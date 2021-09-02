Чайка ГАЗ-14 и ее американские «уши»

Последний семиместный легковой автомобиль Горьковского автозавода вобрал в себя передовые для брежневской эпохи технические решения. Но кое-что досталось нашей «птице» от Крайслеров и Линкольнов 50-х годов.

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Предыдущую Чайку ГАЗ‑13 в производство запустили в 1959 году. Машина, созданная по мотивам американских моделей середины 1950‑х, уже с конца 1960‑х выглядела динозавром. Тем не менее ГАЗ‑13 выпускали до 1981 года! Этот факт тем удивительнее, что еще в 1976 году собрали, наконец, первые Чайки нового поколения.

ГАЗ‑14 стал принципиально новым для завода, да и для всей страны, автомобилем. Впрочем, в машине сочетались передовые для СССР технические решения с атавизмами и рудиментами, из которых торчали «уши» ГАЗ‑13, а поэтому и американских автомобилей 1950‑х.

ГАЗ‑14 Чайка — представительский лимузин, по сравнению с ГАЗ‑13 выросший в длину на 484 мм, до 6114 мм. База подросла на 200 мм — с 3250 мм у первой Чайки до 3450 мм. Автомобилей такого класса в мире делали не много. Разумеется, Чайка сохранила классическую компоновку с задними ведущими колесами.

В основе ГАЗ‑14 — Х‑образная рама. Снаряженная масса составляла солидные 2615 кг — на 515 кг больше, чем у предшественника ГАЗ‑13. Рама ГАЗ‑14 практически повторяла раму Чайки ГАЗ‑13. Во второй половине 1950‑х Х‑образная конструкция была заимствована у самых передовых тогда американских моделей, например фирмы Cadillac. Американцы продолжали использовать рамы и в 1970‑х, когда европейские фирмы даже и для больших автомобилей делали несущие кузова, но с мощными подрамниками.

Панель приборов Чайки ГАЗ‑14 с круглыми циферблатами сделали оригинальной и явно в европейской, а не в более консервативной американской стилистике.

Двигатель V8 рабочим объемом 5,53 л (100×88 мм) со степенью сжатия 8,5 для ГАЗ‑14 оснастили двумя карбюраторами. Такую систему питания на советской серийной модели сделали впервые. Мощность мотора выросла до 220 л.с., а максимальная скорость — до 175 км/ч. Двигатель новой Чайки — версия мотора ГАЗ‑13 того же объема, дебютировавшего в 1959 году. Вариант с такой же степенью сжатия 8,5, но с одним карбюратором развивал на Чайке первого поколения 195 л.с. Максимальная скорость ГАЗ‑13 — 160 км/ч.

Трехступенчатая автоматическая коробка передач на ГАЗ‑14 по сравнению с предшественницей конца 1950‑х, концептуально заимствованной у Форда, тоже практически не изменилась.

В тормозной системе ГАЗ‑14 стоял новый вакуумный усилитель, совмещенный с главным тормозным цилиндром, и два гидровакуумных, так называемых линейных усилителя, в каждом из независимых контуров.

Важная новинка ГАЗ‑14 — первая в истории завода бесшкворневая передняя подвеска на шаровых опорах. Она улучшила управляемость автомобиля, снизился объем регламентных работ при обслуживании. На ГАЗ‑14 появились вентилируемые дисковые тормоза спереди, созданные по лицензии фирмы Girling. Задняя подвеска осталась рессорной, а тормоза — барабанными. Шкворневая подвеска ГАЗ‑13 была создана по концепции американских автомобилей. В Европе уже на рубеже 1960‑х от шкворней постепенно отказывались. Все тормоза Чайки первого поколения были ­барабанными. На ГАЗ‑13 применялся один вакуумный усилитель, скопированный с аналогичного узла автомобилей Chrysler.

Некоторые стилистические решения второго опытного образца новой Чайки навевают логичные ассоциации со стилистикой автомобилей Chrysler, особенно модели New Yorker. Дизайн первого прототипа сделали, конечно, под американским влиянием. Решением передней части кузова советский опытный образец больше всего походил на Lincoln Continental.

ГАЗ‑14 создавали почти десять лет. Первый образец появился в 1967 году. В 1968‑м его немного доработали. Машина по дизайну была космически далека от серийного ГАЗ‑13, но заметно отличалась и от будущей серийной Чайки. Второй опытный образец ГАЗ-14 1971 года отличался от первого, в основном, передком с обширной хромированной окантовкой вокруг фар и решетки радиатора. Серийный ГАЗ‑14 выглядел предельно строго, консервативно, однако гармонично и уже вполне самобытно.

Машина для секретарей обкомов и министров

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ГАЗ‑14 делали с 1976 года, когда первый автомобиль подарили генсеку Леониду Брежневу, до 1988‑го, когда производство свернули на волне борьбы с чиновничьими привилегиями. Изготовили всего 1114 автомобилей.

Последняя Чайка была довольно причудливым собранием вполне современных технических решений (передняя подвеска, тормоза) с уже архаичным силовым агрегатом и консервативной стилистикой. Ведь эта машина не просто дитя своего времени, но и строго нишевый продукт, рассчитанный на узкий круг потребителей: секретарей обкомов и министров с их специфическим образом жизни.

ГАЗ‑14 был прогрессивным для СССР, хотя на мировом рынке он с одноклассниками, конечно, не конкурировал бы. К слову, такой задачи ни создатели машины, ни их заказчики и не ставили.

Фото: из архива «За рулем»