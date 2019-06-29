Материалы по темеКак советские автомобили переделывали за рубежом: в вольном переводе
Теперь советские праворульки — мечта многих отечественных коллекционеров, ведь их тиражи были очень и очень невелики.
Тем не менее в СССР версии с правым рулем были у довольно многих моделей: у всех ВАЗов, у некоторых Москвичей, Запорожцев и даже УАЗов.
Причем такие модификации существовали на базе не только легковых автомобилей, но даже и некоторых грузовиков. Правда, часть машин так и остались единичными опытными образцами. Зато иные праворульные модификации проектировали даже не для экспорта, а, как ни странно, для внутреннего рынка. Кому же и зачем такие машины были нужны, спрашиваете?
Ответ — в галерее ниже.
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Фото: из архива автора
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