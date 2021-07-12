9 фактов о Волге ГАЗ-24, которых вы не знали

Сегодня трудно объяснить, каким фетишем этот автомобиль был в 1970-х — начале 1980-х. О Волге мечтали и грезили. Она была не просто дефицитом, а супердефицитом.

10 000 сверху!

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В частном пользовании таких машин была мало. Покупали их, как правило, люди, в той или иной мере приближенные к власти: руководители, известные ученые, артисты. Подавляющее большинство Волг с завода отправляли на работу в такси и в качестве служебных партийным и советским чиновникам.

В эпоху бурного накопления личных, хотя пока еще и социалистических капиталов, находились граждане, которые на черном рынке отдавали за «двадцатьчетверку», стоившую в 1970-х чуть больше 9000 рублей, двадцать, а то и двадцать пять тысяч! В общем, ГАЗ-24 — машина советской мечты.

Шестой лишний

Конечно, народная любовь к Волге не было уж совсем иррациональной. У нее были и вполне земные достоинства. Скажем, Волга — самая большая и единственная в СССР машина, в которой колени задних пассажиров не упирались в спинки передних сидений. Даже если они отодвинуты до отказа.

Это могли оценить и те, у кого Волги не было и быть не могло. Ведь в такси-то, так или иначе, ездили практически все. Забавно, что те, кому эту машину предназначали в первую очередь — партийные и государственные чиновники среднего масштаба — сидели обычно рядом с водителем. Эдакий социалистическо-демократичный стиль.

Но ведь и спереди очень просторно. Поначалу Волгу в советской прессе даже представляли шестиместной! Между сиденьями была специальная поднимающаяся вставка. Получался единый диван. Кстати именно поэтому рабочее место водителя в 24-ке максимально смещено к левой двери. Зато локтями с пассажиром, уж точно, толкаться не будешь. Шестиместной машину, конечно, всерьез никто не воспринимал. Особенно учитывая, что рычаг переключения на полу.

Праворулька своими руками

Особой роскоши, даже по сравнению с Жигулями и Москвичами, здесь вроде бы и нет. Но в 1970-х Волга все же казалась богатой. Стилистика на вполне достойном уровне, даже в сравнении с иномарками-одноклассниками.

Интересно, что прямая, без надстроек сверху панель приборов сделана с идеей максимально простого переоборудования Волги в праворульную. Грубо говоря, комбинация приборов просто меняется местами с бардачком.

Праворульных машин сделали, впрочем, совсем не много. Но панель осталась такой до середины 1980-х. А в 1970-х даже банальные внутренние ручки- крючки для открытия дверей вместо массивных рычагов, как в 21-й Волге, казались пределом элегантности. Не говоря о карманах на дверях и комбинированной обивке сидений — кожзам в сочетании с тканью. В такси, правда, был только кожзаменитель.

На 10 копеек слабее

А еще Волга стала самым мощным советским автомобилем из доступных простым смертным. Девяносто пять сил с мотора в 2,5 л — по тем временам неплохо. Двигатель ЗМЗ-24 — развитие 21-го, но куда мощнее.

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Конечно, на снаряженную массу в 1400 кг «с хвостиком» 95 сил не так уж и много. Но парадокс в том, что даже эти 95 сил некоторых частных владельцев Волги не устраивали. Им их было не мало, а напротив — много!

Ведь степень сжатия 8.2 требовала 93-го бензина, а аппетит у машины серьезный — литров 12–13 на сотню съест запросто. Поэтому многие ставили между головкой и блоком прокладку, снижая степень сжатия до 7.6, а мощность соответственно до 85–86 сил. Именно такие по мощности моторы ставили, кстати, на автомобили-такси. Они работали на 76-м бензине.

Все это стало особенно актуально в начале 1980-х, когда 93-й бензин, подорожав в два раза, стал стоить 40 копеек за литр, а 76-й — 30 копеек. Но советский фокус еще и в том, что 76-й охотно продавали водители грузовиков. В два раза дешевле: три рубля 20-литровая канистра!

