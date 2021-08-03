Мерседесы, которые медленнее Жигулей. И поэтому в цене

Дизельный Mercedes-Benz 200D с маломощным мотором в 55 л.с. едва выжимал 100 км/ч. Разгонялся до сотни полминуты. Стоил дорого. Но был хитом продаж.

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Прародители Е-класса

В 1967–1976 гг. на рынок вышло семейство W114/W115 — первая массовая модель легковых Мерседесов и прародитель Е-класса. W115 оснащался четырехцилиндровыми моторами, W114 — «шестерками». Был и дизель — Mercedes-Benz 200 D (1970 года).

Между ЗАЗ-968 и ВАЗ-2101

Мощность двухлитрового мотора Mercedes-Benz 200D составляла (смешно теперь сказать!) 55 л.с. Чуть больше, чем у «ушастого» Запорожца, и меньше, чем у «копейки». Правда, двигатель выдавал 115 Н.м момента, причем при 2400 об/мин. По тем временам вполне прилично.

Коробка передач — обычная четырехступенчатая механическая.

Рекордсмен экономичности («ел» и тепловозную солярку)

Удивительно, но в 1970-м такой слабосильный Мерседес стоил аж на 420 немецких марок дороже бензинового двухлитрового аналога с мотором в 95 сил. А 420 марок в то время было совсем не мало. За что переплачивали?

Прежде всего, за экономичность. Паспортный расход топлива бензиновой машины — 13,5 л на сотню, дизельной — 9,5 л. Причем очевидцы рассказывали, что на пустом шоссе Мерседес укладывался и в пять литров.

Пик продаж Mercedes-Benz 200D пришелся на 1975-й — сразу после всемирного нефтяного кризиса и, соответственно, повышения цен на топливо.

Потрясающе надежный (мечта таксиста)

Мотор считали чуть ли не вечным. Говорят, немецкие таксисты наезжали под миллион километров. Таксисты, кстати, и были главными потребителями таких Мерседесов. Но покупали их и расчетливые бюргеры. Всего за время производства таких Мерседесов продали почти 340 тысяч.

Комфортный и просторный

Горловина бензобака хитро расположена между номерным знаком и правым фонарем.

На мягком заднем сиденье сидится неплохо. Диван комфортный, расстояние до спинок передних кресел — приличное. Ощущения примерно, как в 24-й Волге (машины очень близки по размерам).

Под полом — топливный бак, запаска — слева, но багажник все равно вместительный.

А багажник седана даже по нынешним временам кажется огромным. Справа в нише — запаска.

Бензобак здесь как у Волги или Москвичей, под полом. На следующей модели бак, ради безопасности при ударе сзади, переместили вперед, к спинке сиденья. А запаску убрали в нишу под пол. Но и в этом варианте все выглядит достойно.

Одна из забавных особенностей этого Мерседеса — расположение горловины бензобака. Она ни слева, ни справа, а сзади — возле номерного знака.

Ножной ручник и зеркало на заказ

На ранних Мерседесах W115 ставили руль с отдельным кольцом звукового сигнала.

Комбинация приборов по расположению и назначению циферблатов вызывает ассоциации с нашей Волгой ГАЗ-3102. Рычаг переключения передач находится на полу. На ранних машинах он был на руле, как в 21-й Волге.

А вот стояночный тормоз здесь — ножник на американский манер. Включается он педалью под левую ногу, а выключается неприметной ручкой на панели приборов.

Угол открытия форточки плавно регулируют удобной поворотной ручкой.

Очень удобны оригинальные крутилки, которыми открывают и закрывают передние форточки и простенькие, но надежные рычажки заслонок боковых дефлекторов системы вентиляции.

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Управление стеклоочистителями совмещено на одном рычаге с указателями поворотов. Фирменная мерседесовская фишка — страсть к таким совмещенным конструкциям — существовала уже тогда.

Обогрев заднего стекла и даже наружное правое зеркало шли как опции. Подголовники на ранних автомобилях были только передние и тоже на заказ.

Кстати, на первых машинах даже ремни безопасности были неинерционные.

Не привык — не заведешь

После поворота ключа вытягиваем рычажок подогрева свечей. Когда загорелся символ на панели, включаем стартер.

И чтобы заглушить двигатель, поворота ключа мало. До конца нажимаем тот же рычажок, которым включали свечи, тем самым перекрываем подачу топлива — и мотор перестает работать.

Сзади что, прицеп?

Причем килограммов на 500–700. Это первое ощущение, которое возникает на ходу. Конечно, никакого прицепа за тобой нет — просто слабенькому дизелю тяжело везти большой автомобиль.

Крутить 55-сильный мотор бесполезно. Тяга — внизу. Но тахометра в машине нет. Отчасти его заменяет датчик давления масла. Обороты должны быть такие, чтобы давление колебалось между двумя с половиной — тремя атмосферами.

Кстати, устроен этот датчик проще некуда — тоненькая трубка подходит прямо к панели приборов.

Тахометра нет, поэтому для грамотных переключений передач нужен навык.

Впрочем, если вовремя переключать передачи (а делать это просто и удобно), ни с кем не соревноваться и не нервничать, то ехать на машине комфортно и приятно.

И тормоза у Мерседеса прекрасные! Вот уж на чем немцы никогда не экономили. Механизмы дисковые и спереди и сзади. Топовой мотор этого семейства развивал 185 л.с. — но и ему таких тормозов хватало.

Подвески — полностью независимые

На зависть конкурентам из 70-х. Спереди — треугольные рычаги и шаровые опоры. Сзади — тоже пружины и то, что немцы любили называть «качающиеся полуоси». Настроены подвески на комфорт.

Разогнаться до сотни? Подождите минуточку…

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Руль без усилителя и остротой реакций не блещет. Но по тем временам это норма для солидного седана.

По паспорту машина развивает максималку 130 км/ч. Не знаю уж, сколько времени понадобится, чтобы ее набрать. Крейсерская скорость на шоссе, километров 90, от силы 100. Дальше автомобиль разгоняться не хочет.

Паспортный разгон до сотни (смешно сказать!) — 31 секунда. Кстати, существовала и версия с автоматом. У нее паспортная максималка 125 км/ч, а разгон (не падайте!) — 33,5 секунды! Правда, такие машины покупали плохо. Переплачивать за автомат с 55-сильным мотором желающих было немного.

Часть легенды

Вот такой Мерседес семидесятых — эпохи настоящего, а не компьютерного кино и энергетики хард-рока. Он тоже настоящий: честный и… вечный. Как то кино и та музыка.

Хотя, конечно, нервные и даже агрессивные ритмы современной жизни не для этой машины.

Ретротест очень редкого довоенного Мерседеса — тут.