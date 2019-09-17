Многие относятся к своему автомобилю, как к другу. Или как к члену семьи. А раз так, то автомобилю полагается имя.

Зубило

Материалы по теме Мой первый автомобиль: ВАЗ-2108

Начнем с родной Лады.

Практически все модели из Тольятти получили прозвища. Но в основном они были связаны с индексом модели — «трешка», «пятерка», «двойка». А еще «копейка» и «шаха».

Так было до появления переднеприводной ВАЗ-2108. За характерную решетку радиатора автомобиль тут же получил прозвище «зубило». Позже оно досталось и «девятке». И даже когда передняя часть пережила обновление, все «восьмое» семейство так и осталось «зубилом».

ВАЗ 2108 Спутник

Баржа

Это довольно обидное прозвище Волга получила за солидные габариты и очень мягкую подвеску. Особенно крепко имя приклеилось к газовским легковушкам в 90-е. И в первую очередь ассоциировалось с моделями 31029 и 3110.

ГАЗ 3110 Волга

Буханка и Козел

Не обошли стороной клички и ульяновскую продукцию. «Козликом» называли еще ГАЗ-69 и позже это имя перекочевало на 469-й уазик. Но еще лучше вспомнить «буханку» — УАЗ-452. Более меткого прозвища для ульяновского микроавтобуса придумать сложно. Кстати, прозвище получил и бортовой грузовичок УАЗ-452Д — «головастик».

УАЗ 469

УАЗ 220695 Юбилейный

Горбатый, Ушастый и Мыльница

Запорожцы тоже отхватили славы. Тем более все модели обладают интересным и узнаваемым дизайном. 965-й сразу окрестили «горбатым». Следующее поколение 966-го и его дальнейшая модернизация, 968-й, получили прозвище «ушастый» за характерные воздухозаборники. Ну и последний классический Запорожец, 968М, все называли «мыльницей».

ЗАЗ-968М получил прозвище «мыльница» — без «ушей»-воздухозаборников и правда похоже.

Акула

А вот и настала очередь мирового автопрома. BMW у нас всегда были в почете. Наверное, самым характерным и ярким прозвищем стала «акула». Причем так называли плеяду моделей 70-х и 80-х: «трешку» Е21, «пятерки» Е12 и Е28, шестую серию Е24 и, конечно же, «семерку» Е23. И объединяло их одно — острый нос, рождавший ассоциации с акулами.

Пятая серия BMW с индексом Е28 (в данном случае 520i) — яркий представитель семейства «акул» 80-х.

Кабан и Слон

Куда же без Мерседеса! Многие модели получали имена — «глазастый», «Гелик», «волчонок», «боливар». А вот у легендарного S-класса с кузовом W140 в 90-е годы было два прозвища. Модели темно-серого цвета называли «слонами». Не только из-за цвета, но и за первую букву в названии (S-класс) и габариты. Ну а второе прозвище было куда популярнее — «кабан». Его 140-й несет по сей день.

Mercedes-Benz S500 (W140) монументален и велик. Чем не слон?

Бегемот

А вот случай, когда одно и то же прозвище получили сразу две модели. Сначала «бегемотом» называли Volkswagen Passat B3 — за узнаваемый квадратный передок без решетки радиатора. Позже за все ту же форму носа такую кличку получил Volvo XC90. Правда, справедливости ради надо сказать, что Volvo XC90 чаще называют «Ксюшей».

Volkswagen Passat B3 не имел выраженной решетки радиатора, благодаря чему смахивал на бегемота.

Volvo XC90 первого поколения также иногда называли «бегемотом».

Матрешка

Это имя ассоциируется с Маздой 3, но когда-то так упорно пытались называть BMW M3 с кузовом Е36, правда, имя не прижилось. Творения M Motorsport все равно остались «эмками». А вот к Mazda 3 первого поколения, ставшей очень популярной на нашем рынке, прозвище приклеилось.

Мазда-«трешка» — или просто матрешка. Имя быстро приклеилось к Мазде.

Тарас

А это яркий пример «русификации» оригинального названия модели. Большой седан Ford Taurus сейчас у нас подзабыт. Но двадцать лет назад по нашим дорогам бегало немало Таурусов. Которые с подачи владельцев тут же переименовались в «Тарасов».

Ford Taurus 1992 года был, наверноt, самым популярным Тарасом в России.

Кукурузер

Еще одни пример коверканья оригинального названия. Культовый Toyota Land Cruiser обрел в России бешеную популярность еще в 90-х, и она не спадает до сих пор. Но произносить длинное имя, видимо, очень сложная задача. Потому Land Cruiser мгновенно стал «крузаком», «круизером» и, конечно же, «кукурузером».

Toyota Land Cruiser 80 быстро обрел имена «кукурузер» и «круизер». Последнее даже можно услышать в хите «Владивосток-2000».

Диско

Музыкальное направление тут ни при чем. Просто очередной пример упрощения и сокращения названия — Land Rover Discovery быстро превратился в просто «диско». Кстати, марка Land Rover у нас тоже трансформировалась. В не самое приятное «ведровер».

Discovery 3 и 4 (на фото) стали самыми популярными у нас. И именно с ними в первую очередь ассоциируется «диско».

Конечно, вместить все прозвища в одну статью невозможно — есть еще много «бочек», «селедок», «камрюх» и прочих «хитрил». А как вы называете своей автомобиль? И кого мы забыли упомянуть? Пишите в комментариях.

Словарь автожаргонизмов, составленный экспертами «За рулем», вы найдете по этой ссылке.

Фото: фирмы-производители