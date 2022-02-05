Эти машины неохотно выпускали в СССР. Интересно почему?

Парадокс: в стране, где автомобили выполняли одновременно функции и легковушек, и грузовиков, модели с кузовами универсал делали в мизерных количествах. Некоторые из них простым гражданам и вовсе не продавали.

Москвичи послевоенные

Первым советским универсалом сразу после Великой Отечественной мог стать Москвич-400-421, сделанный на базе малолитражки Москвич-400 — первого массового автомобиля для частников.

В Германии (помимо других модификаций Москвича) разработали элегантный цельнометаллический универсал. Но столь металлоемкая машина в послевоенные годы для СССР была неприемлема.

Опытный образец Москвич-400-421. Таких универсалов сделали лишь около десятка.

В Москве разработали деревометаллическую конструкцию — аналог фургона Москвич-400-422. Наружные панели делали из фанеры и деревянных реек.

Фургон запустили в серию, а универсал так и остался опытным образцом. Необходимости в нем не было.

Самодельный универсал на базе первого Москвича.

Москвичи-400-422 в кузове фургон частникам не продавали. Но списанные машины попадали-таки в руки простых граждан. И их переделывали в универсалы. Иные умельцы, проявляя чудеса изобретательности, делали универсалы и из стандартных седанов Москвичей-400 и 401.

Серийный Москвич-423Н. Машины этого семейства стали первыми универсалами, продаваемые в СССР частникам.

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Первым доступным частникам универсалом в СССР стал Москвич-423 на базе Москвича-402 с 35-сильным мотором. Поначалу такую модификацию не планировали. Потом все-таки сделали, но для почтовой службы и в трехдверном варианте.

В серию в 1957-м пошла пятидверная машина. Ее, а также модернизированную версию Москвич-423Н уже с мотором в 45 л.с., продавали и частникам.

Получивших такие машины в собственность считали счастливчиками. И даже через много лет Москвичи-423 всех модификаций высоко котировались на вторичном рынке.

Были и полноприводные универсалы Москвич-411. Но их собирали ничтожно мало.

Универсал Москвич-427 на базе Москвича-412.

Более поздние универсалы Москвич-426 и 427 — на основе моделей 408 (50 л.с.) и 412 (75 л.с.), а потом Москвичи-2137 и —2136 на базе Москвичей-2140 и 2138 шли и в торговую сеть. Большая часть грузопассажирских машин (а делали их тоже немного) уходила на государственные предприятия.

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