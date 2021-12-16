«Генеральская» Волга: полная история ГАЗ-3102

Вспоминаем, как менялась самая престижная Волга социализма, а заодно и наше к ней отношение.

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Как рассказал ветеран Горьковского завода Владимир Носаков, инженер, участвовавший в создании многих легковых автомобилей, вопрос в телефонной трубке прозвучал скорее как директива: «Вы что, хотите, чтобы машина, на которой генералы ездят, работала в такси?»

Кто бы в начале 1980‑х ответил утвердительно? И кто тогда мог представить, что через несколько лет «генеральская» Волга станет доступна каждому?

Табель о Волгах

В не очень хитрой, но по-своему причудливой советско-партийной иерархии на каждой ступеньке полагались вполне определенные блага — от размера и места расположения дачи до набора продуктов в спецпайке, именуемом для благозвучия «заказом». Конечно, в эту схему входили и автомобили. Огромные лимузины ЗИЛ — для членов Политбюро, оттого и «членовозы», Чайки — начальникам ранга союзных министров и секретарям обкомов. Всем остальным — Волги.

Но первоначальная идея сделать люксовый вариант ГАЗ‑24, как ни странно, исходила именно от горьковских дизайнеров. В начале 1970‑х новые Волги уже вполне примелькались на улицах, в том числе в качестве такси и даже личных автомобилей. Купить Волгу было непросто, но хотя бы теоретически возможно.

Первый опытный образец Волги ГАЗ‑3101, 1973 г.

Люксовый вариант закладывали еще на стадии доводки ГАЗ‑24 — в том числе и для экспорта, о котором в ту пору думали вполне серьезно.

Интерьер опытного ГАЗ‑3101 отделали куда богаче, чем ГАЗ‑24.

В 1973 году, без технического задания и вообще без какой-либо документации, построили прототип ГАЗ‑3101. Машину, сделанную в габаритах ГАЗ‑24, отличали прямоугольные фары, как у Москвича‑412, иные ручки дверей, богатая хромированная отделка, более нарядный салон и даже двигатель V6. Этот мотор обкатывали еще на прототипе ГАЗ‑24–14 — той самой люксовой модификации серийного седана, но с меньшими внешними изменениями.

Двигатель V6 с поршневой группой серийных моторов (диаметр цилиндров 92 мм) рабочим объемом 3 л развивал 136 л.с. Планировали, что работать он будет не только с механической четырехступенчатой коробкой передач, но и с автоматом собственной конструкции. Тем более что на Чайку и Волги для спецслужб автомат давно ставили.

Первую золотистую машину показали руководству министерства в Москве. Автомобиль произвел фурор, но команда поступила однозначная: бросить это занятие. Министерству хватало текущих забот. Кроме того, ЗМЗ не мог выпускать двигатель V6, да и не хотел, а на ГАЗе соответствующих моторных мощностей не было. О трех опытных ГАЗ‑3101 практически забыли.

Прошло три года…

Вместо или вместе?

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В 1976 году на заводе всерьез задумались о замене ГАЗ‑24. Причем эволюцию видели не только и даже не столько внешнюю. Хотели осовременить салон, тормоза, говорили о задней пружинной подвеске. Вот тут-то и появился, как шутил Носаков, «ГАЗ‑3102 в законе».

Было сформулировано техзадание, началась полноценная разработка, в том числе оснастки, сформулировали заказы смежникам по комплектующим. Поскольку ГАЗ‑3102 должен был сменить ГАЗ‑24, пошли работы и по всему семейству.

Макеты будущей Волги и Чайки ГАЗ‑14 на заводском худсовете.

Заложили такси ГАЗ‑31021 с дефорсированным двигателем, универсал ГАЗ‑31022, а также спецмашины для КГБ семейства ГАЗ‑3101 (тут и возродили «забытый» индекс) с моторами V8, на смену восьмицилиндровой Волге ГАЗ‑24–24.

Но для внедрения машины в производство, по советским принципам, нужно было максимум новаций. Поэтому в качестве базового выбрали двигатель ЗМЗ‑4022.10 с форкамерно-факельным зажиганием. Работы по подобным моторам ГАЗ вел давно.

Форкамерный двигатель ЗМЗ‑4022.10 был на 7 л.с. мощнее базового, более экономичен, но капризен в настройках.

Двигатель ЗМЗ‑4022.10 имел третий клапан, под которым и стояла свеча. Смесь туда шла от третьей камеры специального карбюратора К‑156. Образовавшийся в предкамере факел поджигал смесь в основной камере сгорания. Двигатель отличала и так называемая система ступенчатой подачи воздуха. Два клапана во впускном коллекторе обедняли смесь на малых оборотах.

ГАЗ‑3102 сохранил концепцию и основные элементы шасси Волги ГАЗ‑24.

