Ни один автомат так и не стал массовым. То надежности недоставало, то дороговизна мешала, а то изначально устаревшая конструкция.

Сейчас мы радуемся, что наконец-то можем купить и отечественные ВАЗы, и УАЗы с автоматическими коробками передач. Агрегаты, правда, импортные. И теперь трудно поверить, что история советских коробок-автоматов началась семь десятилетий назад!

НАМИ‑013

После Великой Отечественной в стране многого не хватало. Но недостатка в энтузиазме, желании сделать нечто новое и необычное не было. Вот и в московском институте НАМИ помимо решения насущных проблем занялись перспективными, авангардными проектами. Одним из самых футуристических стал в 1950 году бескапотный (теперь бы сказали — минивэн) заднемоторный автомобиль НАМИ‑013, над которым трудилась группа дизайнеров и конструкторов, в том числе художник, знаменитый популяризатор и фантазер Юрий Долматовский.

Футуристический НАМИ‑013 1950 года — первый советский автомобиль с автоматической коробкой.

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Помимо необычного кузова и независимых подвесок автомобиль должен был иметь совершенно новый оппозитный мотор и, что самое удивительное — автоматическую коробку передач!

Автомат НАМИ-ДК был двухступенчатым, как и американские коробки тех лет. Кстати, в те годы массовыми автоматические коробки стали пока лишь в США. Да и то, на дешевых ­моделях их ставили в качестве опции.

Двухступенчатый автомат НАМИ ориенти­ровали и на серийную Победу ГАЗ-М20. На фото слева — коробка передач, в центре — автомат переключения. На графике — характеристика коробки передач.

Новый двигатель на НАМИ‑013 так и не поставили, ограничившись модернизированным мотором Победы ГАЗ-М20. А коробка, по имеющимся свидетельствам, работала. Кстати, ее планировали и на Победу.

Испытывали НАМИ‑013 в 1951 году, но вскоре проект закрыли. Перед институтом стояло множество более приземленных задач. И тем не менее уже через несколько лет автоматические коробки в СССР стали-таки реальностью.

ЗИЛ‑111

За них взялись оба главных советских завода, готовящих принципиально новые легковые модели. ЗИЛ вместо архаичного, по мотивам Паккарда начала 1940‑х лимузина ЗИС‑110, готовил новый — ультрасовременный, хотя тоже сделанный под огромным американским влиянием ЗИЛ‑111. Опытные образцы появились в 1957 году, а мелкосерийное производство начали в ноябре 1958‑го.

На ЗИЛ‑111 1958 года стоял двухступенчатый автомат конструкции компании Chrysler.

ЗИЛ‑111 оснастили двухступенчатой автоматической коробкой, по сути, скопированной с агрегата PowerFlite 1952 года компании Chrysler. Тем более что и конструкция 6‑литрового мотора V8 мощностью 200 л.с. в основе была американская.

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Советский двухступенчатый автомат (передаточные числа — 1,72/1,00, коэффициент трансформации — 2,45) имел кнопочное управление. Таким одно время увлекалась именно компания Chrysler. Помимо кнопок Д — движение, Н — нейтраль и З. Х. - задний ход, была кнопка П, отвечающая за режим принудительного включения первой передачи.

Двухступенчатые автоматы к концу 1950‑х в США были еще очень распространены, хотя постепенно их вытесняли трехскоростные. Но главное отличие было в том, что за океаном автоматические коробки делали уже массово, а ЗИЛ собирал агрегаты, как и сами автомобили, штучно. Впрочем, еще в 1956 году автоматическая коробка передач у нас стала массовой. Вернее, чуть было ни стала.

ГАЗ-М21 Волга

О необычном агрегате много писали с 1955 года, когда на испытания вышла новая горьковская модель — ­ГАЗ-М21 Волга. В соответствии с оттепельным лозунгом «догнать и перегнать Америку», на новом седане автомат планировали в качестве опции, но массовой — то есть доступной рядовым частникам.

Трехступенчатую коробку для Волги создали в Горьком на основе автомата фирмы Ford.

ГАЗ взял в качестве образца трехступенчатую коробку Ford. На ГАЗ‑21 автоматом с передаточными числами 2,84/1,68/1,0 управляли обычным подрулевым рычагом. Волга с автоматом в 1957 году пошла-таки в серию вслед за Волгой ГАЗ-М21Г с трехскоростной механикой.

Но испытания — одно, а жизнь — совсем другое.

Первая серийная автоматическая коробка передач в СССР появилась на Волге ГАЗ-М21.

