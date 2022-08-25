Авторитет из 90-х: тот самый «шестисотый» на тестах «За рулем»

В России этот Mercedes стал одним из символов переломной эпохи и породил множество легенд и мифов. Где фольклор, а где истина, выяснил эксперт «За рулем».

География и биография

Все-таки для репутации автомобиля крайне важны не только «место рождения», но и «среда обитания». Технические характеристики от этого, конечно, не меняются. Хотя и могут со временем — в зависимости от качества обслуживания и содержимого бензобака. Но историю модели пишет не только это.

Mercedes-Benz семейства W140 создавали как солидный автомобиль, вобравший в себе всё, что можно было придумать в конце 1980‑х годов для богатых и знаменитых. Включая высококвалифицированных специалистов в разных областях. Скажем, юристов, ведущих врачей, профессоров, талантливых представителей мира искусства.

Теперь такие фароочистители выглядят немного забавно.

В России, где этот Mercedes стал одним из символов переломной эпохи и даже фетишем, всё было немного не так. Богатых и даже знаменитых хватало. Но трудно представить в таком автомобиле в те годы какого-нибудь великого советского актера, тем более — талантливого кардиолога.

Автомобили этого семейства сыграли немало эпизодических, но важных ролей в российском кино и стали героями множества анекдотов. И, кстати, именно фольклор добавил репутации знаменитого автомобиля новые, яркие, иногда нескрываемо художественные, а порой и мифологические черты.

Забавно, что и сейчас на тихих подмосковных дорогах огромный черный седан производит на окружающих неоднозначное впечатление.

СТО СОРОК С ПЛЮСОМ Mercedes-Benz W140 выпускали с 1991 по 1998 год. Помимо седанов с базами 3040 мм и 3139 мм (длинный официально обозначали V140), делали купе С140 с колесной базой 2944 мм. На автомобили ставили бензиновые шести- и восьмицилиндровые двигатели объемом 2,8–5,0 л, мощностью 193–326 л. с., и флагманский мотор V12, развивающий 394 л. с. или 408 л. с. Были и версии с шестицилиндровыми дизелями: 3 л, 177 л. с. и 3,5 л, 150 л. с. Всего изготовили 406 710 седанов и 26 022 купе.

Выходи на букву S

Тем, кто проектировал «сто сороковой», удалось совместить в нем всё лучшее, что на тот момент было возможно в этом флагманском — классе. От солидного, монументального дизайна, которым заведовал знаменитый стилист Бруно Сакко, до всех мыслимых на тот момент комфортных опций. Несколько тяжеловесный, может, даже и чуть имперский, дизайн поклонникам этого семейства как раз и нравился. Особенно, опять же, у нас.

Салон 140‑го — образец немецкой строгости, без декоративных вывертов.

Комбинация — без излишеств, но с максимальным набором приборов и контрольных ламп. Сейчас всё это выглядит немного в стиле ретро. Зато до сих пор всё работает.

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Салон и сегодня завораживает богатством, тщательностью и продуманностью отделки. Уйма мелочей, типа пары очечников на потолке перед задним диваном или электропривода задних подголовников и шторки на заднем стекле, можно считать просто игрушками. Но ведь они органично сочетаются с практически идеальной посадкой за рулем. Хоть для жирафа, хоть для бегемота.

Конечно, разброс не поддающихся подсчету кнопок нынче выглядит немного наивно. Даже к программируемому автономному обогревателю с маленьким бледненьким дисплейчиком прилагается целый набор кнопок, которыми выбирают день и час для предварительного прогрева салона.

Без сомнения, в этом Мерседесе нет того, что теперь называют мультимедией. В том числе огромных цветастых дисплеев. Зато от всего этого пахнет натуральностью «досинтетической» эпохи. Кожа — кожаная. И в приличном состоянии, кстати. Хотя машина, с которой я знакомлюсь, выпущена в 1998 году и много повидала на своем веку. Дерево — деревянное, а металл — металлический.

РЕДКИЕ ВИДЫ На базе модели W140 строили и малосерийные модификации. В частности, бронированные, в том числе в варианте Pullman. Версию S600 Pullman с базой 4140 мм собирали с 1995 года и по заказам до 2000 года. На таком автомобиле, в частности, возили президента России Бориса Ельцина. Построили небольшую (около 100 штук) партию универсалов конструкции фирмы Binz. Для Папы Иоанна Павла II в 1997 году сделали автомобиль с кузовом ландо.

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