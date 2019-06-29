Внедорожники за 900 тысяч: еще 4 японских бестселлера В первой части обзора вторичного рынка полноприводников эксперт «За рулем» рассмотрел преимущества и возможные проблемы четырех автомобилей: Great Wall Hover H5, Land Rover Freelander и двух Mitsubishi — L200 и Pajero. За эти деньги можно приобрести и другие японские внедорожники, славящиеся надежностью. Топ-10 городов, в которых Mercedes берут чаще всего Аналитическое агентство «Автостат» составило список десяти регионов, в которых Mercedes-Benz покупают чаще всего. Почти половина новых авто (49,6%) была продана в Москве и Московской области. Volkswagen Crafter — тест под нагрузкой Каково это — работать в столице на фургоне грузоподъемностью свыше тонны, узнал на собственном опыте эксперт «За рулем».