Этот Opel GT был одним из самых ярких автомобилей семидесятых.

Люблю старые автомобили давно и верно. Однако сейчас ездить на них далеко не всегда одно удовольствие — создавались они совсем для других скоростей и ритмов, для другой жизни. Но этот пятидесятилетний (1969 года рождения) Opel GT — совсем другое дело. Его не ощущаешь ни олд-, ни даже янгтаймером. Он молод, свеж, мускулист и энергичен, как ритмы рок-групп семидесятых, чьи неумирающие композиции звучат из не очень мощных, но и не хрипящих динамиков в салоне этого купе. А вот и первые такты Highway Star от Deep Purple. Это нам с Опелем как раз подходит!

Опель GT

Звезда автострад

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Семидесятые начинались, конечно же, в конце шестидесятых. С новой музыки и новой моды. Раскованной, смелой, порою эпатажной. Если уж расклешенные джинсы, так настолько, что прежде этой материи хватило бы на три пары приличных брюк. Если юбки-мини, то такие, чтобы выше некуда. Если уж автомобиль с кузовом купе…

Европа к тому времени стала уже достаточно зажиточной, чтобы интересоваться не только практичными и вместительными семейными машинами, но и чем-то другим — ярким, неординарным. Машинами, которые просто любят.

Многие европейцы мечтали тогда о заокеанских автомобилях. А одним из самых вожделенных был, конечно, спортивный Chevrolet Corvette. И в середине 1960‑х руководство концерна GM решило подготовить некий уменьшенный и удешевленный аналог культового купе.

Opel GT и новый, очень похожий на него Chevrolet Corvette 1968 модельного года вышли на рынок практически одновременно.

Ford Capri первого поколения (1969–1974 годы) оснащали широкой гаммой моторов — объемом от 1,3 до 2,0 литра (50–150 л.с.). Со многими модернизациями он выпускался вплоть до 1986 года.

Fiat 124 Coupe (1967–1975 годы) — дальний родственник наших Жигулей. Его делали с двигателями объемом 1,4–1,8 литра (90–118 л.с.), с четырех- или пятиступенчатыми коробками передач.

Прототип (теперь сказали бы: концепткар) показали на европейских автосалонах еще в 1965 году. Велосипед изобретать никто не собирался — у фирмы Opel были подходящие для небольшой и легкой машины узлы и агрегаты. Под изящным приземистым кузовом с мускулистыми, немного гипертрофированными по моде тех лет крыльями поставили стандартную подвеску массовой модели Kadett: спереди — независимую, на поперечной рессоре, сзади — жесткий мост на продольных рычагах и пружинах. Ничего выдающегося, но в результате получилось очень неплохо!

Задние фонари выполнены в типичном американском стиле тех лет.

Двигатель — карбюраторный, 1,9‑литровый. Аккумулятор пристроили перед радиатором.

Там, где у иных машин багажник, у Опеля — бензобак. Его горловину расположили без затей, зато удобно.

Базовый мотор объемом 1,1 литра выдавал 68 сил (это Corvette не просто «для бедных», а «для очень бедных»), а еще был 1,9‑литровый двигатель мощностью 90 л.с. при 5100 об/мин, работающий в паре с механической 4-ступенчатой коробкой передач, - у нас как раз такая машина. Все эти агрегаты были знакомы по модели Kadett, но на легком двухместном купе они заиграли новыми красками. Выпуск Опеля GT начали в 1968‑м — на старте новой эпохи.

Легкая жизнь

Уверен, специальной настройкой выхлопа здесь никто не занимался, - но звучит мотор столь сочно и ярко, что заглушить его может разве что композиция Easy Livin’ команды Uriah Heep, зазвучавшая в салоне, аккурат когда я первый раз отпустил педаль сцепления. Кстати о легкости…

Уже через пару километров стало понятно: автомобиль не только хорошо держит напра­вление на прямых участках, но и задорно, уверенно ведет себя в поворотах. Бесхитростные по конструкции подвеска и рулевое настроены столь грамотно, что вместе с веселым мотором подначивают ехать всё смелее, а порой (сознаюсь!) даже немного хулигански. Благо, загородная провинциальная дорога пуста, а двигатель предельно отзывчив.

Салон решен в спортивном стиле конца 1960‑х. Привод выдвижных фар механический, ручка расположена слева от пепельницы, возле рычага переключения передач.

Тахометр в те годы — атрибут именно спортивной модели.

Радиоприемник, не самый лучший, конечно, - элемент штатной комплектации.

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Девяносто лошадиных сил, причем честных, не задушенных драконовскими экологическими требованиями, на 1160 кг полной массы — совсем не мало. Opel GT 1900 достигал 100 км/ч за 11,5 секунды и развивал максимальные 185 км/ч. Вполне сравнимо с характеристиками современных автомобилей среднего класса, с двигателями мощностью 120–125 л.с., но с куда большей массой и худшей аэродинамикой.

А еще этот Opel легко потягается с ними по части обзорности. Поначалу, опускаясь в бесхитростное по форме, но удобное кресло, я ждал от низенькой машины обзорности если не на уровне бронетранспортера, то близкой. Однако низкая линия боковых окон и тоненькие передние стойки позволяют уверенно ездить даже по городу. Крошечные кругленькие наружные зеркалá смешны? Зато изящны! И привыкнуть к ним совсем не сложно.