Мечта слесаря

Важное новшество ГАЗ-24 по сравнению с 21-й — гидровакуумный усилитель тормозов. Прибор не самый надежный, но раньше и такого не было. Торможение стало заметно эффективней.

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Карбюратор К-126 — не шедевр технической мысли, но тоже некоторый шаг вперед. К слову, с точки зрения слесаря подкапотное пространство «24-ки» — сказка! Простор и свобода! Хоть пресловутый карбюратор регулируй, хоть зажигание. Масляный фильтр менять — проще некуда. Не говоря уж о свечах. Но с точки зрения мечты, это, конечно, не главное. Ведь многие владельцы Волг самостоятельно не шуровали под капотом, тем более в смотровой яме.

Шприц и галстук

Это, в общем-то, все достоинства Волги. А вот шкворневая передняя подвеска, конструктивно аналогичная 21-й, — вечная головная боль владельцев и не эталон прогресса. Резьбовые втулки, шкворни с пресловутыми игольчатыми подшипниками требовали заботы и регулярной (чем чаще, тем лучше!) смазки. Шутили, что настоящий «волговод» способен сработать шприцем для смазки, не снимая пиджака и галстука, и при этом не испачкаться.

Впрочем, большинство владельцев ГАЗ-24, в соответствие с возрастом и социальным статусом, сами под машину не лазили. На радость гаражным умельцам. На советские официальные станции обслуживания ездили только совсем уж наивные граждане. Всерьез что-то ремонтировать тамошние сотрудники любили даже меньше, чем умели.

Плавно педалируя

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Конечно, к достоинствам Волги вполне можно отнести практически эталонное переключение передач. Работать рычагом — одно удовольствие. Ходы короткие, а действовать можно чуть ли не двумя пальцами.

Покоряет и обволакивающая мягкость хода. База длинная, а подвеска мягкая. Кстати, благодаря базе на прямой машина даже зимой стоит вполне уверенно. Если не делать резких движений. Волга — машина для очень размеренной и очень спокойной езды. Руль требует довольно размашистых движений, а машина, напротив, не любит резких перестроений и стремительных поворотов. Она словно удивляется и не понимает, чего от нее хочет нервный водитель. Но таковые Волгами и не владели. Ну, может, за редчайшим исключением.

Престижная «баржа»

Но ведь с годами ритмы и стандарты жизни, даже советской, менялись сообразно все новым Жигулям, а потом уже и переднеприводным машинам. Волга же невозмутимо, консервативно осталась в стандартах рубежа 1970-х. И многие ее достоинства не выглядели теперь столь уж яркими.

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Скажем, мотор, очень тяговитый. На прямой — четвертой — передаче можно без рывков ехать со скоростью километров 40 в час. Но двигатель не любит больших оборотов и в таком режиме склонен к перегреву. Барабанные тормоза, рулевое, подвеска в середине 1980-х уже не очень соответствовали ритмам жизни. Да и качество изготовления автомобилей стремительно падало. Вот тогда-то безудержная искренняя любовь стала сменяться сарказмом. А иногда уже и ненавистью.

Появилось обидное прозвище «баржа». Баржа, конечно, полезное транспортное средство, но уж точно не престижное. А Волга, при всех достоинствах, брала за душу в первую очередь именно статусом.

Старая любовь

Волга многие годы была вершиной возможностей советского человека. Эдаким социалистическим автомобильным Эверестом. И в этом смысле во времена своей молодости машина была очень гармонична. Зачем человеку, чья жизнь уже удалась, кто всего достиг, суетиться, торопиться и делать резкие движения — рулем ли, педалями или вообще в жизни? Ему негоже лазить под машиной, смазывая все эту древнюю по архитектуре подвеску, или возиться со 126-м карбюратором.

Но сегодня ГАЗ-24 у тех, кто помнит все это, ассоциируется, в первую очередь, с хорошим и светлым, что было в той жизни. А для тех, кто ту жизнь не видел, Волга нынче вновь по-своему престижна. Машины реставрируют, берегут. Так вот: сперва от любви до ненависти, а потом — обратно.

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