Зачем на «баржу» ставили мощные моторы?

Волге ГАЗ‑3102 не хватало динамики серийного двигателя. Но были и другие резоны.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— Вспоминая ГАЗ‑3102, вы пишете, что даже с родным двигателем управляемость Волги оставляла желать лучшего. Так зачем же на них ставили импортные моторы мощностью до 200 сил?

— С мощными моторами улучшалась динамика. Но тем заметней становилась дисгармония между скоростными возможностями автомобиля и характеристиками его шасси, на такую динамику абсолютно не рассчитанного. В руках горячего и не очень опытного водителя, особенно в нештатных режимах, 200‑сильная Волга становилась просто опасной. Правда, импортные двигатели были еще и надежнее отечественных. Да и престижность редких, нестандартных машин тоже играла роль.

Только этого Волге не хватало! ­Смотри! — Заводской испытатель сел за руль обычного автомобиля со 130‑сильным мотором ЗМЗ‑406, набрал обороты и отпустил сцепление. Задний мост, подвешенный на рессорах, сначала заметался в арке колеса миллиметров на 50 в каждую сторону, а уж потом машина сорвалась с места. — Ну и зачем ей более мощный двигатель?

Материалы по теме Секретная машина КГБ: ретротест Волги ГАЗ‑23

На Волги ставили 2‑литровые агрегаты Rover мощностью 130–135 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач и импортным сцеплением. Максимальная скорость ГАЗ‑3102 с таким двигателем достигала 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч — 11 с (сравните с паспортными 17 с).

Компания «Техносервис» предлагала двигатели Toyota: 152‑сильный, четырехцилиндровый объемом 2,7 л и V6 в 3,4 л мощностью 190 л.с., с механической или автоматической коробками передач. Скорость самых мощных версий переваливала за 200 км/ч. Поэтому на них ставили еще и задние мосты Volvo.

Но длилось всё это недолго: идею сочетания отечественного автомобиля с импортным двигателем похоронил мизерный спрос.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Помните, о каких машинах мечтали в девяностых? 6 ярких примеров — тут.

Новинка российского рынка из Турции — багажники на рейлинги Turtle Air — идеально подходят к автомобилям со стандартным и интегрированным рейлингом.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: из архива «За рулем»