.
Откройте, полиция!
Alfa Romeo Giulietta с заводским обозначением 116 делали с 1977 по 1985 год. В 1983-м провели рестайлинг. У нас на тесте «поздняя» машина — 1985 года выпуска.
В начале 1980-х в СССР появилось повальное увлечение итальянской эстрадой. Итальянскую эстраду тогда знали все — даже те, кто ее не любил.
А вот автомобили марки Alfa Romeo мы тогда видели редко, в основном, в итальянских фильмах про мафию. (Такими картинами советских зрителей каждый год радовал режиссер Дамиано Дамиани.) Один из них, знаменитый сериал «Спрут» с обожаемым советскими женщинами Микеле Плачидо в роли комиссара Каттани, вышел на наши телеэкраны через год после рождения нашей Джульетты, в 1986-м.
В «Спруте» полицейские и карабинеры ездили именно на таких Альфах семейства 116.
Квест: найди стеклоподъемник!
В этом автомобиле почти все необычно. Например, горловина бензобака находится на правой задней стойке кузова. Как открыть двери, тоже не сразу сообразишь. Блестящую кнопку надо нажать, а потянуть совсем за другую деталь.
Итальянская эксцентрика продолжается и в салоне. «Чемоданчик» с приборами прилепили сверху на панель — словно вспомнили о них в последний момент. А для пущей оригинальности края чемоданчика закруглили.
Длинные ряды контрольных ламп напоминают любительскую светомузыку 1970-х. А горизонтальные тумблеры над дефлекторами системы вентиляции вмонтировали тоже будто впопыхах — куда смогли уместить. Вместо обычного бардачка — выдвижной ящик. Тоже ведь надо было сообразить!
Где в автомобиле могут быть кнопки стеклоподъемников? Не на двери, не на панели приборов и даже не между сиденьями. Никогда не догадаетесь: на потолке!
В такой машине ожидаешь увидеть особенные сиденья. Но в этом вопросе Джульетта — двоюродная сестра нашей Лады. Сиденья похожи на те, что стояли в нашей «шестерке».
Два карбюратора
Но главное в Альфе — под капотом! На этой машине средний в гамме и самый востребованный мотор объемом 1,6 л. Вообще, на такую Джульетту ставили двигатели объемом от 1,3 до 2 л мощностью до 170 л.с. (Под конец производства добавился еще и 2-литровый дизель.)
Но самым популярным был вариант именно с 1,6 л. Двигатель не совсем обычный: клапанов восемь, но распредвалов — два. Привод распредвалов — цепной. Карбюраторов — тоже два. Здесь стоят марки Solex, а был еще и вариант с карбюраторами Delorto.
Мощность двигателя — 109 л.с. при 5600 об/мин. По тем временам для мотора 1,6 л очень неплохой показатель.
В поисках коробки и тормозов
Подвеска сзади пружинная типа Де Дион — качающиеся полуоси. А спереди — продольные торсионы. Традиционная для Alfa Romeo, но в целом необычная конструкция.
Где взять силы?
Стоит тронуться, и возникает мысль: где обещанные 109 сил?
Они тут, но чтобы их раскочегарить, надо поднять обороты минимум до 3000. До этого ничего интересного не происходит.
Паспортные показатели — 177 км/ч максимальной скорости и 11,5 секунд до сотни — и по нынешним временам неплохие. Правда, мотор надо постоянно крутить. А для этого не лениться переключать передачи. Иначе Альфа перестанет быть истинной Альфой.
Догоним мафию!
Italiano vero
Для современной жизни и, уж точно, для современного города Giulietta — автомобиль довольно нелепый. Для настоящего взаимопонимания с этой капризной, эксцентричной «итальянкой» нужны созвучные ей характер, темперамент и энергетика.
Но к Джульетте все равно тянет. Ведь подобных автомобилей, с такой яркой индивидуальностью и такой строптивостью, больше нет. Да и, пожалуй, уже не будет.
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