Один из создателей коробки-автомата Борис Дехтяр рассказывал, что завод буквально завалили рекламациями. А некоторые особо решительные владельцы просто приезжали в Горький и требовали заменить им новомодный агрегат обычным — простым и понятным. Масло из автоматов подтекало, а нужного в продаже не было — как и квалифицированных ремонтников. И на некоторых машинах коробки, действительно, меняли. В итоге через пару лет производство «автоматической» Волги прекратили.

Чайка ГАЗ‑13

Однако приключения горьковского автомата на этом не закончились. В 1959 году в серию пошла Чайка ГАЗ‑13 с практически таким же, как на Волге (2,84/1,62/1,00), автоматом, работающим в паре со 195‑сильным V8. На таком мелкосерийном автомобиле и водители работали более квалифицированные, и механики их обслуживали умелые, недостатка в материалах и запчастях не испытывающие.

Самым массовым горьковским автомобилем с автоматом стала Чайка ГАЗ‑13, выпущенная тиражом более трех тысяч экземпляров. По моде середины 1950‑х управление коробкой в ГАЗ‑13 было кнопочным.

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А им было чем позаниматься. Скажем, в инструкции подробно описывали регулировку тросового привода, который в Чайке, как и в ЗИЛ‑111, шел от кнопок, расположенных слева от водителя. Только вместо литеры П, у ГАЗ‑13 использовали Т — торможение. Эту кнопку рекомендовали нажимать на длительных спусках. Тогда на скоростях до 40 км/ч оставалась включенной первая передача, свыше 40 км/ч — вторая, а на третью коробка переходила лишь при нажатии кнопки ­Д — движение.

Волга ГАЗ‑23

Опытный ГАЗ‑18 с двухцилиндровым мотором тоже снабдили автоматической коробкой — но он так и остался опытным вариантом.

Сочетание двигателя V8 с трехступенчатым автоматом прижилось-таки и на Волге — на эксклюзивной ГАЗ‑23. Такие машины собирали для КГБ в небольших количествах. Общий выпуск едва превысил 600 экземпляров.

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На Волгах агрегат управлялся точно таким же рычагом, как механика на стандартном ГАЗ‑21. Ведь идеология машины подразумевала, что внешне отличить ее от массовой «двадцать первой» было практически невозможно. Инструкция к ГАЗ‑23 гласила, что поскольку в комплект инструмента не входит заводная ручка, автомобиль можно заводить и с буксира (а значит, и с «толкача»), установив селектор в режим П. В этом случае до 20 км/ч автомобиль ехал на первой передаче, а на 2‑й — в диапазоне 20–40 км/ч.

Волгу ГАЗ‑23 с автоматом можно было отличить от стандартной лишь по отсутствию педали сцепления.

Горьковский трехступенчатый автомат мог попасть и на народный компактный ГАЗ‑18, который в 1955 году спроектировали для инвалидов. Уж им-то такая коробка была особенно необходима! Но автомобиль с двухцилиндровым мотором (половинка от двигателя Москвич‑402) в серию ни на ГАЗе, ни на серпуховском заводе, куда его пытались «пристроить», не пошел. ДОСЫПЬТЕ ПОРОШКА! Речь не о стиральной машине, а о Запорожцах ЗАЗ‑966Р и 968Р, которые создали вместо версии с нормальным автоматом — для инвалидов с одной здоровой рукой и одной ногой. Машину с переделанной под три (вместо четырех) передачи механической коробкой оснащали так называемым порошковым электромагнитным сцеплением. Между ведущим и ведомым магнитопроводами был засыпан ферромагнитный порошок, под воздействием которого при намагничивании и срабатывало сцепление. Происходило это в тот момент, когда водитель перемещал П‑образную вилку переключения передач, вложив в неё бедренную часть поврежденной ноги! Для включения первой и второй передач ногу надо было смещать вправо‑влево, а для перехода на третью еще и нажать, как гласила инструкция, «ребром ладони руки» на кольцо, расположенное у основания рукоятки управления, закрепленной на руле. Ничего акробатика? А также машина требовала регулярной замены этого самого порошка, 120 г которого заботливо прилагали к новому Запорожцу. А засыпать надо было строго 80–90 г. Тоже увлекательное занятие! Вот такой автомат для инвалидов, которые потеряли конечности преимущественно на фронте, защищая свою страну… О советских грузовиках, оснащенных автоматическим коробками, мы еще расскажем. Заходите почаще!

Фото: из архива «За рулем»