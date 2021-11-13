Двигатель V6 и правый руль: такие Волги не выпускали в СССР

Не узнаете в гриме?
Горьковский завод разнообразием комплектаций покупателей не баловал. И потому крупнейшие западные дилеры, например, бельгийская фирма Scaldia-Volga, озаботились созданием люксовых версий уже на рубеже 1960-х.
Переделки сводились к установке дополнительного хромированного декора и горизонтальной (менее «зубастой», чем заводская) решетке радиатора.
Примерно такой же вариант рестайлинга Волги ГАЗ-М21 создала и известная тогда итальянская кузовная фирма Ghia. Но ее работа интереса у завода не вызвала.
В некоторых странах Волги ГАЗ-М21 оснащали дополнительными указателями поворотов на передних крыльях.
Правый руль — раритет
Модификации седана и универсала с правым рулем завод разработал и выпускал на экспорт сам. Чтобы упростить конструкцию, на машины ставили крышки коробки передач от ГАЗ-69 с напольным рычагом переключения (тогда у Волг перключатель передач стоял на руле).
Но сделали таких ГАЗ-21 и ГАЗ-22 всего около ста. Из них примерно полтора десятка продали в Великобритании. Остальные ушли в азиатские страны. Британский журнал Motor публиковал даже отзыв владельца Волги ГАЗ-22П, работающего маляром. Он хвалил советский универсал за вместительность (много банок с краской помещалось), прочность и адаптацию к плохим дорогам.
Праворульных ГАЗ-24 сделали совсем немного, и в Великобританию их не поставляли. Кстати, сегодня раритетные Волги с правым рулем — мечта многих коллекционеров.
Мотор под замену!
Фирма Scaldia-Volga устанавливала на наши машины дизельные двигатели. Для ГАЗ-21 и ГАЗ-22 предлагали моторы Perkins объемом 1,6 л, мощностью 43 л.с. или Rover — 2,3 л, 65 л.с.
На ГАЗ-24 ставили 70-сильный Indenor-Peugeot. Горьковский завод делал специальные экспортные комплектации: седан ГАЗ-24-76 и универсал ГАЗ-24-77 — без двигателя и с коробкой передач в багажнике.
Главным достоинством дизельных машин была экономичность, на которую и напирала реклама. Но сделали таких Волг немного.
Существовал и зарубежный, экстремальный вариант ГАЗ-24 с двигателем V6 Ford. Такой двигатель ставили, в частности, на купе Ford Capri. Агрегат объемом 3 л развивал 144 л.с. Таких машин собрали лишь единицы. Но история зарубежных Волг с «шестерками» на этом не закончилась.
Волга из Италии
Так мог бы называться совместный советско-итальянский проект. Спрос на солидный седан FIAT 130 катастрофически падал, и итальянцы не знали, куда деть его мотор V6 рабочим объемом 3,2 л, мощностью 185 л.с., да и иные комплектующие непопулярной модели.
Люксовой Волге нужен был более мощный мотор. И после того как основной поставщик — Заволжский моторный завод — отказался выпускать легковой шестицилиндровый мотор, ГАЗ стал присматриваться к импортным агрегатам..
В Италию даже ездил главный конструктор легковых автомобилей ГАЗ Николай Юшманов. Итальянцы сделали опытный образец Волги со своим мотором и прочими комплектующими, которыми без документации нашпиговали нашу ГАЗ-24.
Но адаптация импортного двигателя требовала серьезной переделки и кузова, и шасси. С точки зрения серийного производства модель Волга-FIAT была бесперспективна. Позже и ГАЗ пробовал ставить на Волгу ГАЗ-24 агрегаты BMW и Mercedes-Benz. Но такие модификации оказались нерентабельны.
Доктор едет-едет...
Фирма Tamro из Тампере сотрудничала с СССР в создании высоких медицинских реанимобилей. В первую очередь, на базе РАФ-2203. Рижский завод тогда таких машин еще не делал.
Взялись финны и за УАЗ. А также сделали высокий санитарный вариант Волги ГАЗ-24. Причем ГАЗ к этому проекту отношения практически не имел.
Любопытно, что аналогичные Волги встречались и в Чехословакии. Возможно, их туда поставляли финны. А может, чехи тоже делали подобные машины.
Волги с кузовом
Завод ГАЗ разработал опытные образцы грузовых фургонов ГАЗ-22А и потом ГАЗ-24-78. Но в серию они не пошли. Седанов и универсалов и так не хватало. А уж частникам, мечтающим о почти недоступной Волге, такая модификация и вовсе показалась бы кощунством.
Правда, несколько мелких советских ремзаводов делали из ГАЗ-21 и ГАЗ-24 пикапы и фургоны. Но лишь из стареньких машин, прошедших капремонт.
Грузовые версии Волг сооружали и за рубежом. В Румынии существовали грузопассажирские пикапы, работающие даже в такси. Делали их, вероятно, тоже из старых машин. Подобные Волги встречались и в Чехословакии.
Семеро по лавкам
А в Финляндии кроме стандартного универсала ГАЗ-22 предлагали как грузовые фургоны, так и семиместный вариант. ГАЗ делал тогда лишь пятиместные машины — семиместным стал позже ГАЗ-24-02. Рачительные финны увеличением вместительности подогревали покупательский интерес.
Бельгийская фирма Scaldia-Volga показывала свой вариант фургона на базе ГАЗ-24-02 — аналог заводского опытного образца. Но и этот вариант интереса покупателей не вызвал.
ГАЗ-24 — и точка!
ГАЗ-24 стал последней Волгой, которую продавали за рубежом. Экспортная история на этой легковой модели ГАЗ закончилась. И это объяснимо: Волга морально устарела и потеряла интерес покупателей за границей. Но, похоже, счастливые времена возвращаются: спрос на них сейчас снова начинает расти. Но только среди коллекционеров.
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Фото: из архива «За рулем»