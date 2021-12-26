11 невезучих автомобилей: почему они «не зашли»

Модели проваливались по разным причинам. Ошибались производители (даже именитые), новинка выходила в неподходящее время. Или разгорался разрушающий имидж скандал, который часто возникал из ничего.

AMC Pacer: как споткнулся иноходец

AMC Pacer

Некогда крупный — четвертый по размеру концерн США — American Motors Corporation (AMC) в погоне за конкурентами неоднократно пытался удивить покупателей необычными творениями. В 1975-м стартовал компактный (по американским меркам) автомобиль с символическим названием Pacer — иноходец.

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Трехдверный хэтчбек удивил необычным дизайном, огромной площадью остекления и тем, что правая дверь была длиннее левой. Достаточно короткий (4364 мм) Pacer выглядел странно еще и потому, что в ширину (1963 мм) был практически таким же, как полноразмерные американские седаны.

Покупателям предложили экономичные (опять же по меркам США) моторы — шестицилиндровые объемом 3,6 л и 4,2 л. За первый год продали 145 тысяч машин, что было неплохо. Но затем спрос на необычный (а журналисты в Америке и в Европе причислили его даже к самым уродливым) автомобиль стал катастрофически падать. Не спасли положения ни версия в кузове универсал, ни установка мотора V8.

Pacer выпускали лишь до 1979 года. А через четыре года и сам концерн фактически потерял самостоятельность.

Volvo P1900: шведский промах

Volvo P1900

На создание спортивного родстера со стеклопластиковым кузовом шведскую компанию подтолкнул успех заокеанского Chevrolet Corvette. Первая версия машины с 70-сильным двигателем не имела ни крыши, ни даже боковых стекол. Не самый практичный вариант для Швеции. Да и дизайн восторга не вызвал.

Тем не менее, в 1956-м его запустили в производство. Однако за год покупателей нашли всего… 67 родстеров. Volvo Р1900 быстро сняли с производства.

Но шведы не отчаялись и в 1961-м выпустили купе Volvo P1800, которое оказалось успешней. В том числе и в виде универсала, который производили до 1973 года.

Mercedes-Benz Н: не быть тебе Фольксвагеном

Mercedes-Benz 170H

Самые уважаемые и именитые фирмы тоже ошибались. Заднемоторный Mercedes-Benz 130Н сделали под влиянием идей Фердинанда Порше, триумфально воплощенных потом в Volkswagen Kaefer (пробную партию Жуков, кстати, собрали на мерседесовском заводе).

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В серийное производство Mercedes, похожий на Volkswagen, запустили уже в 1934 году. Интерес неординарная модель вызвала. Но для традиционных клиентов фирмы заднемоторные машины с двигателями 26 л.с. (на модернизированной версии 170 Н — 38 л.с.) выглядели несолидно. А для народного автомобиля Mercedes серии Н, в отличие от Фольксвагена, был очень дорог.

Кроме того, водители жаловались на посредственную управляемость машины с перегруженной кормой и легким передком. До 1940 года изготовили всего 6830 машин двух версий.

В 1990-х провалом чуть не обернулся и первый переднеприводный Mercedes-Benz A-класса, управляемость которого признали опасной. Но в этом случае концерн быстро и успешно доработал новинку.

Tucker Torpedo: скандал в американском семействе

Tucker Torpedo

О Престоне Такера — смелом инженере и отчаянном фантазере — написана уйма страниц. А в Америке снят даже художественный фильм. После Второй мировой Такер основал собственную компанию и создал седан с неординарной внешностью, 6-цилиндровым оппозитным мотором в 160 л.с., расположенным сзади, автоматической коробкой передач и передовыми для 1948 года опциями, включая ремни безопасности!

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Tucker Torpedo с помпой представили в Чикаго. Но совсем скоро разразился скандал. Такера обвинили в мошенничестве. Он якобы вводил в заблуждения акционеров, показывая миру нежизнеспособную машину.

Многие говорили, что за кулисами скандала стояли мощные детройтские автоконцерны, не желавшие получить опасного конкурента. Однако столь необычный автомобиль вряд ли стал бы в Штатах успешным.

Суд не нашел в действиях Такера состава преступления. Но компания, лишившись кредитов, погибла, изготовив всего 51 автомобиль. Каждый сохранившийся — на вес золота.

Edsel: это — неприлично!

Edsel Corsair

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Самая смешная история провала, связана с именем Edsel, появившемся в 1958-м в модельной линейке концерне Ford. Названную именем сына основателя концерна марку задумали как отдельную — по типу Mercury и Lincoln.

