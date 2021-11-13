Двигатель V6 и правый руль: такие Волги не выпускали в СССР

Волги ГАЗ-21 и ГАЗ-24 продавали за границу не так активно, как Лады и Москвичи. Но там и их переделывали сообразно местным потребностям и вкусам.

Не узнаете в гриме?

Люксовая Волга ГАЗ-М21 от фирмы Scaldia-Volga.

Горьковский завод разнообразием комплектаций покупателей не баловал. И потому крупнейшие западные дилеры, например, бельгийская фирма Scaldia-Volga, озаботились созданием люксовых версий уже на рубеже 1960-х.

Переделки сводились к установке дополнительного хромированного декора и горизонтальной (менее «зубастой», чем заводская) решетке радиатора.

Прототип рестайлинговой Волги итальянского ателье Ghia.

Примерно такой же вариант рестайлинга Волги ГАЗ-М21 создала и известная тогда итальянская кузовная фирма Ghia. Но ее работа интереса у завода не вызвала.

Экспортная Волга с дополнительными фонариками на передних крыльях.

В некоторых странах Волги ГАЗ-М21 оснащали дополнительными указателями поворотов на передних крыльях.

Правый руль — раритет

ГАЗ-22П с правым рулем в Великобритании.

Модификации седана и универсала с правым рулем завод разработал и выпускал на экспорт сам. Чтобы упростить конструкцию, на машины ставили крышки коробки передач от ГАЗ-69 с напольным рычагом переключения (тогда у Волг перключатель передач стоял на руле).

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Но сделали таких ГАЗ-21 и ГАЗ-22 всего около ста. Из них примерно полтора десятка продали в Великобритании. Остальные ушли в азиатские страны. Британский журнал Motor публиковал даже отзыв владельца Волги ГАЗ-22П, работающего маляром. Он хвалил советский универсал за вместительность (много банок с краской помещалось), прочность и адаптацию к плохим дорогам.

Праворульных ГАЗ-24 сделали совсем немного, и в Великобританию их не поставляли. Кстати, сегодня раритетные Волги с правым рулем — мечта многих коллекционеров.

Мотор под замену!

Фирма Scaldia-Volga устанавливала на наши машины дизельные двигатели. Для ГАЗ-21 и ГАЗ-22 предлагали моторы Perkins объемом 1,6 л, мощностью 43 л.с. или Rover — 2,3 л, 65 л.с.

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На ГАЗ-24 ставили 70-сильный Indenor-Peugeot. Горьковский завод делал специальные экспортные комплектации: седан ГАЗ-24-76 и универсал ГАЗ-24-77 — без двигателя и с коробкой передач в багажнике.

Главным достоинством дизельных машин была экономичность, на которую и напирала реклама. Но сделали таких Волг немного.

Существовал и зарубежный, экстремальный вариант ГАЗ-24 с двигателем V6 Ford. Такой двигатель ставили, в частности, на купе Ford Capri. Агрегат объемом 3 л развивал 144 л.с. Таких машин собрали лишь единицы. Но история зарубежных Волг с «шестерками» на этом не закончилась.

Волга из Италии

Итальянская Волга ГАЗ-24 с двигателем V6 от FIAT 130.

Так мог бы называться совместный советско-итальянский проект. Спрос на солидный седан FIAT 130 катастрофически падал, и итальянцы не знали, куда деть его мотор V6 рабочим объемом 3,2 л, мощностью 185 л.с., да и иные комплектующие непопулярной модели.

Люксовой Волге нужен был более мощный мотор. И после того как основной поставщик — Заволжский моторный завод — отказался выпускать легковой шестицилиндровый мотор, ГАЗ стал присматриваться к импортным агрегатам..

Салон Волги итальянцы тоже старательно начинили своими комплектующими.

В Италию даже ездил главный конструктор легковых автомобилей ГАЗ Николай Юшманов. Итальянцы сделали опытный образец Волги со своим мотором и прочими комплектующими, которыми без документации нашпиговали нашу ГАЗ-24.

Но адаптация импортного двигателя требовала серьезной переделки и кузова, и шасси. С точки зрения серийного производства модель Волга-FIAT была бесперспективна. Позже и ГАЗ пробовал ставить на Волгу ГАЗ-24 агрегаты BMW и Mercedes-Benz. Но такие модификации оказались нерентабельны.

Доктор едет-едет...

Санитарная Волга Tamro из финского Тампере.

Фирма Tamro из Тампере сотрудничала с СССР в создании высоких медицинских реанимобилей. В первую очередь, на базе РАФ-2203. Рижский завод тогда таких машин еще не делал.

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Взялись финны и за УАЗ. А также сделали высокий санитарный вариант Волги ГАЗ-24. Причем ГАЗ к этому проекту отношения практически не имел.

Любопытно, что аналогичные Волги встречались и в Чехословакии. Возможно, их туда поставляли финны. А может, чехи тоже делали подобные машины.

Волги с кузовом

Румынское грузопассажирское такси на базе нашего ГАЗ-21.

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Завод ГАЗ разработал опытные образцы грузовых фургонов ГАЗ-22А и потом ГАЗ-24-78. Но в серию они не пошли. Седанов и универсалов и так не хватало. А уж частникам, мечтающим о почти недоступной Волге, такая модификация и вовсе показалась бы кощунством.

Правда, несколько мелких советских ремзаводов делали из ГАЗ-21 и ГАЗ-24 пикапы и фургоны. Но лишь из стареньких машин, прошедших капремонт.

Пикап на базе ГАЗ-24-10 из Чехословакии.

Грузовые версии Волг сооружали и за рубежом. В Румынии существовали грузопассажирские пикапы, работающие даже в такси. Делали их, вероятно, тоже из старых машин. Подобные Волги встречались и в Чехословакии.

Семеро по лавкам

Фургон ГАЗ-22, предлагаемый в Финляндии фирмой Konela.

А в Финляндии кроме стандартного универсала ГАЗ-22 предлагали как грузовые фургоны, так и семиместный вариант. ГАЗ делал тогда лишь пятиместные машины — семиместным стал позже ГАЗ-24-02. Рачительные финны увеличением вместительности подогревали покупательский интерес.

Выставочный фургон компании Scaldia-Volga.

Бельгийская фирма Scaldia-Volga показывала свой вариант фургона на базе ГАЗ-24-02 — аналог заводского опытного образца. Но и этот вариант интереса покупателей не вызвал.

ГАЗ-24 — и точка!

ГАЗ-24 стал последней Волгой, которую продавали за рубежом. Экспортная история на этой легковой модели ГАЗ закончилась. И это объяснимо: Волга морально устарела и потеряла интерес покупателей за границей. Но, похоже, счастливые времена возвращаются: спрос на них сейчас снова начинает расти. Но только среди коллекционеров.

Фото: из архива «За рулем»