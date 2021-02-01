Легендарный ЗИЛ-130: все его американские родственники

При разработке модели на заводе исследовали и испытали несколько зарубежных аналогов.
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В рейтинге самых массовых грузовиков СССР трудяга ЗИЛ‑130 занимает почетное второе место после не менее легендарного ГАЗ‑51. А по продолжительности конвейерной жизни «сто тридцатый» и вовсе рекордсмен. Серийно его производили с 1962 года, когда выпустили установочную партию, по 1995‑й, правда, уже под именем ЗИЛ‑431410. А если учесть, что шасси и двигатель прожили и вовсе до конца ХХ века, то равных этому грузовику в нашей истории нет!
Для завода, да и для всей страны машина стала эпохальной. Хотя некоторые новинки, предназначенные для ЗИЛ‑130, внедрили уже на ЗИЛ‑164А 1961 года. При разработке 130‑го на ЗИЛе исследовали и испытали несколько зарубежных аналогов, в основном — американских.
Первый прототип ЗИЛ‑130 появился в 1956 году. Совсем раннюю бескапотную версию отвергли, поскольку ее кабина была заметно сложнее и не устраивала военных. Капотный опытный образец имел совершенно новую кабину — более просторную, чем у предшественника, с панорамным ветровым стеклом. Помимо моды на такие стекла, пришедшей из США, важна была и улучшенная обзорность. Против большого и сложного панорамного стекла выступали военные (ведь полноприводный ЗИЛ‑131 максимально унифицировали со 130‑м), но оно все же пошло в серию.
Первый прототип ЗИЛ‑130 появился в 1956 году. Совсем раннюю бескапотную версию отвергли, поскольку ее кабина была заметно сложнее и не устраивала военных. Капотный опытный образец имел совершенно новую кабину — более просторную, чем у предшественника, с панорамным ветровым стеклом. Помимо моды на такие стекла, пришедшей из США, важна была и улучшенная обзорность. Против большого и сложного панорамного стекла выступали военные (ведь полноприводный ЗИЛ‑131 максимально унифицировали со 130‑м), но оно все же пошло в серию.
Прототип ЗИЛ‑130 немного напоминает американский грузовик International серии R середины 1950‑х. Но у этого «американца» пока не было панорамного ветрового стекла.
Прототип ЗИЛ‑130 немного напоминает американский грузовик International серии R середины 1950‑х. Но у этого «американца» пока не было панорамного ветрового стекла.
В 1959 году в серию пошел американский International с новой кабиной и панорамным стеклом. Но эта машина навевает ассоциации скорее с ГАЗ‑53, чем с ЗИЛ‑130.
В 1959 году в серию пошел американский International с новой кабиной и панорамным стеклом. Но эта машина навевает ассоциации скорее с ГАЗ‑53, чем с ЗИЛ‑130.
Аналог ЗИЛ‑130 — Ford серии F, помимо панорамного стекла и буквы V (от V8) на передке, не имел с советской машиной практически ничего общего.
Аналог ЗИЛ‑130 — Ford серии F, помимо панорамного стекла и буквы V (от V8) на передке, не имел с советской машиной практически ничего общего.
Один из аналогов будущего ЗИЛ‑130 — грузовик Dodge серии С. Конструкция ветрового стекла на советском автомобиле именно от него. Но сама кабина — иная. Кстати, капот у Доджа открывался, в отличие от зиловского, поднимающегося целиком вертикально, подъемом вверх лишь левой и правой частей. Узкая средняя часть капота у американской машины оставалась неподвижной.
Один из аналогов будущего ЗИЛ‑130 — грузовик Dodge серии С. Конструкция ветрового стекла на советском автомобиле именно от него. Но сама кабина — иная. Кстати, капот у Доджа открывался, в отличие от зиловского, поднимающегося целиком вертикально, подъемом вверх лишь левой и правой частей. Узкая средняя часть капота у американской машины оставалась неподвижной.
ЗИЛ‑130 сохранил от предшественника ЗИЛ‑164 совсем немногое. Мотор V8 был совершенно новым, рама — заметно усиленная. Модернизированную пятиступенчатую коробку передач (7,45/4,1/2,29/1,47/1,0, главная передача — 6,45) внедрили, правда, еще в 1961 году на ЗИЛ‑164А. Колесную базу ЗИЛ‑130 по сравнению с ЗИЛ‑164 уменьшили на 200 мм, длину бортового грузовика — на 25 мм. Зато увеличили колею и, что самое главное, длину кузова: 3752 мм, против 3540 мм у ЗИЛ‑164.
