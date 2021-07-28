Знаменитая газовская «восьмерка»: ее до сих пор выпускают!

Советскому мотору ГАЗ V8 стукнуло шестьдесят.

Big block — сделано в СССР

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Во второй половине 1950‑х Советский Союз переживал духовный и экономический подъем. На фоне массового жилищного строительства и грандиозных инфраструктурных объектов — линий электропередач и электростанций — рывок совершил и автопром. Пусть и под наивным лозунгом, запущенным в жизнь Никитой Хрущёвым: «Догнать и перегнать Америку!». Кое в чем, не без прямого и косвенного заимствования, конечно, отставание от вечного заокеанского соперника немного сократили. В частности, запустив в конце 1950‑х в производство под марками ЗИЛ и ГАЗ два совершенно новых бензиновых двигателя V8 — вполне прогрессивных по конструкции.

Знаменитая «восьмерка» ГАЗ в начале 1960‑х была вполне современной.

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Мотор ГАЗ‑13, дебютировавший в первый год объявленной Хрущёвым семилетки (в 1959‑м пятилетку заменили семилеткой, а закончилась она уже без Хрущёва в качестве руководителя страны), был по тем временам очень передовым. Работу над ним начали в 1956 году, причем работали с оглядкой на моторы Chrysler (так же поступили и на ЗИЛе).

Первый вариант горьковского мотора, который по аналогии с американским можно условно назвать Big Block (большой блок), имел рабочий объем 4,8 л (92×92 мм). Поршни унифицировали с теми, что ставили на четырехцилиндровый волговский двигатель ГАЗ‑21. По параметрам и компоновке горьковский мотор был близок к крайслеровскому (4,9 л), но имел принципиальное отличие от американских аналогов и от мотора ЗИЛ — алюминиевый, а не чугунный блок цилиндров.

Первый автомобиль с газовским V8 — гордость советского автопрома начала шестидесятых — Чайка ГАЗ‑13.

Серийный мотор ГАЗ‑13 оказался более серьезным — рабочий объем вырос до 5,53 л (100×88 мм). Благодаря алюминию его масса была чуть больше 200 кг. В то время как двигатель ЗИЛ‑130 рабочим объемом 6,0 л весил 440 кг. Так называемая литровая масса (масса в килограммах на литр рабочего объема) у газовского двигателя в версии для грузовиков составляла 50,5 кг на 1 л, а у мотора ЗИЛ‑130 — 75,5 кг.

Восьмерка ГАЗ‑13 рабочим объемом 5,53 л — под капотом первой Чайки.

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Первую версию мотора ГАЗ‑13 поставили, как несложно догадаться, на представительский седан ГАЗ‑13 Чайка — гордость автопрома времен оттепели, показанную в 1958 году на всемирной выставке в Брюсселе. При очень высокой для СССР в те годы степени сжатия 8,5 мотор потреблял дефицитный высокооктановый бензин, имел четырехкамерный карбюратор К‑114 и развивал 195 л.с. при 4400 об/мин. Максимальный крутящий момент — 420 Нм при 2000–2500 об/мин.

Американские моторы такого же объема выдавали примерно такую же мощность. Фордовский V8 5.8 — 223 л.с. по американскому стандарту SAE — без учета навесного оборудования. А в Европе аналогов практически не было. На роскошные французские автомобили Facel Vega, например, ставили покупные двигатели Chrysler.

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