НОВАЯ ВОЛНА Рубеж шестидесятых и семидесятых годов прошлого века был примечателен не только ростом интереса к компактным спорткарам с оригинальными спортивными кузовами на базе недорогих серийных машин, но и бумом новой поп- и рок-музыки, расцвет которой пришелся на середину следующего десятилетия. В 1968 году, когда первые покупатели получили свои Опели GT, музыкальные хит-парады возглавляли альбомы Any Day Now Джоан Баэз, Shades of Deep Purple — дебютный диск команды, вскоре ставшей всемирно известной, сингл Suzie Q от Creedence Clearwater Revival и, конечно, White Album группы The Beatles.