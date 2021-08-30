Запорожец из Германии: таких сделали 21 миллион

Дешевый, примитивный по конструкции, простой в обслуживании и ремонте... А еще у этого немецкого автомобиля мотор расположен сзади.

Прожужжал на весь мир

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По-русски его зовут Жуком, по-немецки — Kaefer, по-английски — Beetle.

Этот Volkswagen начали делать перед войной еще в Третьем рейхе, но массовое производство развернули в 1946-м. На родине в Германии автомобили собирали до лета 1974 года, но продавали до 1985-го. Последние машины завозили из Бразилии, где Жуки делали аж до 2003-го!

Всего изготовили более 21 миллиона экземпляров из них почти 15 с половиной миллионов в Германии.

И еще один рекорд. Жуки собирали более чем в пятнадцати странах: от Бельгии и Ирландии до Малайзии, Австралии, Южной Африки и Южной Америки.

Этот голубой автомобиль сделан в боснийском Сараево (тогда это была Югославия) в далеком 1976 году.

Британское презрение

Жук мог стать британским. После войны завод в Вольфсбурге попал в британскую зону оккупации, и тогда всерьез рассматривался вопрос о вывозе производства в счет репараций. Но британские эксперты отнеслись к смешной заднемоторной машинке с пренебрежением и даже презрением. Им и в голову не приходило, что всего через несколько лет Жук начнет свое триумфальное шествие по миру. А потом принесет немецкому концерну огромные прибыли.

Ступни слона и немецкие крендели

То, что Жуки делали шесть десятилетий одинаковыми без изменений, не совсем верно. Машины разных лет отличались и крыльями, и бамперами, и светотехникой, даже деталями ходовой.

Вот такой поздний автомобиль любители модели зовут за большие задние фонари Elefantenfuesse — «ступни слона». Более ранние машины различают по форме заднего стекла. Жуки выпуска до 1953-го прозвали Brezel за разделенное заднее окошко, похожее на знаменитый немецкий крендель. Более поздние машины с цельным стеклом зовут Ovali, что перевода не требует.

Но общая концепция оставалась неизменной. Забавный круглый кузов стоит на самоходном «корыте» (цельный пол с торсионными подвесками). Их конструкцию особенно хорошо знают те, кто знаком с Запорожцами, ибо на ЗАЗе подвеска как раз от Фольксвагена. Сзади на «корыте» оппозитный мотор воздушного охлаждения и четырехступенчатая коробка. И все это может ездить и без кузова.

Для развития мелкой моторики

На этой машине установлен топовый для Жука 1,6-литровый мотор мощностью 50 л.с.

Оппозитный двигатель — с воздушным охлаждением. Он прост по конструкции и не требует охлаждающей жидкости. А значит, ничего не потечет и не замерзнет зимой.

Моторы на Жуках со временем прибавляли и в объеме, и в мощности. Самым массовым до конца продаж в Германии так и остался двигатель в 1,2 л, «доросший» до 34 л.с. Но были моторы объемом 1,5 и даже 1,6 л. Например, на этой машине двигатель поменяли на 50-сильный 1,6-литровый. Такие ставили на топовые Жуки версий 1302 и 1303.

Много «супер-Жуков» (так их неофициально называли) продавали в США. На поздние машины для американского рынка ставили системы впрыска топлива (у нас здесь обычный карбюратор). Пятьдесят сил на неполные 900 кг снаряженной массы — немало даже по меркам 1970-х.

Два багажника и омывайка… из запаски

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Сзади под капотом все скомпоновано очень плотно. Но для обслуживания и ремонта доступно. Простой, отработанный до мельчайших деталей мотор отличала надежность.

Плотность компоновки обусловлена не только компактностью автомобиля: между мотором и задним сиденьем ухитрились разместить второй небольшой багажник.

В бардачке — рычажок замка крышки багажника.

Первый и основной — спереди. Он тоже невелик (примерно такой, как в нашем Запорожце). Ничего, ездили и радовались!

Воздух к омывателю стекла поступал от запасного колеса по специальной трубке.

Удивительно устроен в Жуке омыватель ветрового стекла. Воздух для работы он берет из… запаски. Поэтому в инструкции к машине давление в колесе рекомендовали держать повыше нормы — 3 атмосферы. Дешево и, как показало время, работоспособно.

На поздних машинах моделей 1302 и 1303, тех самых «супер-Жуках», спереди была подвеска Мак-Ферсон — и багажник немного вырос. Но больше всего и дольше всего продавали машины с традиционными торсионами.

Греемся выхлопом

Роскоши в салоне нет. Но сидеть (как ни странно) удобно. И напольными педалями, при всем их несовременном виде, работать просто.

Единственный циферблат объединяет спидометр и указатель уровня топлива.

Лишними приборами Volkswagen водителя не обременял. Есть спидометр, указатель уровня топлива и лампочки разряда аккумулятора, давления масла, указателей поворота, дальнего света. Все почти как сейчас — нынче тоже не любят перегружать нас лишними циферблатами.

Заднее сиденье явно для недокормленных послевоенных детей. Но захочешь ехать — усядешься.

А ведь в Бразилии Жуки работали и в такси. Там часто убирали правое сиденье, чтобы пассажиры садились назад.

Рядом с ручником расположено управление отопителем салона.

Печка в Жуке оригинальная. Воздух нагревается, проходя вдоль двух выхлопных труб, потом идет через пороги и поднимается к ветровому стеклу. И ведь работало! А машины-то продавали не только в Мексике, Бразилии и в Южной Европе, а и в Скандинавии и Финляндии, где климат такой же, как у нас.

Не слабо!

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С 1,6-литровым мотором до сотни машина по паспорту разгоняется за 20 с. Максималка — 136 км/ч. Расход с таким двигателем указывали 11,5 л. Нормальные показатели для того времени.

На дороге Жук ведет себя прилично. Перегруженная корма, конечно, способствует заносу, особенно на скользкой дороге, но не больше, чем у любой заднемоторной машины тех лет. А оборотная сторона тяжелой кормы — неплохая проходимость.

Передачи переключаются примерно, как в Запорожце, — так же нечетко и с затруднением. Ведь к коробке назад идет длинная тяга. Кстати, на последних Жуках ставили даже и трехступенчатые автоматы — в основном для рынка США. Но Жуков с автоматами даже там покупали неохотно.

Барабанных тормозов машине хватает для уверенного торможения. (Дисковые монтировали только на часть дорогих «супер Жуков».)

Дешево в мире, престижно в СССР

Жук был одним из самых дешевых автомобилей в мире. И при этом добротно ездящим. В середине 1970-х в ФРГ дешевле был только Citroen 2CV с двухцилиндровым мотором мощностью лишь 23 силы. А здесь в базе 34 силы, а с мотором 1,6 л — так целых 50!

Любопытно, что в СССР в 1970-е несильно потрепанные Жуки, продаваемые иностранцами через управление делами дипкорпуса, стоили как новые Жигули. Но желающих их купить хватало! На Жуке ездил знаменитый клоун Олег Попов и не менее прославленный актер Савелий Крамаров. Так что у нас машину тоже ценили.

Народная воля

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Секрет популярности Жука в том, что эта очень простая машина грамотно и рационально проработана до мельчайших деталей. В общем, максимум автомобиля за минимальную цену. Автомобиля простого, но вполне работоспособного, прочного и очень надежного! Ну и еще и обаятельного.

Окончательную оценку машине дает покупатель. Как вы думаете: 21 миллион проданных по всему миру автомобилей — это хорошая оценка? Нет, не хорошая... Отличная!

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