Каково же было изумление руководства фирмы, когда дилеров Ford стали осаждать не на шутку разозленные феминистки, которые посчитали, что стилистика передка автомобиля унижает женское достоинство.

До судов дело не дошло, но скандалы репутацию подорвали. Марка Edsel существовала всего два года. Продали, правда, 110 тысяч машин, но это была лишь пятая часть запланированного объема.

Старт: фальстарт соцромантизма

Старт

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Украинский микроавтобус Старт появился благодаря хрущевским экономическим реформам, совнархозам и большей самостоятельности местных предприятий. Автомобиль с оригинальным стеклопластиковым кузовом и на агрегатах Волги ГАЗ-21 создали в 1963-м на авторемонтной базе в Северодонецке.

Микроавтобус с американской стилистикой и выступающим, словно у легкового автомобиля, багажником выглядел оригинально. Но стеклопластик для полноценного производства оказался нетехнологичен, а агрегаты серийной Волги были дефицитом.

Серийное производство развернуть было попросту невозможно. Да и по компоновке Старт получился менее рациональным, чем прямой конкурент РАФ-977.

Около ста машин сделали-таки в Северодонецке, еще несколько десятков позднее — в Луганске и Донецке под именем Донбасс.

Aston Martin Cygnet: думать же надо!

Aston Martin Cygnet

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Смелая идея украсить японский суперкомпакт Toyota IQ знаменитой британской эмблемой, ассоциирующейся со спортивными автомобилями (сам Джеймс Бонд ездил на Aston Martin!), в сердцах даже самых смелых покупателей отзыва не нашла. Ведь и стоило это чудо совсем не дешево.

IQ маркетологов, которые планировали продавать по 4000 таких автомобилей в год, явно был не на высоте. В 2011-м реализовали 143 машины. К столь завиральным проектам фирма больше не возвращалась.

SAAB 9–4X: кто не успел, тот опоздал

SAAB 9–4X

Последней отчаянной попыткой удержать на плаву некогда уважаемую и даже любимую шведскую марку SAAB стал в 2011-м кроссовер на платформе Cadillac SRX.

Автомобиль, на который ставили V-образные 6-цилиндровые двигатели в 265 и 300 л.с., и смотрелся неплохо, и даже ездил (по отзывам экспертов) прилично. Но случилось все это слишком поздно. Покрывать постоянные многолетние убытки компании никто уже не хотел. Продали всего 573 кроссовера. А сам SAAB жалко!

NSU Wankel Spider и... 14 запасных моторов

NSU Wankel Spider

Немецкие журналисты утверждают, что саркастичные газетные объявления: «Продаю NSU Wankel Spider и 14 запасных моторов» были в 1960-х реальностью!

А ведь 50 сил с рабочего объема всего 0,5 л для 1964-го — прекрасный показатель! Но первый в истории серийный роторный двигатель NSU масла расходовал почти столько, сколько бензина, да и долговечностью не отличался.

Симпатичную машину сняли с производства в 1967-м, продав всего 2275 экземпляров. Но фирма NSU на этом не успокоилась. И вскоре появился изящный седан NSU Rо80 с более мощным ротором. Эта модель, хоть и стала автомобилем года, окончательно погубила фирму, перешедшую под контроль Audi.

ГАЗ-3111 Волга: не время и не место

ГАЗ-3111 Волга

В СССР неудачных с точки зрения продаж автомобилей быть не могло — покупали всё. Но новая нашумевшая Волга ГАЗ-3111 родилась уже в другую эпоху — в 1998-м. В 2001-м автомобиль появился у дилеров по цене вполне приличной иномарки.

Кому-то машина нравилась, но очереди за ней не выстроились. Энтузиазма новая Волга не вызвала даже в госструктурах. Вялотекущее производство, изготовив чуть больше 400 машин, свернули в 2004-м.

Jensen FF: первый кваттро комом

Jensen FF

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Красивое элегантное британское спортивное купе с мощным 6,3-литровым мотором V8 сделали еще и полноприводным — в расчете на более полную реализацию возможностей мощного мотора, а не из соображений проходимости.

То есть Jensen — прямой предшественник триумфального Audi Quattro. Только появился в 1966-м — почти на 15 лет раньше!

Британский автомобиль еще и достигал скорости 220 км/ч. Но был не только дорог (это ему бы простили), но и очень ненадежен. До 1971 года сделали лишь 320 купе. Зато какой след в истории!

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Фото: их архива «За рулем»