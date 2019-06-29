18 советских автомобилей с правым рулем — и такое было! — журнал За рулем

18 советских автомобилей с правым рулем — и такое было!

Такие машины делали не только в Японии, Англии и иных странах с левосторонним движением, но и в СССР. Зачем? В основном, для экспортных поставок. Но это не единственная причина.

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Теперь советские праворульки — мечта многих отечественных коллекционеров, ведь их тиражи были очень и очень невелики.

Тем не менее в СССР версии с правым рулем были у довольно многих моделей: у всех ВАЗов, у некоторых Москвичей, Запорожцев и даже УАЗов.

Причем такие модификации существовали на базе не только легковых автомобилей, но даже и некоторых грузовиков. Правда, часть машин так и остались единичными опытными образцами. Зато иные праворульные модификации проектировали даже не для экспорта, а, как ни странно, для внутреннего рынка. Кому же и зачем такие машины были нужны, спрашиваете?

Ответ — в галерее ниже.

18 советских автомобилей с правым рулем — и такое было!

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Фото: из архива автора
18 советских автомобилей с правым рулем — и такое было!
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