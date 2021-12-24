Волга перестройки: как «демократизировали» ГАЗ-3102

О том, как создавалась самая престижная Волга социалистической эпохи и почему решили выпускать ее лишь малой серией, не снимая ГАЗ‑24 с конвейера, мы рассказали тут.
Завод — и тем более его смежники — от невыгодной мелкосерийной модели были, разумеется, не в восторге. Даже затраты на оснастку окупить не удавалось.
Хитрый ход
И тогда на ГАЗе придумали внедрить на модернизированную Волгу ГАЗ‑24–10 часть комплектующих от «запретного» ГАЗ‑3102. Поменяли наружные ручки дверей, практически все элементы салона, поставили вакуумный усилитель тормозов вместо гидровакуумного, правда, сохранив передние барабанные механизмы. А тут и демократизация второй половины 1980‑х подоспела, и вот уже с самой главной Волгой страны тоже стали происходить метаморфозы.
Метаморфозы демократии
Демократизация, она же унификация, пошла полным ходом.
В 1992 году, когда с начала производства собрать успели лишь 27 тысяч ГАЗ‑3102, сняли с производства спорный форкамерный двигатель ЗМЗ‑4022.10. Он требовал повышенного внимания, а расход топлива и экология были последними показателями, которые волновали водителей начальственных машин и, тем более, тех, кого они обслуживали.
Кстати, уже в 1980‑х на часть ГАЗ‑3102 ставили обычные моторы семейства ЗМЗ‑402.
Слабая изношенность штампов малосерийной модели подтолкнула руководство Горьковского автозавода сменить, наконец, Волгу ГАЗ‑24 1968 года рождения на ГАЗ‑31029, близкий по дизайну и компонентам к недавно недоступной «генеральше». В результате обе модели постепенно стали получать одинаковые новинки: 15‑дюймовые колеса, новые дисковые тормоза по лицензии фирмы Lucas, появившиеся ещё на стадии проектирования мелкосерийной Волги ГАЗ‑3105, пятиступенчатую коробку передач, унифицированный салон, а позднее — гидроусилитель рулевого управления.
Заодно ГАЗ‑3102, к расстройству поклонников, лишили 70‑литрового бака и ниши для запаски в полу багажника.
Впрысковой 16‑клапанный двигатель на ГАЗ‑3102 и ГАЗ‑3110, сменившей модель 31029, появился почти одновременно.
Еще шикарнее!
Самую престижную Волгу не только не снимали с производства. Параллельно с демократизацией недоступной совсем недавно машины из нее стали делать нечто еще более шикарное. Уже в 1988 году в НАМИ соорудили странный автомобиль с иной задней частью крыши — ни дать ни взять Lincoln Town Car. Позднее нечто подобное мелкосерийно делала нижегородская тюнинговая фирма «Самотлор-НН».
В 1990‑е, на которые пришелся расцвет попыток сделать нечто свое, оригинальное, ГАЗ‑3102 стал желанным объектом для улучшений тюнинговыми фирмами, в первую очередь — нижегородскими. Облагораживали, как могли, внешность и особенно салон, имплантировали усилители руля и доморощенные климатические установки. Ставили даже импортные двигатели. Например, марки Toyota: четырехцилиндровый 152‑сильный объемом 2,7 л и даже V6 3.4 мощностью 178 л.с. при 4000 об/мин. С импортными двигателями предлагали и автоматические коробки передач.
— Только этого Волге не хватало! Смотри!
Заводской испытатель сел за руль обычного автомобиля со 130‑сильным мотором ЗМЗ‑406, набрал обороты и отпустил сцепление. Задний мост, подвешенный на рессорах, сначала заметался в арке колеса миллиметров на 50 в каждую сторону, а уж потом машина сорвалась с места.
— Ну и зачем ей более мощный двигатель?
Было это давно, и с заводским испытателем я согласился. Впрочем, немногочисленные любители таких Волг в 1990‑е встречались. Знакомый некоторое время ездил на внешне непримечательном черном ГАЗ‑3102 со 135‑сильным мотором Rover. Правда, катался он на этой машине недолго, вскоре сменив ее на подержанную, но близкую по классу крепкую иномарку.
Длиннее!
Призыв вице-премьера Бориса Немцова пересадить чиновников, уже сполна распробовавших иномарки, на Волги по времени совпал с логичным в этом контексте процессом наращивания Волг в длину.
Почин, как говаривали во времена социализма, организовал сам завод, соорудив прототип с небольшой вставкой в средней стойке. Машину планировали делать малыми сериями именно для чиновников.
Прыжки в длину
ГАЗ‑3102 — самая желанная для удлинения Волга. Занимались этим делом несколько фирм. Но первым подобный автомобиль сделал сам ГАЗ.
Тюнинговые же фирмы наращивали длину куда смелее.
Пиршеству отечественного тюнинга пришел конец уже в начале нынешнего века.
Модернизация
Но генеральский ГАЗ‑3102 пережил еще и последние обновления — внедрение модернизированной коробки передач, переднюю подвеску на шаровых опорах (без шкворней) и стабилизатор в задней подвеске.
Когда в 2003 году мы сравнивали на Дмитровском полигоне машины со старой и новой подвесками, испытание на «переставке» (экстренная смена полосы движения) собрало немало любопытных работников полигона. Ведь с точки зрения управляемости у Волги, небезосновательно прозванной «баржей», давно сложилась прочная репутация. Однако машина с новой подвеской на «переставке» выиграла у старой почти 6 км/ч в предельной скорости прохождения маневра — и это много!
Тем не менее, это лишь слегка оттянуло уход ГАЗ‑3102 и модели ГАЗ‑31105 на давно заслуженный отдых. Производство окончательно свернули в 2008 году. С 1982‑го в общей сложности сделали около 160 тысяч ГАЗ‑3102.
Прошло совсем немного времени, и ранние машины, над которыми недавно иронизировали, стали числить коллекционными. В общем, история самой престижной социалистической Волги оказалась причудливой — длинной и интересной, а потому в каком-то смысле счастливой.
Тайное и явное
Как и на базе предыдущих Волг, на основе ГАЗ‑3102 делали мелкосерийные версии для спецслужб. ГАЗ‑31011 оснащали мотором V8 объемом 4,25 л, мощностью 120 л.с. и механической четырехступенчатой коробкой передач.
ГАЗ‑31012 — вариант с V8 5,3 л мощностью 195 л.с. и автоматической коробкой, как у Чайки. Эту версию максимально маскировали от любопытных, а поэтому даже выхлопную трубу, несмотря на мотор V8, ставили одну.
ГАЗ‑31013 — незамаскированный аналог с двумя выхлопными трубами. На часть таких машин ставили 220‑сильные моторы от Чайки ГАЗ‑14 с двумя карбюраторами. В 1984 году восьмицилиндровую Волгу впервые показали публике на ВДНХ. С 1985 по 1997 год изготовили 283 автомобиля с моторами V8.
Благодарим Владимира Носакова за помощь в подготовке материала.
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