Разумеется, нет противобуксовочной системы и даже АБС. Высокие шины 165НR/13 по нынешним меркам смешны и, конечно, дают о себе знать в быстрых поворотах большими боковыми уводами и ранними скольжениями.

Двери в корме у Опеля нет. Запаску приходилось доставать из салона.

Это можно считать багажником.

Тормозá сзади — барабанные, диски — только спереди. Но тот, кто относится к автомобилю не просто как к средству передвижения, быстро найдет с этим Опелем общий язык. В него трудно не влюбиться. Он веселый, шустрый и, главное, очень честный: не обещает больше, чем может, но очень старается показать всё лучшее, что умеет.

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Приводу коробки передач немного не хватает четкости, но, потренировавшись и освоившись, невольно начинаешь разгоняться, утопив педаль в пол. Только нужно быть готовым грамотно работать тормозами, чьи возможности невелики, и не очень острым с современной точки зрения рулевым управлением — конечно же, без усилителя.

Парировать легкий занос не сложно и даже приятно. Машина недлинная (база всего-то 2431 мм, заметно меньше, чем, например, у Логана), задний свес и вовсе мизерный, а развесовка по осям, похоже, близка к идеальной. Заднюю ось неплохо загружает топливный бак, расположенный там, где у обычных автомобилей — багажник. Так бы и не вылезал из этого задорного, дружелюбного купе! Но своего такого у меня, к сожалению, нет. По крайней мере, пока.

Звездный билет

Покупатели в конце 1960‑х приняли машину благосклонно, хотя она была не только непрактична (всего два места и маленькая полочка за сиденьями в качестве багажника), но и не дешева.

Opel GT 1900 с 90‑сильным мотором стоил в Германии 11 880 марок, притом что аналогичный по агрегатам Opel Kadett Rallye 1900 обходился в 8090 марок. Даже Ford Capri, появившийся в 1969 году как прямой конкурент Опеля и некий аналог заокеанского купе Ford Mustang (так же как Opel GT — аналог купе Chevrolet Corvette), с 2-литровым двигателем такой же мощности, 90‑сильным, стоил 8600 марок.

Купе Opel GT выпускали в 1968–1973 годах с моторами 1.1 (68 л.с.) и 1.9 (90 л.с.). Коробка — механическая 4-ступенчатая или 3-ступенчатый автомат (только с двигателем 1.9). Автомобилей с мотором 1.1 собрали лишь 3573 штуки, а всего изготовили 103 463 экземпляра.

Справедливости ради отмечу, что на родине, в рачительной и бережливой Германии, за дорогими спортивными Опелями очереди не выстраивались. Больше 80% автомобилей шло на экспорт: машина понравилась уже уставшим от своих огромных «дорожных крейсеров» американцам. В США немецкое купе ожидаемо прозвали Baby Corvette и успешно продавали через дилерскую сеть марки Buick. Для американцев, в первую очередь, сделали и модификацию с 3-ступенчатым автоматом, который, думаю, убивал львиную долю достоинств этого Опеля. Но в стране, где мало кто понимал, зачем в некоторых автомобилях ставят «лишнюю» третью педаль, такой был просто необходим.

Девяносто лошадиных сил, причем честных, не задушенных экологическими нормами, разгоняют Opel GT до максимальных 185 км/ч.

Мощные воздухозаборники — не декорация, а вполне рациональное при таком дизайне решение.

Судьба Опеля GT складывалась, в целом, очень удачно. Жить бы ему и жить, но вмешались внешние обстоятельства. Собирали купе в немецком Бохуме, а кузовá делали во Франции. Контракт с фирмой, их производившей, закончился в 1973 году, и французы предпочли более выгодные заказы концерна Renault.

За всё время успели продать более 100 тысяч спорткупе — для подобных автомобилей достойный тираж. В общем, Opel GT покинул сцену на взлете карьеры.

А может, оно и к лучшему? Пошли бы какие-нибудь рестайлинги, убивающие гармоничность первоначального облика. Или, того хуже, кому-нибудь пришло бы в голову сделать более практичную четырехместную ­версию. А так Opel GT остался в истории яркой, с неповторимой индивидуальностью звездой, каких много не бывает.

НОВАЯ ВОЛНА Рубеж шестидесятых и семидесятых годов прошлого века был примечателен не только ростом интереса к компактным спорткарам с оригинальными спортивными кузовами на базе недорогих серийных машин, но и бумом новой поп- и рок-музыки, расцвет которой пришелся на середину следующего десятилетия. В 1968 году, когда первые покупатели получили свои Опели GT, музыкальные хит-парады возглавляли альбомы Any Day Now Джоан Баэз, Shades of Deep Purple — дебютный диск команды, вскоре ставшей всемирно известной, сингл Suzie Q от Creedence Clearwater Revival и, конечно, White Album группы The Beatles.

Когда-то Opel делал задорные машины... — тест 50 лет спустя Этот Opel GT был одним из самых ярких автомобилей семидесятых. Когда-то Opel делал задорные машины... — тест 50 лет спустя

Редакция благодарит за предоставленный автомобиль Оскарса Вашко и Андриса Шмитса.