Мощность мотора выросла не сильно — с 95 л.с. до 102 л.с. Но на шоссейных скоростях Волга стала экономичней, улучшились показатели вредных выбросов. Обратной стороной этого стали высокий нагрев мотора, потребовавший усовершенствования системы охлаждения, и сложность регулировок карбюратора и зажигания. Не только водители, но и многие специалисты относились к этому двигателю неоднозначно.

Переднюю и заднюю части кузова Волги ГАЗ‑3102 заметно переработали по сравнению с ГАЗ‑24.

ГАЗ‑3102 получил лицензионные передние дисковые тормоза фирмы Girling, такие же, как у Москвича‑2140 (невентилируемые ставили лишь на самые ранние машины), и вакуумный усилитель.

Двигатель V6 рабочим объемом 3,0 л развивал 136 л.с. при 5000 об/мин. ГАЗ‑3102 — первая серийная Волга с дисковыми тормозами по лицензии фирмы Girling.

Салон был не такой нарядный, как у ГАЗ‑3101 1973 года, но всё же побогаче, нежели у ГАЗ‑24. В частности — с новым рулем и приборами, аналогичными тем, что поставили в Чайку ГАЗ‑14.

Панель приборов — к большими круглыми циферблатами, невиданный по красоте трехспицевый руль с крупной эмблемой... По советским меркам начала 1980‑х седан ГАЗ‑3102 был очень богато укомплектован и отделан.

Машина обрела новые передок с прямоугольными фарами и большие горизонтальные фонари сзади, новые ручки дверей (правда, очень сомнительные с точки зрения удобства), как на прототипе 1973 года.

Опытный образец ГАЗ‑3102, 1976 г.

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Кузов, думая об экспорте, тщательно прорабатывали по пассивной безопасности. В том числе поэтому при сохранившейся колесной базе (2800 мм) Волга выросла в длину на 225 мм — до 4960 мм. На машину поставили 70‑литровый топливный бак (мечта всех водителей Волг), а запасное колесо пристроили в нише в полу багажника. В общем, в автомобиль, призванный сменить ГАЗ‑24, вложили всё лучшее, что могли.

Первые прототипы погнали в Москву, и вот тут-то их рассмотрели настолько хорошо, что приняли решение… не делать такую Волгу серийной, а выпускать лишь в небольшом количестве, не снимая ГАЗ‑24 с конвейера. Тогда же прозвучал вопрос-утверждение: на генеральской Волге ни таксисты, ни частники ездить не должны!

Ранняя серийная Волга ГАЗ‑3102.

Предсерийные ГАЗ‑3102 собрали в апреле 1982 года, производство развернули в октябре.

Запретный плод

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ГАЗ‑3102 произвел на неизбалованных советских граждан колоссальное впечатление. Машину стали сравнивать с Мерседесами, тем более, что большинство их видело только на картинках или в крупных городах, в редких местах повышенного скопления иностранцев. Интерес, переходящий в восторг, усиливался и тем, что такие Волги частникам не продавали. Ну, разве что отдельные экземпляры совсем отдельным гражданам. Говорили о космонавтах и уж очень заслуженных артистах.

Навсегда запомнил свои впечатления от черной с темно-бордовым велюровым салоном ГАЗ‑3102, приписанной к автобазе ВЦСПС (если кто забыл: организация, командующая советскими профсоюзами), на которой работал мой приятель. Удалось даже прокатиться. Однако ездовые впечатления затмила вся эта невиданная роскошь — сиденья, панель приборов к большими круглыми циферблатами, невиданный по красоте трехспицевый руль с крупной эмблемой. Особенно это богатство производило впечатление после собственного Москвича‑412 и даже по сравнению с обычной «двадцатьчетверкой». Хотя ехала «ноль вторая» примерно также, разве что — увереннее.

Скандал с тормозухой

Мало кто знал тогда, что весной 1983 года вокруг роскошной генеральской Волги разгорелся грандиозный скандал, в результате которого руководство ГАЗа, если и не сушило сухари, то рисковало расстаться с должностями и партбилетами.

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Как рассказывал позднее будущий министр, а тогда технический директор ГАЗа Николай Пугин, только в Москве и только за один день, в мае 1983‑го, произошли четыре аварии с ГАЗ‑3102. Правда, без серьезных последствий. Но ведь в каждой Волге сидели именно те, для кого их предназначали. К счастью для горьковчан, в результате расследования выяснилось, что в тормозную систему служебных автомобилей доливали жидкость БСК, непригодную для дисковых тормозов. Следовали перегрев, закипание и — соответствующие последствия. А инструкцию, строго приписывающую использовать жидкость «Нева», в начальственных гаражах, разумеется, не читали. Да и жидкости там такой сроду не было, как и Жигулей с Москвичами, в которых ее применяли. Хорошо, что эпопея кончилась относительно легко. О том, какие метаморфозы пережила Волга в перестроечные времена, мы еще расскажем — заходите почаще!

Благодарим Владимира Носакова за помощь в подготовке материала.

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Фото: из архива «За рулем»