ЗИЛ‑130 сохранил от предшественника ЗИЛ‑164 совсем немногое. Мотор V8 был совершенно новым, рама — заметно усиленная. Модернизированную пятиступенчатую коробку передач (7,45/4,1/2,29/1,47/1,0, главная передача — 6,45) внедрили, правда, еще в 1961 году на ЗИЛ‑164А. Колесную базу ЗИЛ‑130 по сравнению с ЗИЛ‑164 уменьшили на 200 мм, длину бортового грузовика — на 25 мм. Зато увеличили колею и, что самое главное, длину кузова: 3752 мм, против 3540 мм у ЗИЛ‑164.
Рама ЗИЛ‑130 — оригинальная. Все заокеанские аналоги имели менее металлоемкие и одновременно более слабые конструкции. Как, например один из одноклассников советского грузовика — Ford серии F. Создатели ЗИЛа понимали, что машина, рассчитанная на 4000 кг груза, а на хороших дорогах — до 5000 кг, будет часто работать с перегрузом. Да и где эти хорошие дороги? Не говоря о том, что американские аналоги вряд ли выдержали бы нагрузки, которые испытывали ЗИЛы во время прыжков, участвуя в довольно популярном в СССР соревновании — автокроссе на грузовиках.
Рама ЗИЛ‑130 — оригинальная. Все заокеанские аналоги имели менее металлоемкие и одновременно более слабые конструкции. Как, например один из одноклассников советского грузовика — Ford серии F. Создатели ЗИЛа понимали, что машина, рассчитанная на 4000 кг груза, а на хороших дорогах — до 5000 кг, будет часто работать с перегрузом. Да и где эти хорошие дороги? Не говоря о том, что американские аналоги вряд ли выдержали бы нагрузки, которые испытывали ЗИЛы во время прыжков, участвуя в довольно популярном в СССР соревновании — автокроссе на грузовиках.
Пневмопривод тормозов на ЗИЛ‑130 — модернизированный от ЗИЛ‑164. Усовершенствованную систему с компрессором большей производительности ставили на ЗИЛ‑164А с 1961 года. Аналогичные системы стояли практически на всех американских одноклассниках.
Пневмопривод тормозов на ЗИЛ‑130 — модернизированный от ЗИЛ‑164. Усовершенствованную систему с компрессором большей производительности ставили на ЗИЛ‑164А с 1961 года. Аналогичные системы стояли практически на всех американских одноклассниках.
Корни зиловской «восьмерки» уходят в 1952 год. Предок советского мотора — агрегат V8 объемом 5,8 л (100×92 мм, 354 куб. дюйма) марки Chrysler. Правда, отечественный агрегат заметно изменили.
Корни зиловской «восьмерки» уходят в 1952 год. Предок советского мотора — агрегат V8 объемом 5,8 л (100×92 мм, 354 куб. дюйма) марки Chrysler. Правда, отечественный агрегат заметно изменили.
Двигатель V8, установленный на ЗИЛ‑130, упрощенный вариант мотора, который устанавливали с 1958 года на представительский ЗИЛ‑111. При рабочем объеме 6,0 л (100×95 мм) степень сжатия для грузовика понизили с 9,0 до 6,5, мощность — с 200 до 150 л.с. при 3200 об/мин. ЗИЛ‑130 для своего времени был очень динамичным. Поначалу некоторые специалисты говорили, что для грузовика динамика избыточная.
Двигатель V8, установленный на ЗИЛ‑130, упрощенный вариант мотора, который устанавливали с 1958 года на представительский ЗИЛ‑111. При рабочем объеме 6,0 л (100×95 мм) степень сжатия для грузовика понизили с 9,0 до 6,5, мощность — с 200 до 150 л.с. при 3200 об/мин. ЗИЛ‑130 для своего времени был очень динамичным. Поначалу некоторые специалисты говорили, что для грузовика динамика избыточная.
Трудовая книжка
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Серийный ЗИЛ‑130 для середины 1960‑х был современным, удачным, гармоничным по дизайну кабины автомобилем.
Он не был копией конкретной модели — скорее неким «собранием сочинений», причем в вольном переводе.
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Советские водители ценили ЗИЛ‑130 за надежность, прочность и простоту обслуживания. Но уже лет через десять после начала производства машина с бензиновым двигателем, для которого расход под 30 литров на 100 км был совсем не пределом, в сравнении с зарубежными аналогами выглядела архаичной. А ведь ее, включая десятки модификаций, в том числе последней версии — ЗИЛ‑431410, выпускали еще два десятилетия, остановив производство на отметке 3 388 312 автомобилей.
Впрочем, те, кто в конце 1950‑х годов проектировали ЗИЛ‑130, на это, конечно, не рассчитывали.
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Фото: из архива «За рулем»